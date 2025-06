Clore l’œuvre, ouvrir l’héritage : Soulages, volume V

Les quatre premiers volumes avaient été réalisés sous la direction de Pierre Encrevé, historien de l’art, conseiller politique, mais surtout grand spécialiste de l’œuvre de Soulages et ami de l’artiste. Il est décédé en 2019, peu avant l’exposition Soulages au Louvre, qui célébrait les 100 ans du peintre. Ce dernier tome a donc été confié, à la demande du couple Soulages, à Camille Morando et Alfred Pacquement.

Il regroupe 195 œuvres – uniquement des peintures sur toile – les peintures sur papier feront l’objet d’un ouvrage ultérieur. Il s’achève sur la dernière création de Pierre Soulages : « Peinture 102x130 cm, 15 mai 2022 ». L’artiste s’éteindra quelques mois plus tard, le 25 octobre.

Tenir ce livre en main est une expérience émouvante. Tous les précédents volumes avaient été validés par l’artiste lui-même. Ici encore, il avait eu le temps d’approuver toutes les photographies de ses œuvres, mais il n’aura pu en voir l’achèvement. Ce cinquième volume se divise en deux grandes parties : l’une consacrée à l’ouverture du musée Soulages à Rodez en 2014, l’autre à l’exceptionnelle exposition au musée du Louvre à la fin de l’année 2019. On y trouve également, nouveauté par rapport aux tomes précédents, une biographie illustrée de l’artiste.

Le maître de l’outrenoir était en réalité bien davantage un maître de la lumière. À ma connaissance, il est le seul artiste à l’avoir « transformée » en peinture, en matière. Il n’est donc pas étonnant qu’il soit, dès 2013, l’artiste français contemporain atteignant les plus hautes cotes aux enchères.

Contempler une œuvre de Soulages, c’est souvent être en mouvement : faire un pas de côté, se pencher, s’élever sur la pointe des pieds ou s’accroupir. Le résultat est fascinant : une œuvre, des mouvements, des œuvres. Si les expositions en réalité virtuelle sont aujourd’hui fréquentes, Soulages l’expérimentait déjà dès 2016. La première eut lieu à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, du 5 novembre 2016 au 23 avril 2017. Ce dispositif permettait « au spectateur, plongé dans un espace immersif, d’explorer “le jeu de la lumière dans l’espace du tableau”, ce qui lui confirme une place d’acteur, renvoyant au triple rapport (peinture, œuvre et spectateur) cher à l’artiste ».

Quelques œuvres de petit format sont ici présentées pour la première fois. Elles viennent compléter un ensemble remarquable, révélant l’inlassable travail de cet artiste qui peignait encore une vingtaine de toiles par an – quatorze en 2021. « Sans se satisfaire des longues années d’expérimentations, le peintre continue inlassablement d’innover et de repenser l’outrenoir, révélant une créativité enthousiaste, pleine d’énergie et de l’épaisseur du temps. »

La dernière exposition à laquelle il put pleinement participer – et quelle exposition – fut celle du Louvre, célébrant son centenaire. Il y était présent, avec son épouse Colette, qui signe la préface de ce volume, afin de superviser l’accrochage des œuvres et, bien sûr, leur éclairage.

Tout le but de ce travail étant de permettre aux spectateurs de ressentir leurs propres émotions intérieures, et si, comme Camille Morando et Alfred Pacquement l’écrivent, « chacun est libre d’exercer son regard, […] les comparaisons ne sont que des fausses pistes, tout au moins Soulages n’avait-il aucune arrière pensée de la sorte en peignant ».

On ne peut être sensible à tout. Certaines personnes ne seront peut-être pas touchées. Pour ma part, certaines des dernières œuvres de Soulages m’apaisent et me transportent en Vendée, là où j’aimais observer les reflets de la lune sur la mer noire.

Ce cinquième et dernier tome vient clore bien plus qu’un projet éditorial. Mais nul doute que l’œuvre de Soulages ne s’arrête pas au 15 mai 2022, car celui qui hésitait à avoir un musée-mausolée à son nom ne l’accepta qu’à la condition que d’autres artistes puissent aussi y exposer. L’héritage Soulages.

Par Audrey Le Roy

