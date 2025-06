Natasha Brown, rentrée littéraire 2025 et présidente du Booker 2026

Autrice remarquée depuis son premier roman Assembly (Assemblage, édité chez Grasset en 2023 dans une traduction de Jakuta Alikavazovic), Natasha Brown a rapidement été saluée comme l’une des voix majeures de la nouvelle génération britannique. Finaliste de plusieurs prix prestigieux, dont le Goldsmiths Prize et le Orwell Prize, elle a été désignée en 2023 parmi les Best of Young British Novelists par Granta.

Son deuxième roman, Universality, finaliste du Orwell Prize 2025, a confirmé son statut. Ce thriller social est publié chez Grasset, sous le nom des Universalistes, le 3 septembre prochain, dans une traduction de l'anglais signée Marguerite Capelle.

Dans une ferme isolée du Yorkshire, un homme est agressé avec un lingot d’or, déclenchant une enquête menée par Hannah, jeune journaliste. Entre squatteurs, banquier cynique, polémiste provocatrice et anarchistes, les intérêts s’entrechoquent. L’affaire devient virale et révèle les ambitions de Lenny, autrice sulfureuse et figure anti-woke. Tandis que les récits s’affrontent, le roman interroge le pouvoir des mots et la manipulation de l’information.

Formée en mathématiques à Cambridge, elle a aussi exercé plus d’une décennie dans la finance avant de se consacrer à l’écriture.

« La fiction traduite nous permet de dépasser les frontières et les barrières linguistiques pour découvrir de nouvelles histoires, de nouvelles expériences et de nouvelles idées », a-t-elle déclaré, et de développer : « Au fil des années, les listes longues, les finalistes et les lauréats de l'International Booker Prize ont constitué une collection de littérature remarquablement variée — et toujours impressionnante. En tant que lectrice, ce prix a élargi mes horizons littéraires et m'a fait découvrir certains de mes livres préférés de tous les temps. C'est donc un immense honneur et un véritable privilège de présider le jury cette année. »

Elle sera entourée d’un jury éclectique et international, composé de :

Marcus du Sautoy, mathématicien, professeur à Oxford et célèbre vulgarisateur scientifique ;

Sophie Hughes, traductrice littéraire de renom, la plus souvent nommée de l’histoire du prix ;

Troy Onyango, écrivain, libraire et fondateur du magazine panafricain Lolwe ;

Nilanjana S. Roy, romancière indienne et chroniqueuse littéraire.

Créé en 2005 sous le nom de Man Booker International Prize, le prix récompensait initialement l’ensemble d’une œuvre, sans critère de langue. Sa refonte en 2016 en a fait un prix annuel consacré à une œuvre unique de fiction, traduite en anglais. Le premier lauréat fut La Végétarienne de Han Kang, traduit du coréen vers l'anglais par Deborah Smith. Une consécration suivie du Nobel de littérature en 2024 pour l’autrice sud-coréenne.

Voici le même paragraphe, enrichi avec les titres français des ouvrages :

Parmi les lauréats marquants : Les Pérégrins d’Olga Tokarczuk (2018), Qui sème le vent de Lucas Rijneveld (2020), Frère d’âme de David Diop (2021) ou encore Kairos de Jenny Erpenbeck (2024).

En 2025, Heart Lamp de Banu Mushtaq, traduit du kannada par Deepa Bhasthi, est devenu le premier recueil de nouvelles et le premier ouvrage traduit de cette langue à obtenir le prix. En Inde, Heart Lamp s’est vendu à plus de 60.000 exemplaires en anglais depuis mars. Le gouvernement du Karnataka a par ailleurs annoncé le financement de la traduction d’œuvres majeures de la littérature kannada en anglais. On attendra à présent sa traduction française.

Fiammetta Rocco, administratrice du Booker Prize, a souligné la diversité des parcours au sein du jury 2026 : « Nous avons un jury exceptionnellement érudit, curieux, réfléchi et attentif, qui apporte une expertise remarquable en littérature et en créativité pour sélectionner la meilleure fiction traduite de l’année. » Elle a notamment rappelé que Natasha Brown associe un parcours littéraire et scientifique, aux côtés de profils issus de la traduction, de l’édition, de la recherche et du journalisme.

Le jury publiera une liste longue de 12 ou 13 ouvrages le 24 février 2026, suivie d'une liste finale de six titres le 31 mars. Le lauréat sera désigné en mai lors d'une cérémonie diffusée en direct sur les réseaux sociaux du Booker Prize.

Depuis 2016, les ventes de fictions traduites ont doublé au Royaume-Uni, selon les données de The Bookseller. Une part importante de ces ventes concerne les lecteurs de moins de 35 ans. Plusieurs auteurs récompensés ou sélectionnés par le Booker International ont également obtenu le prix Nobel de littérature, notamment Han Kang, Olga Tokarczuk, Annie Ernaux et Jon Fosse.

Les éditeurs basés au Royaume-Uni ou en Irlande ont jusqu'au 23 octobre 2025 pour soumettre les titres éligibles. Les règles de participation sont disponibles sur le site thebookerprizes.com.

Crédits photo : Booker International

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com