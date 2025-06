Le Prix mondial Cinon Del Duca remis à Antoine Gallimard pour Boualem Sansal

Créé par Simone Del Duca en 1969, le Prix mondial vient couronner la carrière d’un auteur français ou étranger dont l’oeuvre constitue, sous forme scientifique ou littéraire, un message d’humanisme moderne. Doté d'un montant de 200 000 €, il offre, après le Prix Nobel, l'une des plus importantes dotations pour un prix littéraire de dimension internationale.

Il rend hommage à la force d’un écrivain qui, par-delà les frontières et les censures, continue de faire entendre une parole libre, profondément humaniste et résolument nécessaire. Etant toujours emprisonné en Algérie, Antoine Gallimard, éditeur de Boualem Sansal, s’est vu remettre le prix sous la coupole de l’Institut de France le 18 juin 2025.

L’Académicien Daniel Rondeau aura rendu à l'écrivain incarcéré : « Il y a des jours où l’évidence s’impose. Ce prix lui a été décerné à la quasi-unanimité des membres du jury présidé par notre Perpétuel, Amin Maalouf. Je rappelle que le prix mondial Cino Del Duca récompense une œuvre scientifique ou littéraire qui porte un message d’humanisme moderne. Il a notamment été décerné à Sakharov, Germaine Tillion, Yachar Kemal, Jorge Amado, Mario Vargas LLosa , Duong Thu Huong ou encore Milan Kundera. »

Et d'ajouter : « Tous les membres du jury de la Fondation Del Duca espèrent que ce prix, qui récompense son œuvre littéraire, sera pour lui un viatique qui lui permettra de reprendre avec vaillance et le plus vite possible le chemin d’une liberté retrouvée. »

En novembre 2024, Boualem Sansal est arrêté à l'aéroport d'Alger à son retour de Paris. Les autorités algériennes l'accusent d’«atteinte à l'unité nationale» en raison de ses déclarations sur les frontières entre l'Algérie et le Maroc. Il est incarcéré au pavillon pénitentiaire de l'hôpital Mustapha-Pacha d'Alger. Le 25 mars 2025, il est condamné à cinq ans de prison ferme. Le procès en appel de Boualem Sansal est fixé au 24 juin 2025.

Crédits photo : Daniel Rondeau, de l’Académie française et Antoine Gallimard, le 18 juin 2025, sous la Coupole © Institut de France

