La France est elle le pays des livres gastronomiques ?

Dans la catégorie « Women Chefs with Restaurants », le livre Une Table Corse, la Ferme di Campo di Monte de Pauline Julliard et Danièle Gerkens, avec des photographies de Marco Palmieri (Le Rouergue), s'est classé à la 4e place.

Côté terroir, Savoureux Périgord de Philippe Grandcoing, Jean-Marc Ferrer et Hélène Lafaye-Fouhéty (Les Ardents Éditeurs) a séduit le jury parmi les ouvrages consacrés aux cultures culinaires européennes. Dans le domaine de la cuisine durable, Nos Recettes Écogourmandes de Nathalie Beauvais et Marion Le Rousic, illustré par Pierre Pelletier (Trop Mad), a été également distingué.

Trois autres titres ont reçu des prix spéciaux : L'Éloge du pain perdu d'Abhinav Agarwal (Frugal Company), Petit éloge des cafés de Léa Wiazemsky (Pérégrines), et Raviolivre. Le tour du monde d’un fou de raviolis d'Emmanuel Guillemain d'Echon (Keribus).

Des algues s'il vous plaît

Dans la catégorie des poissons et produits de la mer, Aurélie et Éric Viard, cofondateurs de Biovie, sont primés avec leur ouvrage sur la gastronomie des algues : Algues au quotidien (Alternatives).

En édition indépendante, Virginie Legrand décroche la première place avec 10 ans de passion créative (Ulule). Tandis que le duo Mireille Sanchez et Cyril Rouquet-Prévost est récompensé pour Eggcellent, le gros livre des œufs (Hachette Pratique), dans la catégorie des beaux livres cadeaux.

Côté librairies spécialisées, la mythique Librairie Gourmande de Paris est mise à l'honneur. Enfin, en design et illustration, Mathieu Persan décroche la première place avec Rétrovisions (Hachette Pratique), confirmant l'excellence française dans l'art graphique culinaire.

Un petit verre de vin avec ça

Dans les catégories qui concernent le vin, Thierry Weber, co-fondateur des éditions Tonnerre de l'Est, remporte le prix du meilleur éditeur et le prix du meilleur livre de professionnels avec Romanée-Conti, la Recherche coécrit avec Aubert de Villaine. L'Œil du Vin de Florence de la Rivière et Bénédicte Bortoli (La Martinière) entre au Hall of Fame des Gourmands Awards.

Dans le registre des vins naturels, Claude Reynaud décroche la première place avec Bio et sans sulfites ! (Omniscience Éditions), salué pour son approche engagée. La tradition viticole hexagonale est également mise à l'honneur avec Faïence et vin, 1640-1867, exposition du Château de Saumur (Éditions Faton), lauréat en Iconography.

Le rayonnement français passe aussi par les ouvrages historiques et illustrés : Le Goût des vins d'origine d'Olivier Jacquet (PU Dijon) arrive deuxième en Wine History Europe, et La Viticulture et les Pieds-noirs (Muscadelle), deuxième en Drink History Free. Rétrovisions de Mathieu Persan (Hachette Pratique) est à nouveau primé en Wine Illustrations.

Enfin, Petit éloge du vin de Gabrielle Vizzavona (Les Pérégrines) et le ASI Sommelier Diploma 2024, sont tous deux récompensés dans la catégorie « Wine Education ». Dans l'univers des spiritueux, A Celebration of Joie de Vivre with Maison Courvoisier (Maison Courvoisier) se distingue en Cognac Books.

Les Gourmand World Cookbook Awards, créés en 1995 par Édouard Cointreau, récompensent chaque année les meilleurs livres et contenus liés à la gastronomie et aux boissons, imprimés ou numériques. Ouverts à toutes les langues et gratuits, ces prix rassemblent des participants de 221 pays et régions.

