Besoin d'idées lecture pour l'été ? Découvrez la liste de La Grande Librairie

À l’écrit comme à l’écran, c’est le classique des classiques ! Et si, pour autant, le plus grand roman d’Alexandre Dumas était sa propre vie ? C’est la question que pose l’académicien et Prix Goncourt Jean-Christophe Rufin, en nous proposant de passer Un été avec Alexandre Dumas (Équateurs). Une déambulation sensible dans la biographie complexe de celui qu’il considère encore aujourd’hui comme un « grand frère »…

Il a lu, relu et même joué Alexandre Dumas, en incarnant le légendaire Comte de Monte-Cristo il y a plus de 40 ans ! De Cyrano à Bel-Ami en passant par Don Juan, l’immense Jacques Weber n’a eu de cesse, sur les planches comme au cinéma, de donner vie aux grands textes de la littérature française. Il sera notre guide, notre témoin et notre comédien dans cette émission à la gloire de la lecture !

Avec plus de 8 millions de livres vendus, des traductions dans près de 20 langues, et un roman sacré « Livre préféré des Français », Virginie Grimaldi n’est plus à présenter. Les Heures fragiles (Flammarion), caracolent déjà en tête des ventes : un roman tendre et intime sur les liens entre une mère et une fille, et sur les larmes de l’adolescence.

Que diriez-vous d’un thriller historique pour cet été ? Avec L’affaire de la rue Transnonain (La Tribu), Grand prix des lectrices du magazine Elle 2025, le romancier Jérôme Chantreau enquête sur un fait divers méconnu dans le Paris de 1834. Une affaire de révolte populaire, de répression policière et un plaidoyer saisissant contre l’oubli. Car la littérature peut aussi rendre justice, même deux siècles plus tard…

Souvenez-vous : l’année dernière, les aventures de son petit Samuel, diffusées sur Arte, avaient ému toute la France. La jeune Émilie Tronche en tire une bande-dessinée chez Casterman, Le Journal de Samuel, tout aussi sincère, fine et hilarante. On y retrouve ces petits riens qui font l’enfance et cette poésie de la maladresse dont la géniale dessinatrice a le secret.

À LIRE — “La simulation d'un futur où un gouvernement populiste prend le pouvoir”

Il vous faudra aussi un grand roman étranger, cet été. Celui que l’on a choisi pour vous a déjà été récompensé par le Booker Prize, équivalent du Goncourt anglophone, et par le Prix des Libraires. On le doit à l’Irlandais Paul Lynch. Son titre : Le chant du prophète (Albin Michel). C’est l’histoire d’une mère courage dans un pays qui vire totalitaire : un roman sensible et glaçant qui nous renvoie à nos propres aveuglements.

Le choix des libraires : Mazette et Pantagruel

Enfin, cette semaine, cap sur Marseille, où Élisabeth Souffleur de la librairie Mazette et Émilie Berri de la librairie Pantagruel vous donneront elles aussi quelques conseils de livres à mettre dans votre valise pour l’été.

À mercredi, lisez bien !

