Lecture et cocooning : des week-ends qui promettent une vraie déconnexion

Hygge & Lecture est une initiative novatrice qui réinvente la lecture comme un moment de partage et de convivialité. Créée fin 2024, cette association organise des week-ends lecture et cocooning destinés aux passionné·es, dans des lieux chaleureux propices à la détente, situés dans les Hauts-de-France et en Belgique.

Le concept s’inspire du hygge danois, cet art de vivre qui privilégie bien-être, simplicité et connexion aux autres. L’objectif est d’offrir aux lecteurs et lectrices un cadre pour se retrouver, échanger autour de leurs livres favoris, découvrir de nouvelles œuvres et surtout, déconnecter du quotidien.

Ces week-ends se déroulent dans des lieux soigneusement sélectionnés pour offrir un environnement calme et propice à une lecture de qualité. Ces week-ends combinent temps de lecture, activités surprises, repas conviviaux et échanges dans une ambiance bienveillante.

Lancée via une campagne Ulule, l’initiative rencontre un beau succès avec plus de 93 % de son objectif déjà atteint, et une communauté engagée. Ces week-ends se déroulent dans des lieux pleins de charme et facilement accessibles.

Le projet souhaite faire évoluer la lecture, souvent perçue comme un loisir solitaire, en une expérience collective aussi fédératrice que le sport, le cinéma ou la musique. Ces moments partagés encouragent rencontres, échanges d’idées et création de liens entre passionné·es.

Pour permettre la réalisation de ces premiers week-ends, la campagne Ulule se poursuit encore deux semaines. Les fonds collectés financeront les frais de lancement (administratifs, communication…) et assureront la trésorerie nécessaire au versement des acomptes et cautions des lieux loués.

Pour en savoir plus, voir la campagne et rejoindre l’aventure, rendez-vous ici.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com