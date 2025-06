L’été littéraire de Radio France : les rendez-vous à ne pas manquer

Sur France Inter, la littérature s’invite sur les ondes du samedi 28 juin au dimanche 24 août, entre grands textes et récits d’aventure.

Un été avec... Emma Becker

Chaque matin à 7h55, Jean-Christophe Rufin racontera la vie et l’œuvre d’Alexandre Dumas dans Un été avec Alexandre Dumas, un voyage au cœur de la flamboyance romanesque du XIXᵉ siècle. À 18h, Le Mag de l'été, animé par Marie Misset en juillet et Constance Vilanova en août, proposera un tour d’horizon culturel mêlant musique, cinéma, théâtre et bien sûr littérature, avec des invités venus de tous horizons.

Et pour prolonger l’exploration, Le Temps d’un bivouac, diffusé à 14h, fait la part belle aux récits de voyage, terrain privilégié d’aventuriers et d’auteurs qui savent raconter le monde. Le week-end, l'autrice Emma Becker partagera ses Jolies vacances.

À noter, Sous le soleil de Platon avec Charles Pépin pour explorer la philosophie à hauteur d’homme ; Histoires de voix, qui retracera le parcours des grandes voix ; et Ali Baddou qui racontera les Philosophes. Enfin, Le Masque et la Plume, critique littéraire et cinématographique incontournable, continue tout l'été. La grille complète de l'été sur France Inter est à découvrir ici.

Jean Genet à l'honneur

À partir du lundi 30 juin, et jusqu'au 24 août, France Culture multiplie, comme à l'accoutumée, les rendez-vous pour les passionnés de littérature, de philosophie et d’écriture, avec un large éventail d’émissions et de séries consacrées aux auteurs, aux grands récits et aux figures marquantes de la pensée.

Chaque matin à 9h, les Grandes Traversées plongent dans les vies et les œuvres de personnalités incontournables. Les portraits de Staline, Churchill côtoieront celui de Franklin D. Roosevelt.

Mais aussi des récits plus littéraires et culturels : Jean Genet, l’art de la fugue dressera le portrait fascinant de l’écrivain voyou et génie de la littérature, tandis que Hildegarde de Bingen, génie cosmique, et Maria Montessori, l’insubordonnée de l’éducation évoquent des figures féminines visionnaires qui ont marqué l’histoire des idées. Enfin, Malcolm X, icône du combat afro-américain, présentera le parcours radical et contradictoire d'une des plus importantes figures du XXe siècle, 60 ans après son assassinat.

Autre temps fort pour les amateurs de littérature, Avoir raison avec..., diffusé du lundi au vendredi à 13h, explore l'influence d’auteurs et penseurs majeurs : Paul Valéry, écrivain et philosophe ; Louise Weiss, écrivaine et femme politique ; Jean Giono, romancier du monde rural et de l’humanisme ; Maria Zambrano, figure de la philosophie espagnole ; Jacques Ellul, philosophe, et la militante et écrivaine féministe bell hooks.

Dans le cadre du Festival d’Avignon, France Culture propose chaque soir à 20h, du 7 au 13 juillet, des créations originales et lectures musicales en direct et en public autour de la langue et des cultures arabes. Le programme inclut notamment un texte inédit de Leïla Slimani, prix Goncourt 2016, des nouvelles du prix Nobel égyptien Naguib Mahfouz, ou encore des textes d’Assia Djebar, écrivaine majeure algérienne. Ces lectures seront portées par des voix reconnues comme Reda Kateb, Rachida Brakni ou Anne Alvaro.

Deleuze retrouvé

À ne pas manquer également, chaque dimanche à 18h15, Deleuze retrouvé : philosophie. À l'occasion du centenaire de Gilles Deleuze, France Culture diffuse pour la première fois seize de ses cours historiques, enregistrés entre 1979 et 1987 à l’université de Paris-Vincennes. Restaurées à partir des archives de la BnF, ces leçons permettent de replonger dans la pensée vivante du philosophe, entre concepts, pédagogie et liberté d’improvisation.

Enfin, tout au long de l'été, les Masterclasses proposeront de grands entretiens avec des figures de la création littéraire et graphique. Les auditeurs retrouveront ainsi l’écrivain américain James Ellroy, l’auteur de bande dessinée FabCaro, le romancier Franck Thilliez, ou encore la dessinatrice Emil Ferris. Ces échanges révèlent les coulisses de leur travail et leurs réflexions sur la littérature et la narration.

Aux côtés des rendez-vous littéraires et culturels déjà cités, la grille accueille chaque matin Les Matins d’été, une matinale consacrée à l’actualité nationale et internationale. En journée, la série Ils ont changé le monde retrace l’impact des grands conquérants, des accords internationaux, de la mode ou encore des découvertes scientifiques. Chaque soir, Questions du soir propose un débat de société, tandis que le week-end, Le Magazine du week-end revient sur les temps forts de l’actualité.

L’ensemble des directs et des podcasts de toutes les antennes sont accessibles gratuitement sur le site radiofrance.fr ainsi que sur l’application Radio France.

Par Hocine Bouhadjera

