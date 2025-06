Le 1er juillet, Lyon aura sa place Frantz Fanon

C’est à Lyon que le psychiatre et penseur martiniquais a effectué une partie décisive de son parcours, en suivant ses études de philosophie et de psychologie à l’université de Lyon, où il soutient sa thèse en 1951, rappelle Lyon Mag.

L’inauguration officielle est programmée pour le 1ᵉʳ juillet 2025. À cette occasion, plusieurs intervenants prendront la parole pour revenir sur le parcours et l’héritage intellectuel de Frantz Fanon. La maire écologiste du 1ᵉʳ arrondissement, Yasmine Bouagga, a salué cette initiative. Elle s’est réjouie de « rendre hommage à une voix inspirante, humaniste, engagée pour la liberté ».

Frantz Fanon est un intellectuel, psychiatre et militant anticolonialiste originaire de la Martinique, dont les travaux ont profondément marqué la pensée critique du XXᵉ siècle. Il s'intéresse très tôt aux mécanismes d'aliénation et aux effets psychologiques du racisme et de la domination coloniale. Sa première œuvre majeure, Peau noire, masques blancs (1952), explore la manière dont le colonialisme impose aux Noirs une image dévalorisée d'eux-mêmes, les enfermant dans un système de hiérarchies raciales intériorisées.

Il s'engage par la suite activement dans la lutte contre le colonialisme, notamment en Algérie, où il exerce comme psychiatre et rejoint le Front de Libération Nationale (FLN). Observant les ravages psychologiques de la guerre, tant du côté des colonisés que des colonisateurs, il développe une réflexion radicale sur la violence comme outil nécessaire d'émancipation. Son ouvrage le plus célèbre, Les Damnés de la Terre (1961), rédigé peu avant sa mort à seulement 36 ans, constitue un manifeste en faveur de la décolonisation, appelant les peuples opprimés à renverser les structures coloniales par la lutte armée.

Au-delà de son engagement politique, Frantz Fanon a profondément influencé les études postcoloniales, les mouvements panafricains et les luttes pour les droits civiques à travers le monde. Sa pensée critique du racisme, de l'aliénation culturelle et de la domination occidentale reste aujourd'hui encore une référence incontournable dans les débats sur le néocolonialisme, la condition noire et les rapports Nord-Sud. Son œuvre, marquée par une exigence de justice et une dénonciation sans compromis de l'oppression, continue d'alimenter les réflexions sur la mémoire coloniale et les processus d'émancipation.

Le 2 avril dernier sortait Fanon, biopic consacré à la figure de la pensée anticolonialiste et de la lutte pour l'indépendance algérienne. Réalisé par Jean-Claude Barny et coécrit avec Philippe Bernard, le film met en scène Alexandre Bouyer dans le rôle-titre, entouré de Déborah François, Stanislas Merhar et Mehdi Senoussi.

Parmi les événements organisés pour le centenaire de Frantz Fanon, le Cercle Frantz-Fanon propose une grande Rencontre internationale du 17 au 20 juillet 2025, notamment à l’Université des Antilles, sur le campus de Schoelcher (en Martinique).

Ateliers, débats et tables rondes exploreront la portée actuelle de Les Damnés de la terre. Des intervenants de 15 pays sont attendus. Dictée créole, forum des exclus et concert gratuit ponctueront ces journées. Une soirée de témoignages personnels et familiaux clôturera l'événement. Un financement participatif a été lancé pour compléter le budget. Le Cercle revendique une démarche indépendante, sans subventions étatiques.

Crédits photo : désinteret (CC BY-NC-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com