Jennifer Lesieur récompensée par le Prix du Livre de Plage 2025

Le jury a tranché parmi six finalistes : c’est le portrait littéraire de Robert Louis Stevenson et de son épouse Fanny qui s’est imposé. À travers ce récit, Jennifer Lesieur revient sur le destin hors normes du célèbre écrivain écossais et de celle qui partagea sa vie.

La sélection avait été établie par le jury du Prix du Livre de Plage 2025, composé de Christian Authier, critique littéraire et écrivain, Isabelle Billaud et Pierre Denis, libraires aux Sables-d’Olonne, ainsi que Jean-Christophe Buisson et Nicolas Ungemuth, du Figaro Magazine. À leurs côtés se trouveront Laurence Caracalla, journaliste et critique littéraire, et Jean-François Dejean, adjoint à la Culture des Sables-d’Olonne.

Entre la France, les États-Unis et les îles Samoa, le couple a parcouru le monde, fuyant la maladie, en quête de liberté et d’inspiration. Fanny Stevenson, longtemps reléguée dans l’ombre, y apparaît comme une figure déterminante : muse, soutien, et catalyseur d’une œuvre majeure, de L'Île au trésor au Docteur Jekyll et Mr Hyde.

Les lecteurs sont invités à venir rencontrer Jennifer Lesieur et les autres auteurs sélectionnés samedi 28 juin aux Sables d’Olonne. Au programme : dédicaces sous la rotonde au bas de la rue Travot et discussions littéraires sur la terrasse du restaurant Le Repère, entre 14h30 et 18h. L’événement est gratuit et accessible à tous, avec la participation des libraires locaux.

Née en 1978, Jennifer Lesieur est journaliste et auteure. Depuis 2006, elle dirige les rubriques Culture et Évasion du quotidien Metro. Elle s’est notamment illustrée en publiant la première biographie française de Jack London (Tallandier, 2008), un ouvrage salué par l'attribution de la bourse Goncourt de la biographie.

L'année dernière, la lauréate était Simonetta Greggio pour Mes nuits sans Bardot (Albin Michel).







