Melrakki, l’éditeur écolo en danger

C’est en septembre 2021, dans le sillage de la pandémie qui a bouleversé de nombreuses trajectoires professionnelles, qu’est née une nouvelle aventure éditoriale. Carine Sandon, juriste de formation ayant exercé dans le notariat puis au sein de la maison de ventes aux enchères Fauve, a radicalement changé de voie pour se lancer dans l’édition d’ouvrages photographiques, dans le Jura.

Aux côtés du photographe animalier Adrien Favre, son associé, elle a fondé Melrakki - un nom qui signifie « renard » en vieux norvégien. À l’origine de ce projet : l’envie de donner vie au travail de son partenaire, jusque-là confronté aux refus ou à l'absence de réponse des éditeurs spécialisés.

Le pari du made in France

La maison présidée par Carine Sandon revendique un choix fort et assumé : celui de fabriquer l’intégralité de ses livres en France. Cette dernière confie : « C'est un coût de fabrication très élevé pour nous, surtout que nous faisons de beaux livres d'art. Ce sont des ouvrages chers, autour de 50 €, qui ne se vendent évidemment pas avec la même facilité qu'un livre à 8 ou 10 €. Il faut savoir qu'il y a environ 50 % de différence de coût de fabrication entre un livre imprimé en France et le même, produit dans un pays de l'Est ou en Espagne. Dans le monde du livre, dès qu’on veut adopter une démarche écologique, ce n’est absolument pas rentable. »

Un choix éditorial risqué donc, mais engagé : « Je préfère travailler avec un imprimeur situé à côté de notre siège, labellisé Imprim'vert et certifié PEFC et FSC. Cela permet de limiter l'impact carbone et de valoriser le made in France, un savoir-faire auquel je crois profondément », assure celle qui fut candidate sur la liste LFI aux dernières élections européennes. Une approche éthique, écologique et éco-responsable, tant pour le contenu que pour la fabrication de ses livres en France, dans la Loire à 1h30 de leur siège social. Le revers de la médaille, ce sont des coûts bien trop importants pour une telle maison, qui ne peut compenser avec d 'autres titres qui généreront plus de flux.

Melrakki fait plus généralement face à un contexte économique plus difficile : « Nous avons dû contracter des emprunts pour financer nos ouvrages, et les ventes sur 2024 ont baissé, que ce soit pour nous mais aussi les auteurs éditeurs indépendants autour de nous. Dans les salons, les discussions sont claires : beaucoup sont déçus des volumes de vente. Le pouvoir d'achat a reculé, et la culture passe souvent après. » Participer à des salons constitue également un « vrai budget » pour une petite structure comme Melrakki.

Parallèlement, les budgets alloués par les régions ont diminué, suivant la même tendance que celle observée au niveau national, et avec eux ceux alloués à la culture : « Les agences du livre locales nous ont tout simplement refusé certaines aides cette année, car elles n’ont plus les mêmes crédits à distribuer », nous explique Carine Sandon. Quant aux autres aides publiques, elles se sont révélées largement inaccessibles. Les dispositifs du Centre national du livre (CNL) ne prévoient aucun soutien pour les livres photo. Melrakki n’a pas non plus pu bénéficier d’aides de la DRAC régionale, dont les critères d’attribution se révèlent encore plus restrictifs...

Mais ce qui a récemment le plus fragilisé l'éditeur diffusé par Pollen, ce sont les retours de livres : « Quand une librairie ou une centrale d’achat nous prend 100 exemplaires, sur le moment, c’est bien. Mais quand on en récupère 50 en retour, c’est un désastre pour notre trésorerie », partage avec nous la co-fondatrice, et de constater : « Le système du droit de retour, qui structure économiquement le monde du livre, pénalise très lourdement les petites maisons comme la nôtre. Aujourd’hui, la réalité, c’est que je n’ai plus de trésorerie. Dès qu’on fait des ventes, les retours viennent annuler les rentrées d’argent. »

Melrakki au bord du gouffre

La maison est à présent en cessation de paiement : « Je ne peux même plus payer ma comptable. J’ai déjà puisé dans mon argent personnel pour éponger les dettes de la société », confie Carine Sandon.

La campagne de financement participatif a fixé un premier palier à 3000 €. Un montant jugé atteignable, qui permettrait de faire face aux urgences : régler nos charges et rembourser une partie de l’emprunt contracté. Mais, en réalité, pour que Melrakki puisse continuer à exister et envisager l’avenir sereinement, elle a besoin de récolter 10.000 € : 5000 € pour deux projets d'édition (un livre jeunesse sur l’écologie et un essai littéraire sur le lynx boréal), 1500 € pour les droits d’auteur 2025, 3000 € pour rembourser les emprunts et assurer les frais de gestion, et 500 € pour l’expédition et les contreparties. Votre soutien est essentiel pour concrétiser ces projets.

Rien pour Carine Sandon, en tout cas : « Depuis le lancement de Melrakki, je n’ai jamais pu me sortir le moindre centime », dévoile-t-elle, et d'ajouter : « On travaille bénévolement, on y met énormément d’énergie, et en plus, on y met de l’argent personnel. » Depuis peu, elle est également responsable de la Galerie d’art Harmattan à Chamonix.

Une campagne de précommande avait déjà été initiée par Melrakki pour financer le livre jeunesse engagé pour la cause animale, Nils et Suzy : Une vraie vie de poule.

Elle conclut avec un constat : « Ce qui est encore plus dur, c’est de voir les librairies qui ferment, notamment celles qui nous soutenaient. C’est triste, mais c’est aussi révélateur d’un système économique du livre qui est calibré pour les grosses structures. Quand on creuse un peu, même chez ceux qui sont dans ce métier depuis des décennies, on voit la réalité : beaucoup vivent au smic, voire pas payés du tout, montent des associations pour tenir le coup et passent leurs week-ends sur les salons parce que les librairies ne suffisent pas. Et puis, certains décident carrément de ne pas se diffuser, parce que ça coûte trop cher. En Franche-Comté, la majorité des structures comme la nôtre fonctionnent uniquement grâce aux bénévoles. C’est la réalité du livre aujourd’hui. »

Il reste 27 jours pour soutenir Melrakki, et sauver cette aventure engagée.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com