Festival Gribouillis 2025 : expositions, rencontres et Prix BD à Bordeaux

Depuis sa création en 2021, le Festival Gribouillis s'est imposé comme un rendez-vous singulier dans le paysage littéraire bordelais, mêlant bande dessinée, dessin contemporain et édition jeunesse. Pour cette cinquième édition, les organisateurs promettent « un joyeux bazar festif » autour du dessin sous toutes ses formes, en associant expositions, rencontres, spectacles et ateliers.

Le temps fort de cette édition sera le salon du livre, qui se tiendra du 12 au 14 septembre au Garage Moderne, dans le quartier de Bacalan. Y sont attendus plus de 70 auteurs et autrices et 60 maisons d'édition indépendantes, offrant au public un large panorama des créations graphiques actuelles, des albums jeunesse aux bandes dessinées alternatives.

Sept expositions dans toute la ville

Tout au long du mois de septembre, sept expositions investiront différents lieux culturels de Bordeaux et de Pessac. La Bibliothèque Mériadeck accueillera une grande rétrospective consacrée à David B., cofondateur de L'Association et figure majeure de la bande dessinée indépendante, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Monsieur Chouette. Plus de 200 originaux y seront présentés.

À l'Espace Saint-Rémi, le public pourra découvrir l'œuvre intime et engagée de l'autrice québécoise Julie Delporte, ainsi qu'une centaine de planches et dessins de Sophie Guerrive, créatrice du célèbre Tulipe. Le même lieu proposera également une plongée dans l'héritage graphique des éditions Losfeld, pionnières de la bande dessinée pour adultes dans les années 1960.

Le festival mettra aussi en lumière la jeune artiste bordelaise Magda Meziane à la librairie Disparate, et présentera les créations fantasques de Florie Saint-Val pour le jeune public à l'Espace Saint-Rémi. Les grilles du Jardin Public accueilleront quant à elles les carnets de voyage illustrés du projet Gribouillis des Montagnes, réalisé dans les Pyrénées, tandis que la Maison des Arts de Pessac exposera les travaux des étudiants du Master Illustration de l’université Bordeaux Montaigne.

Un festival pour tous les âges

Gribouillis revendique son caractère familial et accessible : spectacles, projections, concerts dessinés, boum graphique et ateliers jalonneront ces quatre jours de festivités. Une journée professionnelle est également prévue le 11 septembre, à destination des acteurs du secteur.

Autre rendez-vous attendu : l'annonce des Prix Gribouillis, qui distingueront trois ouvrages parmi une sélection de 30 titres en bande dessinée, jeunesse et illustration classique. Les lauréats seront dévoilés le 12 septembre au Garage Moderne.

Pour les libraires qui souhaitent mettre en avant la sélection, le festival vous invite à envoyer un mail à presse@festivalgribouillis.fr pour reçevoir le kit de promotion.

Porté par une équipe d'une vingtaine de passionnés et un comité de libraires franco-belges, le festival bénéficie cette année d'une nouvelle identité visuelle signée du studio Helmo et de mascottes illustrées par Anouk Ricard, récemment sacrée Grand prix d'Angoulême.

Infos pratiques et programme complet sur le site officiel du festival.

Crédits illustration : Festival Gribouillis

Par Ewen Berton

Contact : avantparution@actualitte.com