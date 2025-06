10 ans plus tard, une bibliothèque de la SNCF rouvre ses portes

Au XIXe siècle, certains ouvrages se paraient d'une couverture verte du plus bel effet. Une teinte obtenue à l'aide d'un savant mélange de potassium, de cuivre et d'arsenic, ce qui n'est pas sans désagrément. En cas d'exposition prolongée, étourdissements, crampes d'estomac et irritations peuvent survenir. Les bibliothèques du monde entier procèdent à des inventaires, et un nouvel outil pourrait accélérer l'identification des volumes concernés...