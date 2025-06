André Gide et la Suisse, une page de l'histoire (littéraire)

La relation d’André Gide avec la Suisse remonte à ses jeunes années. L’écrivain séjourne régulièrement en Suisse romande, où il rédige notamment Paludes et plusieurs chapitres des Nourritures terrestres. La Brévine, dans le canton de Neuchâtel, lui inspire le cadre de La Symphonie pastorale (1919).

D’autres lieux suisses marquent son œuvre, à l’instar de Neuchâtel et de l’Engadine dans L’Immoraliste (1902), ou de Saas-Fee en Valais, décor de la seconde partie des Faux-monnayeurs (1925). En 1933, la Société d’étudiants de Belles-Lettres de Lausanne monte une adaptation théâtrale de Les Caves du Vatican, témoignant de l’attachement de Gide au pays.

Créée en 2007 par Catherine Gide, fille de l’écrivain, la Fondation qui porte son nom œuvre à la préservation et à la valorisation de l’héritage littéraire d’André Gide. Basée à Olten, en Suisse, elle soutient la recherche et encourage les projets interdisciplinaires autour de l’œuvre et de la pensée de l’auteur. Dès la disparition de son père, Catherine Gide avait accepté la gestion de sa succession, avec le soutien du « Comité Gide », réunissant notamment Pierre Herbart, Roger Martin du Gard et Jean Schlumberger.

Les archives de Gide ont depuis été partagées entre plusieurs institutions prestigieuses : la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet, la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque municipale de Rouen qui conserve notamment la bibliothèque familiale, et la Fondation des Treilles dans le Var.

Un ensemble unique rejoint les Archives littéraires suisses

Le fonds transmis aux ALS rassemble l’intégralité des documents ayant suivi Catherine Gide lors de son installation à Olten en 1990. Il comprend les archives manuscrites, un important ensemble photographique ainsi qu’une bibliothèque d’éditions originales et d’ouvrages critiques consacrés à l’auteur.

Les documents manuscrits, conservés dans une centaine de boîtes, offrent un aperçu précieux du travail de Gide : notes préparatoires, brouillons, correspondances éditoriales, coupures de presse et épreuves d’imprimerie. Parmi les œuvres représentées figurent Voyage au Congo ou encore Thésée (1946), ultime livre de l’auteur.

Un travail d’inventaire détaillé sera mené par les ALS au cours des deux prochaines années. Parallèlement, des projets de valorisation scientifique et des actions conjointes avec la Fondation Catherine Gide sont d’ores et déjà programmés.

