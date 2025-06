Tintin, Vaillant, Geluck : la BD aux enchères à Monaco

Franck Baille, président de HVMC confie avoir voulu retrouver l’esprit d’enfance et d’aventure qui a bercé tant de générations : « Nous voilà transportés quelques décennies en arrière, renouant avec ce que nous avons été (et ce que j'espère nous sommes toujours) : des enfants ! Malgré nos statuts sociaux ou nos médailles durement gagnées – ou pas –, nous conservons, pour beaucoup d'entre nous, l'esprit frondeur d'Astérix et l'audace sans frontières de Tintin. »

Pour orchestrer cette première, Franck Baille s’est entouré de Jean-Charles Maurat, ancien colonel de gendarmerie devenu consultant spécialisé. Ce dernier évoque un parcours singulier, porté par l’art et l’aventure : « Des champs de bataille à la bande dessinée, un compagnon fidèle m'accompagne : Franck Baille. Après avoir quitté le kaki, puis abandonné le bleu, j'ai suivi un chemin inattendu. Saint-Cyr ouvre toutes les portes et l'École de guerre peut également mener à l'art. »

Les deux hommes ont lancé ce projet, épaulés par Charles-Louis Detournay, critique et spécialiste du neuvième art.

Le lien entre Monaco et la bande dessinée ne date d’ailleurs pas d’hier. En 1957 déjà, Michel Vaillant faisait ses premiers tours de piste à Monte-Carlo, immortalisé par Jean Graton. Ce clin d’œil à l’histoire trouve un écho direct dans cette vente où Michel Vaillant figure en couverture du catalogue et bénéficie d’un chapitre entier.

Parmi les lots proposés : une rare couverture en couleur d’Hergé pour l’album Pop hop de L’île Noire, estimée entre 600.000 et 800.000 euros, accompagnée d’un certificat d’authenticité des studios Hergé.

Mais aussi une planche originale du Pilote sans visage, extraite du deuxième album de la série Michel Vaillant, réalisée par Graton ; ou encore une toile et une sculpture en bronze (1,10 m) du Chat de Philippe Geluck, dernier exemplaire sur les quatre réalisés.

Planche originale du Pilote sans visage, signée Jean Graton. Estimée entre 70.000 et 80.000 €, elle

s’ancre dans le territoire monégasque, puisqu’elle représente la course du Rocher et le fameux

virage du portier. Hôtel des Ventes de Monte-Carlo (HVMC)

La vente inclura également des œuvres de dessinateurs contemporains, dont la couverture originale du tome IX des Rugbymen de Poupard et Béka, des dessins de Camille Méhu (Yom), de David Etien (Thorgal) et une peinture inédite d’Olivier Ledroit.

La vente se tiendra en présentiel à Monaco et en ligne via les plateformes Drouot, Interenchères et Invalua.

Crédits photo : Rawhajpoutachah, de Philippe Geluck, estimé entre 145 000 et 200 000 €. Hôtel des Ventes de Monte-Carlo (HVMC)

Par Hocine Bouhadjera

Par Hocine Bouhadjera