Plus près des étoiles : une rencontre littéraire au sommet du Pic du Midi

Il faut dire que le cadre s’y prête. Depuis son observatoire emblématique, le Pic du Midi scrute les cieux depuis plus d’un siècle. C’est donc là-haut que les trois invités croiseront leurs réflexions sur des thèmes aussi vertigineux que le temps, la vie ou l’infini nocturne. Une conversation qui promet d’osciller entre contemplation et rigueur scientifique, ponctuée d’intermèdes musicaux spécialement composés pour l’occasion par Yves Gourinat, physicien et organiste passionné.

Samantha Harvey, qui enseigne la création littéraire à Bath et publie dans les colonnes du New Yorker ou du Guardian, s’est imposée en 2024 avec Orbital, un roman suspendu entre Terre et espace. À bord de la Station spatiale internationale, six astronautes, perdus dans leurs pensées, se questionnent sur leur existence, leurs proches et la planète bleue qu’ils survolent inlassablement.

La rencontre, gratuite (réservation conseillée) et retransmise à l’Université de Toulouse, fera se mêler les voix de la littérature, de la science et du rêve spatial. Pour ceux qui préfèrent garder les pieds sur Terre, Samantha Harvey poursuivra son périple occitan le 26 juin, avec une lecture de Orbital à la Salle du Sénéchal, suivie d’une rencontre à la librairie Ombres Blanches.

La 21e édition du Marathon des mots se tiendra 24 au 29 juin 2025 à Toulouse, dans sa métropole et en région Occitanie, avec une centaine de rendez-vous littéraires et culturels. Cette édition placée sous le thème « Est-Ouest » explorera les fractures géopolitiques et les aspirations à la liberté à travers les voix d’auteurs venus du monde entier.

Parmi les invités : Marie NDiaye, Jean-Baptiste Del Amo, Deborah Levy, Fabrice Arfi, ou encore Vanessa Springora. Lectures musicales, rencontres, performances et hommages rythmeront ce festival devenu un temps fort de la scène littéraire européenne.

