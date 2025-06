Berserk : soupçons d'IA, erreur d'édition… Glénat s'explique

En cause, l'illustration du tome 2 de l'édition dite Prestige du manga Berserk, dont les deux volumes sont parus en ce mois de juin.

Dans ce dessin, on découvre Guts, héros de la célèbre série, assis sur un amas de crânes, son épée reposant sur l'épaule. Pourtant, on remarque que, dans la version française de cette édition, l'épée est dotée d'une lame des deux côtés. Un détail qui prête à confusion, puisque dans l'illustration originale, l'arme comporte, logiquement, un manche clairement visible.

Glénat reconnaît une erreur humaine

La maison s'explique dans un communiqué : « L'image concernée a en effet été retouchée lors de la phase de lettrage. Cette intervention était nécessaire car le visuel original dont nous disposions à ce moment précis comportait un grand logo japonais qui en masquait une partie importante. Dans la volonté de préserver la lisibilité de la page, l'image a donc été modifiée, mais de manière erronée. »

En effet, dans l'édition japonaise équivalente de cette « Perfect Edition », ce même manche est simplement masqué par le titre du manga, mais reconnaissable.

Glénat assure : « Cette modification n'est en aucun cas liée à un recours à une intelligence artificielle car en tant qu'éditeur, nous ne cautionnons pas l'utilisation de l'IA pour altérer le travail artistique d'un auteur. Il s'agit ici d'un mauvais traitement de l'image source, d'une erreur totalement humaine, dont nous assumons toute la responsabilité. »

Face aux proportions prises par son post, Loazertie a alors précisé : « Je ne dis pas qu'une lA a fait tout le boulot. Je sais qu'il y a un cleaner humain derrière ce type de travail, et qu'il utilise très probablement Photoshop. Mais le logiciel intègre également des outils d'IA générative. Donc quand je parle d'IA ici, ça désigne les outils automatisés utilisés pour retirer un élément (ici le titre qui était sur l'édition de base). »

Et de continuer : « Il est aussi possible que l'erreur vienne d'un usage maladroit du tampon ou d'un autre outil manuel mais peu importe, au final le résultat, c'est que l'épée de Guts est devenue n'importe quoi et que personne ne l'a remarqué même après l'impression. Et ça, pour une édition prestige à 24€90, c'est franchement problématique. Mon tweet d'origine soulignait surtout le manque de rigueur (surtout qu'ils ont également édité l'art book où se trouve l'illustration de base sans le texte dessus), pas de pointer l'IA comme unique responsable. »

Face à la polémique, Glénat a annoncé lancer une réimpression « en urgence » du tome concerne, « avec l'image d'origine parfaitement réintégrée et validée par l'ayant droit ». Dès que ces nouvelles éditions seront disponibles, les lecteurs pourront « échanger gratuitement » leur exemplaire auprès de leurs libraires, assure la maison.

Pas touche à Berserk

La streameuse Twitch avoue ne s'être pas doutée « que ça allait toucher autant de personnes ». Mais il faut dire que l’affaire dépasse largement un simple détail graphique : Berserk n’est pas un manga comme les autres...

Créé par Kentaro Miura en 1989, il est l’une des œuvres majeures du manga contemporain, une référence absolue pour des générations entières de lecteurs et lectrices à travers le monde. Sombre, violent, mais aussi d’une puissance narrative et graphique rarement égalée, le manga raconte l’histoire tragique de Guts, guerrier marqué par le destin, dans un univers médiéval-fantastique brutal et désespéré. Derrière la noirceur, Berserk explore les profondeurs de la condition humaine : la lutte contre l’adversité, la trahison, le désir de liberté, la quête de sens dans un monde hostile.

La disparition de Kentaro Miura en 2021 a renforcé l’aura presque sacrée entourant l’œuvre. Alors, lorsque Glénat lance une Édition Prestige du célèbre manga - un grand format cartonné en deux tomes, agrémenté de pages couleur inédites et d'un lettrage retravaillé -, les attentes sont immenses et les fans scrutent le moindre détail, la preuve...

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com