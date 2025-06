Scam : plus de 124 millions € de droits collectés en 2024

En 2024, la Scam comptait 57.094 membres actifs, dont de nombreux auteurs et autrices d’œuvres littéraires. Au total, 11.754 d’entre eux ont perçu des droits cette année-là.

Le montant global des droits d’auteur collectés par la Scam s’est élevé à 124,7 millions d’euros, en progression de 7 % par rapport à l’année précédente. Si l’audiovisuel représente la part principale de ces droits, les auteurs et autrices de l’écrit, de la photographie et de l’illustration ont perçu environ 3 % de l’ensemble.

Les auteurs face à l'IA

Les auteurs littéraires travaillant pour la presse sont concernés par la mise en place des droits voisins issus de la directive européenne de 2019 sur le droit d’auteur. Ces droits permettent une rémunération complémentaire pour l’utilisation de leurs contenus par les plateformes et agrégateurs.

La Scam représente notamment les écrivains, les photographes/illustrateurs et les réalisateurs de presse dans ce dispositif. Elle prévoit de signer, le 25 juin 2025, un accord avec le SATEV (syndicat des télévisions indépendantes françaises) et la Garrd (groupe d'auteurs-réalisateurs de documentaires) pour déterminer la part des droits voisins revenant aux réalisateurs. Cet accord vise à assurer « l’équité de traitement » entre les différentes catégories d’auteurs travaillant dans la presse.

Les auteurs et autrices littéraires sont directement concernés par les débats sur l’intelligence artificielle générative et l’utilisation d’œuvres protégées pour entraîner ces technologies. Au niveau européen, la Scam participe aux actions de défense du droit d’auteur et de la transparence, en collaboration avec les autres sociétés d’auteurs. Selon elle, la dernière version du « Code of Practice » élaborée par la Commission européenne représente « un recul », en ne garantissant pas aux créateurs l’accès aux informations concernant les contenus utilisés par les IA.

Au niveau national, deux rapports commandés par le CSPLA - l’un juridique, rédigé par Alexandra Bensamoun, l’autre économique, signé par Joëlle Farchy - ont été publiés en juin 2025. La Scam salue ces documents et partage « largement » leurs conclusions en faveur de la transparence et d’une rémunération juste des auteurs dont les œuvres sont exploitées par les IA.

La Scam participe également aux concertations menées par les ministères de la Culture et du Numérique avec les ayants droit et les acteurs technologiques, en vue d’obtenir des accords de licence « encadrés, transparents et rémunérés ».

La Scam espère que ces travaux déboucheront sur un texte législatif instaurant « une présomption d’utilisation des œuvres protégées » dans les modèles d’intelligence artificielle, afin de mieux protéger les auteurs, y compris ceux du secteur littéraire.

Par Hocine Bouhadjera

