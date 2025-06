Sophie Bénard rend aux groupies ce qui appartient aux groupies

Ces reportages, nous les avons tous déjà vus : des hordes de fans sont amassées devant le lieu du concert de leur idole. Le caméraman balaie la foule, cris stridents en fond sonore, avant de fixer sa caméra sur les visages larmoyants des jeunes femmes. Commentaire du journaliste : ces fans sont là depuis trois jours, toucher la main de leur chanteur préféré est leur rêve absolu… Une ironie flotte durant toute la séquence, et l’incompréhension est palpable face à ces groupies déchaînées et complètement hystériques.

Moqueries en continu contre des adolescentes mijaurées et émotives, « prêtes à tout » et parfois dangereuses : dans Splendeurs et misères des groupies, Sophie Bénard s’attache à démonter, point par point, toute la logique transmise par ces reportages. Cette représentation ne date pas d’hier : déjà, durant les concerts d’Elvis Presley, la population s’interrogeait face à la ferveur traversant le public féminin; même chose avec les Beatles, puis, plus tard et pour ne citer qu’eux, les One Direction.

« L’art d’être fan dans une dimension supérieure »

La figure de la groupie est pourtant bien plus complexe que cela : selon elle, ce sont simplement des personnes, souvent des femmes (même si cette communauté n’est pas uniquement féminine) qui entretiennent un rapport puissant à un groupe, ou à un artiste. Ce sont celles qui, pour la « reine des groupies » Pamela Des Barres, prônent « l’art d’être fan dans une dimension supérieure ».

Dès lors, pour exprimer leur adoration envers la musique de leurs idoles, elles participent pleinement à construire une nouvelle communauté, ouverte et très active. Fanzines, réseaux sociaux, fanfictions : les groupies ont désormais un pouvoir économique et créatif très puissant.

Des directioners aux swifties, elles ont montré comment fédérer une communauté permet de sortir des clichés et de participer amplement à la communication des stars - qui, elles, l’ont bien compris. Parfois, cela va même plus loin : les fandoms s’investissent dans la vie politique, s’engagent massivement contre le racisme, l’homophobie… et cela a un impact : en juin 2020, les meetings de Donald Trump restent désespérément vides. La cause ? Des fans de K-pop ont réservé des centaines de milliers de billets dans les stades concernés, pour faire croire à un engouement important autour des meetings.

Être une groupie, c’est s’engager, virtuellement ou non, dans un cercle social qui permet de se redéfinir ; bref, on n’hurle pas devant une star pour rien, puisque celle-ci participe forcément à la construction personnelle de ses fans.

Une réappropriation de l’espace par la musique

Splendeurs et misères des groupies est un essai clair, concis - et très drôle -, qui, s’il s’attache à contredire les préjugés, ne nie aucunement la part de désir inhérente à la groupie. De formation philosophique, Sophie Bénard mobilise beaucoup de penseurs classiques (Aristote, Kant ou Edgar Morin), mais aussi des supports plus modernes, comme les podcasts ou la chaîne Youtube de Clara Defaux.

S’il est peut-être un peu trop centré sur les artistes pop (Ed Sheeran, Harry Styles, One Direction), ceci s’explique par le désir de l’autrice de partir de sa propre expérience. Le lecteur pourra d’ailleurs s’inspirer de cet ouvrage pour s’ouvrir à d’autres réflexions, notamment sur la figure de la femme dans le rock.

Selon Sophie Bénard, ce qui distingue la groupie du fan, c’est son genre. Et la comparaison s’impose : lors de matchs de foot, les supporters, majoritairement masculins, se pâment devant leurs idoles, hurlent à chaque but. Pourtant, les démonstrations très émotives de ces fans ne sont pas considérées aussi « excessives » que celles des groupies qui, elles, sont réduites à une foule hystérique, uniquement dans l’attente de faveurs sexuelles.

En s’appropriant une part du champ musical et culturel, les groupies s’approprient en fait une partie de l’espace public qui, en tant que femme, leur a été confisqué.

Par Clémence Leboucher

