L’été des librairies, entre ouvertures, renouveaux et épreuves

Le 14 juin 2025, l’association La Pelle aux idées a ouvert un café librairie indépendant à Sarlat en Dordogne, situé au 77 avenue de Selves. Ce projet, soutenu par une subvention de 100.000 euros, propose près de 2500 références couvrant divers genres, dont la littérature française et étrangère, la science-fiction, la jeunesse, les sciences humaines, la BD et les pratiques comme le jardinage. Léa Kerjean, libraire diplômée, conseille les visiteurs. Un système de « livres suspendus » permet aux lecteurs de bénéficier de livres offerts. Le projet, également centré sur des circuits courts pour le café, séduit déjà de nouveaux bénévoles. L’association recherche un espace plus grand pour développer son activité.

De nouveaux espaces littéraires à découvrir

La librairie Tomoé, elle, a ouvert ses portes le 17 juin 2025, au Mans, rue Courthardy. Fondée par Ludivine Gouhier et Mahmoud Larguem, également à la tête de la maison d’édition Nouvelle Hydre, spécialisée dans les mangas français, la librairie propose une vaste sélection de mangas, ainsi que des ouvrages sur la culture japonaise (cuisine, histoire, art, etc.). En plus des livres, des produits dérivés d’animés et des accessoires kawai sont disponibles.

Ce même 17 juin, Julien Doussinault a ouvert La Grande Balade, une librairie indépendante et généraliste au Kremlin-Bicêtre, 30 avenue Eugène Thomas. Ce projet a été possible grâce au soutien de la ville, de nombreuses institutions et de nombreux partenaires, dont des libraires, des architectes, des éditeurs et des amis.

Le 24 mai 2025, Dylan Philippe a ouvert Le vol des mots, une librairie dédiée à la romance à Dunkerque, dans la commune de Rosendaël. Ce lieu de 56 m², qui combine librairie et salon de thé, propose une sélection de 250 références, dont une moitié d'ouvrages autoédités. Passionné de romance depuis 2020, Dylan Philippe veut offrir plus de visibilité aux auteurs autoédités. Soutenu par la région et un fonds local, il a créé un espace convivial avec canapés et jeux de société. La librairie accueille déjà des événements comme des séances de dédicaces, des lectures et prépare un club de lecture.

On remonte jusqu'au 22 avril cette fois : la librairie indépendante L’invitation a ouvert ses portes à Orléans, rue Bannier. Fondée par Fabrice Langlet, ancien libraire à Paris avec 30 ans d’expérience, l’établissement offre un large choix de romans, poésie, histoire, philosophie, BD et livres jeunesse, avec 9000 références. Bien que la ville soit déjà bien fournie en librairies, Langlet voit cette ouverture comme un complément au tissu urbain et un moyen d’attirer les lecteurs en centre-ville. Avec son salarié Jean-Jacques Thomas, il propose également de redonner vie à des « pépites cachées » et d’anciens succès littéraires.

Baptiste ouvre une librairie solidaire, Saperlotte, à Caen, dans le quartier de la Pierre Heuzé, avec un local de 50 m² mis à disposition par Caen la mer Habitat. Ce projet associatif, qui mêle inclusivité, réemploi et accessibilité à la culture, vendra des livres de seconde main à 2€ en moyenne. Déjà expérimenté avec deux librairies solidaires ouvertes à Brest, il souhaite offrir une nouvelle vie aux livres. Le local sera ouvert deux fois par semaine pour accueillir des bénévoles et des dons de livres. Le 25 juin, une présentation de l’association a eu lieu sous forme de pique-nique solidaire.

Agathe Leballeur, elle, ouvre Pagaille, une librairie spécialisée en jeunesse, BD et romans graphiques pour adultes, cet été à Rouen, dans le 128bis, près du Jardin des plantes. Ce lieu culturel familial répond à un besoin dans le quartier, avec 2000 à 3000 références, principalement issues de maisons d'édition indépendantes. Formée par Book Conseil et accompagnée par des incubateurs, elle souhaite offrir une librairie à taille humaine, respectueuse des enjeux écologiques. En plus des livres, Pagaille proposera de la papeterie, des jeux et des ateliers créatifs.

De Quotidien à l'Ille-et-Vilaine

Laurent Macabies, ancien journaliste pour Quotidien, ouvrira fin août 2025 la librairie Au tour des histoires à Vitré en Ille-et-Vilaine, spécialisée en BD, manga et livres jeunesse. Le local, situé rue Poterie, était auparavant occupé par Bulles et Jeunesse, fermée fin 2024 après une liquidation judiciaire. Laurent Macabies, originaire de Perpignan, réalise ainsi son rêve après avoir travaillé plus de dix ans dans les émissions de Yann Barthès. Il espère redonner vie à cet espace culturel avec son nouveau projet.

La librairie des Volcans à Clermont-Ferrand, dirigée par Philippe Pelade et Boris Surjon, a ouvert un café le 25 juin 2025, dans le but de créer un lieu de convivialité et de vie. Les travaux récents ont permis de moderniser l’espace, d’élargir le patio pour accueillir événements et rencontres, et de réagencer les rayons. Le café proposera des produits locaux, tels que fromages, charcuteries, pâtisseries et vins. Cette diversification vise à répondre à une réalité économique difficile pour les librairies, tout en restant fidèle à l’ambition de rendre la culture accessible à tous.

Laure Roger-Rétif et Ophélie Duchemin, auteures de romance, ouvriront leur librairie spécialisée Les grimoires de Lorphé à Angers, au 14 rue Cordelle, près de la place du Ralliement. Leur projet vise à offrir un espace dédié à la romance, un genre en plein essor, souvent mal représenté dans les librairies classiques. La librairie proposera une large sélection de 5000 livres, incluant des sous-catégories comme la romance contemporaine, historique, dark romance, fantasy, ainsi que des œuvres classiques et sur le féminisme. Des événements comme des dédicaces et un club de lecture seront également organisés. L'ouverture est prévue pour le 12 juillet 2025, avec une inauguration en présence d'auteurs régionaux et nationaux.

Romance toujours, et même new romance, avec Lydie Allard, influenceuse sur TikTok avec 6500 abonnés, qui a ouvert le 21 juin dernier sa librairie spécialisée. Suivie pour ses conseils de lecture, elle propose une sélection de romans contemporains d’amour, répondant ainsi à une demande croissante pour ce genre. Une semaine avant, c'étaient Ysée et Mahé, anciennes étudiantes en Arts du Spectacle et Psychologie, qui ont inauguré Sestra's Books, Love & Coffee à Metz, la première librairie spécialisée en romance et fantasy en Moselle. Ce lieu entend combiner une librairie et un café convivial, où les visiteurs pourront profiter d'ateliers de création, d'un bookclub et de soirées thématiques. Après cette inauguration, l'enseigne a officiellement ouvert le 17 juin.

Le 27 mai, Valérie Neitthoffer et Aurélie Dumesnil ont ouvert Bande à Part, la première librairie spécialisée en bandes dessinées à Cherbourg-en-Cotentin. Ce projet a émergé après la fermeture de la librairie Champ Libre en 2022. Avec 11.500 albums, l'enseigne propose une large sélection de BD classiques et contemporaines, de mangas, de comics, de romans graphiques et d’albums jeunesse. Le local de 130 m² est situé au 9 rue des Halles.

Lucie Lefebvre a ouvert la librairie Bergamote à Sucé-sur-Erdre en Loire-Atlantique. Ancienne documentaliste, elle a voulu changer de voie et a lancé son projet après des retours enthousiastes suite à un questionnaire en ligne. L'enseigne propose plus de 3000 références de livres généralistes, ainsi que des produits de papeterie, des jeux, des loisirs créatifs et des articles Moulin Roty. Elle offre aussi des commandes à la demande. Bergamote prévoit des ateliers, des animations et des partages conviviaux. L’inauguration officielle aura lieu en septembre, à la rentrée littéraire.

Lola Otto, influenceuse littéraire avec 20.000 abonnés sur Instagram, se lance dans un projet ambitieux : ouvrir une librairie-pub à Clermont-Ferrand d'ici la fin de l'année. Spécialisée dans la littérature policière, elle souhaite créer un lieu unique, Stirling, books and drinks, inspiré des pubs écossais. En plus de vendre des livres, elle y proposera un bar avec des boissons, un espace de lecture calme et des événements comme des conférences ou des dégustations de whisky. Après avoir quitté son poste de community manager en 2024, Lola recherche un local et est soutenue par sa famille et un incubateur pour financer son projet.

Librairie indépendante face à la crise

Fabien Dedieu, ancien professionnel du web, ouvrira une librairie qui se veut innovante à Gaillac dans le Tarn, reprenant l’emplacement de l'ancienne librairie Attitude. Son offre généraliste incluera une place importante pour l'auto-édition. En plus des livres papier, la librairie proposera des services numériques comme le click & collect, une vitrine en ligne, et un espace de travail. Fabien Dedieu souhaite créer un véritable lieu de culture accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, avec des projets de retranscription audio.

Fin avril 2025, Nicolas Azéma a repris la librairie Syllabes à Millau dans l'Aveyron, succédant à Ghislaine Calmet après 15 ans à la tête de l’enseigne. Formé à Aix-en-Provence et Bordeaux, il a acquis une solide expérience, notamment en tant que responsable du rayon BD à la librairie L’Échappée Belle à Sète. Désireux de perpétuer l’histoire de Syllabes, il a préparé la transition pendant un an. La librairie, fondée en 1993, reste un acteur culturel majeur à Millau. Nicolas Azéma prévoit de maintenir environ 10.000 références et d'élargir l’offre BD, tout en conservant l’indépendance de l’enseigne et en accueillant tous les types de lecteurs.

Jean-Marc Brunier, après près de 30 ans à la tête de la librairie Le Cadran lunaire à Mâcon, part en retraite le 28 juin. Il laisse les clés à Marcelo De Souza Barbosa, un passionné de littérature originaire du Brésil, arrivé en France il y a 20 ans pour étudier la philosophie. Jean-Marc Brunier, satisfait d’avoir trouvé un successeur engagé, quitte la librairie avec le sourire, emportant avec lui une longue expérience dans le commerce des livres.

La librairie de l'Horloge à Carpentras, dirigée par Didier Bonnet, lance un appel à ses lecteurs pour surmonter la crise économique et améliorer sa trésorerie. Le libraire demande à ses clients d'acheter au moins un livre de poche, à partir d'une dizaine d'euros, pour soutenir l'établissement. La librairie indépendante, qui défend des livres diversifiés et exigeants, a seulement un mois de trésorerie d'avance, alors qu'elle en aurait besoin de six pour être à l'aise et développer son stock. Il souligne l'importance de soutenir les petits éditeurs et la diversité littéraire. Les clients peuvent aussi commander en ligne.

La librairie Comptines à Bordeaux, spécialisée en jeunesse, est en redressement judiciaire depuis février 2025 en raison de problèmes de trésorerie accumulés. Depuis 2020, son chiffre d'affaires chute, exacerbée par le Covid, la crise énergétique et la concurrence en ligne. Bien que fidèle à sa clientèle, la libraire Nathalie Ventax peine à renouveler son public. Elle prévoit de diversifier l'offre avec des BD, des jeux, des livres en langues étrangères et peut-être des livres d'occasion pour attirer plus de clients. Comptines recherche 20.000 euros via une cagnotte pour surmonter la crise et espère que le tribunal prolonge sa période d'observation.

La librairie La Mine à feuilles à Decazeville dans l'Aveyron, dirigée par Moumini Ouedraogo, fête ses deux ans d’existence dans un contexte économique difficile. Malgré des événements réussis, comme un défilé de mode dans la librairie, la librairie lutte pour survivre dans une petite ville où les commerçants font face à de nombreuses difficultés. Il lance un appel aux amoureux des livres pour l’aider à poursuivre son activité.

Soutien et solidarité

La librairie-papeterie SavoirsPlus, basée à Angers, va supprimer une cinquantaine de postes, notamment à partir de septembre 2025, après l'épuisement des recours des syndicats, sociétaires et salariés. La société coopérative, spécialisée dans la distribution de fournitures scolaires, la librairie et la papeterie, ferme plusieurs de ses établissements, dont un à Angers. Parallèlement, le directeur général, Patrice Bouyssou, chercherait à racheter une librairie à « plusieurs millions d'euros ». Les décisions récentes soulignent la difficulté de préserver une entreprise avec 70 ans d’histoire.

La librairie indépendante Réservoir Books à Besançon, après cinq ans d’existence, traverse également une crise financière et lance un appel à l’aide sur ses réseaux sociaux. L’équipe de la librairie explique qu’elle risque de fermer ses portes si elle ne parvient pas à réunir 20.000 euros, nécessaires pour régler les charges, les dettes envers des fournisseurs comme Hachette et Madrigall, et maintenir son fonds de 8000 livres. Malgré cette situation difficile, la librairie reste déterminée et demande le soutien de ses clients pour « livrer une dernière bataille ».

La librairie Les Sandales d’Empédocle à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle, fondée en 1973, cherche un repreneur après avoir fêté ses 50 ans en 2023. Jean-François Tréhant, qui a repris la librairie en 2018 avec l'écrivain Arnaud Friedmann, annonce la fin de ce chapitre. La librairie, un lieu historique pour la ville, doit changer de mains, et Tréhant exprime son souhait de trouver un successeur.

La librairie Le Passage à Alençon, placée en redressement judiciaire en mars 2025, est désormais en vente. Pierre Lenganey, son propriétaire depuis 2017, cherche un repreneur avant le 15 juillet, faute de quoi l'enseigne sera mise en liquidation. La librairie, un lieu culturel central pour la ville, a rencontré d'importantes difficultés économiques. L’annonce de sa fermeture potentielle a suscité une vague de solidarité locale, avec des personnalités comme l'acteur François Morel exprimant leur soutien. Certains habitants, dont un couple d'investisseurs, tentent de trouver des financements pour sauver le commerce.

La librairie indépendante Au Fil des Mots à Blagnac, en difficulté depuis plusieurs mois, bénéficie d’une aide exceptionnelle de 15.000 € votée à l’unanimité lors du Conseil municipal du 24 juin 2025, et d'un financement participatif qui a permis de récolter 10.000 €. Cette subvention, soutenue par la loi Darcos, vise à préserver l’offre culturelle locale et soutenir la librairie face à une baisse de fréquentation et à la concurrence accrue. Le maire Joseph Carles a souligné son rôle central dans la vie locale et la vitalité du centre-ville. En 2024, 72 librairies indépendantes ont fermé, et la crise économique actuelle met en péril les petites structures.

La librairie bruxelloise Decompress, spécialisée en bande dessinée, ferme définitivement ses portes le 28 juin après 27 ans d'existence. Fondée en 1998, elle est devenue une référence dans le domaine, attirant passionnés et curieux. Les fondateurs ont annoncé la fermeture avec émotion sur les réseaux sociaux, remerciant leurs clients, amis et équipe. Cette décision marque la fin d'une belle aventure culturelle à Bruxelles.

Un modèle d'adaptabilité et de passion

La librairie Occitane de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, fondée en 1967, est la dernière librairie indépendante de la ville. Gérée depuis 2019 par Emmanuel Rullier, elle a su s'adapter aux évolutions du marché en introduisant des mangas, de la science-fiction et de la fantasy tout en restant une institution locale. Pierre Laboueibe, l'employé unique, se souvient de son enfance passée dans cette librairie. Bien qu'elle soit la dernière de la ville, la librairie a su conserver une clientèle fidèle, y compris un client de 98 ans.

Le Marais du Livre à Hazebrouck a été élu Meilleur commerce indépendant des Hauts-de-France. Ce prix distingue la librairie pour son engagement et la qualité de son service. Elle a participé au concours national du Meilleur commerce indépendant de France.

La librairie Vies Minuscules à Guéret dans la Creuse, dirigée par Élodie Soulé, a obtenu le label LiR (librairie indépendante de référence) en mai 2025, une distinction valorisant sa diversité éditoriale et son rôle dans l'aménagement du territoire. Depuis sa reprise en 2020, elle offre une large gamme de livres, y compris des ouvrages rares comme Poèmes de Gaza. Ce label reconnaît également son engagement dans l'animation culturelle, avec des ateliers, des lectures, et des rencontres d'auteurs. Grâce à cette récompense, la librairie bénéficie de soutien financier et de conditions commerciales favorables, essentielles pour maintenir son équilibre économique fragile.

La librairie associative La Marge, ouverte depuis 2020 à Pont-de-Barret dans la Drôme, souhaite élargir ses horaires d’ouverture pour renforcer les liens entre les habitants et dynamiser le territoire. Spécialisée dans les livres d'occasion, elle cherche des bénévoles pour soutenir son développement et maintenir son activité.

La librairie parisienne Ephemera, dédiée à l'univers de la mode, a lancé un concours international du livre de mode, dirigé par Pascal Monfort. Le prix, qui met en lumière les meilleurs ouvrages publiés en 2024, réunit un jury de quinze personnalités influentes du monde de la mode. Les lauréats ont été dévoilés lors d'une cérémonie le 20 juin 2025 au Soho House à Paris. Ephemera, qui organise régulièrement des événements, prévoit également le lancement d'un site marchand à la rentrée.

Installée à Cambo-les-Bains dans les Pyrénées-Atlantique, la librairie Chez Margot a été récompensée par la chambre de commerce et d'industrie du Pays basque, recevant un Makilak « jeune pousse ». Active depuis trois ans, elle a été saluée pour son projet audacieux et viable en Pays basque intérieur. Mélanie Borgolotto, ancienne responsable d'un établissement social, a fait le pari de cette reconversion réussie, considérant ce commerce de proximité comme une source d'épanouissement. L'enseigne organise des événements comme des ateliers d'écriture et rencontre régulièrement des auteurs.

100 ans d’histoire

La librairie Galignani, fondée en 1801, est la plus ancienne librairie anglaise de France, située à Paris, près du jardin des Tuileries. Anciennement installée rue de Vivienne, elle est devenue un repère pour les intellectuels comme Stendhal et La Fayette. Spécialisée en littérature anglo-saxonne, elle a élargi son offre après la Seconde Guerre mondiale en incluant des livres français et des beaux-arts. Aujourd'hui, la librairie, située rue de Rivoli, abrite 50.000 références et séduit par ses verrières et boiseries Belle Époque. Elle accueille régulièrement des événements créatifs, avec des décorations de maisons comme Chanel et Dior. Un lieu incontournable pour les amateurs de littérature et d'art.

La librairie Martin, fondée en 1925 à Joliette au Québec, fête ses 100 ans et se distingue par sa révolution technologique. Sous la direction de Luc Ayotte depuis 2017, la librairie a adopté un système de gestion performant et utilise un chatbot basé sur l'IA pour aider les libraires à naviguer dans les 30.000 livres disponibles. L’objectif est de vendre des livres au public, un secteur où la librairie excelle, étant l'une des rares à vendre plus aux clients qu'aux collectivités. La librairie a traversé plusieurs défis, y compris un incendie en 1972, et a su s'adapter aux évolutions du marché tout en restant une institution culturelle à Joliette.

La librairie Artazart, située près du canal Saint-Martin à Paris, fête de son côté ses 25 ans en tant qu'institution culturelle unique. Spécialisée en livres d'art et galerie, elle est devenue un lieu de rencontre pour artistes, graphistes et créateurs. Malgré la crise du secteur, Artazart demeure la dernière librairie d'art indépendante à Paris, un véritable espace de passion où se croisent artistes et curieux.

Plus modeste, mais pas moins notable, Charlotte Weinman fête les trois ans de sa librairie, La Lanterne, à Morcenx-la-Nouvelle dans les Landes. Originaire de Grenoble, elle a créé un espace chaleureux et convivial, proposant des livres, mangas, bandes dessinées, et carnets. La librairie est également climatisée, un atout apprécié par les clients en période de chaleur. En ce troisième anniversaire, elle se réjouit d’avoir trouvé ses marques dans ce lieu désormais incontournable pour les habitants.

Des professionnels de la santé mentale soulignent le rôle crucial des libraires dans la sélection des ouvrages sur la santé mentale. Ils appellent à distinguer les livres basés sur des données scientifiques des ouvrages relevant du développement personnel ou de croyances non prouvées. Certains psychiatres et psychologues déplorent un mélange entre sciences et pseudo-sciences, ce qui nuit à la crédibilité de la psychologie et de la psychiatrie. Le Syndicat de la Librairie française (SLF) soutient cette démarche, soulignant la responsabilité des libraires dans la gestion de ces catégories. Le débat révèle les défis de l’édition et de la classification des ouvrages, notamment dans les rayons bien-être et psychologie.

Dans le cadre du projet Jeunes en librairie, des élèves de 3e du collège Sainte-Croix de Quimperlé, dans le Finistère, ont rencontré Karine Clugery, libraire des Mots voyageurs. Elle leur a expliqué son métier, ses passions et ses limites, dans le cadre d'une sensibilisation à la chaîne du livre. En mai, les élèves avaient choisi des livres grâce à un crédit accordé par la librairie. Le 17 juin 2025, quatre élèves ont remis leurs critiques de livres sous forme de marque-pages. Ces écrits seront mis en valeur pour encourager d'autres jeunes à lire.

