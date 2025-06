Cet été, pourquoi pas un livre belge dans votre valise ?

À partir du 30 juin, cinq marque-pages thématiques seront mis à disposition gratuitement dans les librairies partenaires pour guider les lecteurs vers les nouveautés littéraires du pays. Conçus autour de cinq univers – littérature jeunesse, roman, nouvelle, essai & beaux livres, théâtre & poésie – ces marque-pages mettent en avant plusieurs titres emblématiques, accompagnés d’accroches inspirantes.

Chacun d’eux renvoie, via un QR code, vers un site internet, qui propose une sélection enrichie d’une centaine de références. Cette opération vise à faire découvrir la richesse et la pluralité des genres littéraires belges, en offrant à chaque lecteur, selon ses goûts et ses envies estivales, une proposition de lecture adaptée.

Pour prolonger cette dynamique, les lecteurs sont invités à faire connaître leurs coups de cœur et suggestions de lecture sur les réseaux sociaux avec le hashtag #UnLivreBelgeDansMaValise. Une manière conviviale et spontanée de valoriser les talents éditoriaux belges et de les faire rayonner au-delà des frontières.

Cette initiative fédératrice est portée par l’ADEB et Les éditeurs singuliers, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le but de promouvoir la créativité et la vitalité du paysage éditorial belge. L’opération réunit une large palette d’éditeurs francophones, parmi lesquels : Abrapalabra, Academia, Alice Éditions, Amyris Éditions, CFC-Éditions, Les Impressions Nouvelles, maelstrÖm reEvolution, M.E.O., Mijade, Murmure des soirs, Quadrature, Racine, Versant Sud Jeunesse… Au total, plusieurs dizaines de maisons d’édition participent à ce projet, illustrant la richesse et la diversité de l’édition belge.

L’Association des éditeurs belges (ADEB) représente plus de 90 maisons d’édition, ainsi que des diffuseurs et distributeurs professionnels du livre en langue française. Elle agit comme interlocuteur privilégié auprès des autorités et des partenaires culturels, en Belgique et à l’international.

Le collectif Les éditeurs singuliers, qui rassemble 58 maisons d’édition belges francophones, mène des actions de promotion collective, organise des événements et coordonne la participation de ses membres à de nombreux salons du livre en Belgique et en France, tels que le Poetik Bazar.

