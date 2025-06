Adèle Yon lauréate du prix Régine Deforges du premier roman 2025

Doté d’une récompense de 500 euros et d’un ex-libris personnalisé réalisé par Ex-Libris Paris, le prix Régine Deforges distingue depuis 2015 une première œuvre littéraire écrite en langue française. Il rend hommage à la mémoire de l’écrivaine Régine Deforges.

Lors de la remise du prix, Adèle Yon a partagé :

Je vous remercie toutes et tous d’avoir aimé Elisabeth, d’avoir aimé ce texte. Et un petit mot sur Régine Deforges, c’est assez drôle, évidemment comme beaucoup de jeunes filles de bonne famille française, j’ai piqué dans la bibliothèque de mes grands-parents La Bicyclette bleue quand je devais avoir 10 ou 11 ans, et c’était mes premiers émois sensuels, ce qui m’a donné une vision assez désuète de l’amour je pense. Cette boucle qui se reboucle va peut-être permettre de passer vers d’autres formes de représentations amoureuses désormais.

Le roman lauréat suit le parcours d’une chercheuse, hantée par la peur de sombrer elle-même dans la folie, qui entreprend une enquête intime pour briser le silence entourant l’histoire de son arrière-grand-mère, Elisabeth — surnommée Betsy —, diagnostiquée schizophrène dans les années 1950. De cette femme disparue avant sa naissance, la narratrice ne possède que des fragments de mémoire familiale, flous et contradictoires.

On raconte qu’elle était une vieille dame coquette, coiffée d’un bonnet de bain en caoutchouc, qui nageait maladroitement à la manière d’une grenouille dans la piscine de la maison de vacances. On évoque aussi ces deux cavités au front, stigmates mystérieux, et ses obsessions, comme celle d’être observée nue par son petit-fils à travers les murs. À cela s’ajoutent l’incendie qui a détruit la maison familiale, des maternités non désirées, et surtout un lourd silence. Les enfants d’Elisabeth ne parlent jamais d’elle. Ni entre eux, ni à leurs enfants, ni à leurs petits-enfants.

Mon vrai nom est Elisabeth est un premier roman aux contours multiples, à la croisée du récit personnel, de l’enquête familiale, de l’essai et du road-trip. En mêlant souvenirs, archives et témoignages, Adèle Yon y tisse les récits entremêlés de l’héritage familial, des violences faites aux femmes, de l’histoire de la psychiatrie au XXe siècle, et du silence oppressant d’une famille bourgeoise refermée sur ses secrets.

Née à Paris en 1994, Adèle Yon partage sa vie entre l’enquête, l’écriture et la cuisine. Ancienne élève de l’École normale supérieure, elle mène des recherches en études cinématographiques. C’est dans le cadre de sa thèse au sein du laboratoire de recherche-création SACRe qu’elle amorce ce travail d’écriture. Parallèlement, elle exerce comme cheffe de cuisine, entre Paris et la Sarthe.

Camille Deforges, fille de Régine Deforges, fondatrice de la librairie La Bicyclette Bleue à Paris et cofondatrice du prix avec son frère Franck Spengler et sa sœur Léa Wiazemsky, rappelle l’esprit dans lequel le prix est décerné :

Nous gardons toujours en tête, au moment de décerner le prix, ce que notre mère, Régine Deforges, aurait adoré éditer.

Montmorillon, ville natale de Régine Deforges, est liée à l’univers du livre. En 1990, elle a créé le salon du livre. Pour Bernard Blanchet, maire de Montmorillon, cette tradition se poursuit :

Cette année, nous sommes très fiers d’accueillir le prix littéraire Régine Deforges du premier roman qui vient de récompenser Adèle Yon pour Mon vrai nom est Elisabeth, publié aux Éditions du Sous-Sol.

La sélection officielle 2025 du prix Régine Deforges du premier roman réunit Tout le bruit du Guéliz de Ruben Barrouk (Albin Michel), Je me regarderai dans les yeux de Rim Battal (Bayard Éditions), Les Bouchères de Sophie Demange (L'Iconoclaste), Terres promises de Bénédicte Dupré la Tour (Les Éditions du Panseur), La petite bonne de Bérénice Pichat (Les Avrils), Bruno et Jean de Pauline Valade (Actes Sud), La fille verticale de Félicia Viti (Gallimard), Mon vrai nom est Elisabeth d'Adèle Yon (Les Éditions du Sous-Sol) et Une trajectoire exemplaire de Nagui Zinet (Joëlle Losfeld Éditions).

Le jury 2025 du prix Régine Deforges réunissait Camille Deforges, fondatrice de la librairie La Bicyclette Bleue ; Léa Wiazemsky, actrice et écrivaine ; Franck Spengler, éditeur et écrivain ; Simon Roussel, cofondateur de la librairie La Bicyclette Bleue ; Julien Cendres, écrivain ; Elsa Flageul, écrivaine ; Noëlle Châtelet, écrivaine ; Gilles Marchand, écrivain ; Matthieu Garrigou-Lagrange, écrivain et journaliste sur France Culture ; Ariane Bois, écrivaine et journaliste ; Anne Ghisoli, directrice de la librairie Gallimard ; Magali Gibeau, fondatrice de la librairie Simone(s) ; Brigitte Desbois, fondatrice de la librairie La Vagabonde ; le comité de lecture de la ville de Montmorillon ; le logo du prix a été conçu par Morgane Martin Dumagny.

Le Festival du Livre de Montmorillon, fondé en 1990 par Régine Deforges, a fêté cette année ses 35 ans. Il s'est tenu les 20, 21 et 22 juin 2025 sur la place du Maréchal Leclerc. La thématique retenue cette année était celle des Paysages, une invitation au voyage et à l’ouverture vers l’ailleurs. Les invités d’honneur de cette édition étaient Emmanuel Ruben, auteur multiprimé en littérature adulte, et Isabelle Simler, autrice illustratrice reconnue en littérature jeunesse et créatrice de l’affiche officielle du festival.

Crédits photo : Festival du Livre de Montmorillon

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com