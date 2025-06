DG Diffusion : priorité aux relations durables

Pourriez-vous nous présenter les services proposés par DG Diffusion ?

Amélie Maillot : DG Diffusion propose un service performant de diffusion et de distribution de produits éditoriaux et non éditoriaux. Implanté depuis près de 40 ans dans la région toulousaine, notre groupe est complètement indépendant, avec des équipes en interne dédiées à la diffusion et à la logistique fortement ancrée sur notre territoire.

Nous accompagnons de nombreux labels éditoriaux qui représentent les deux tiers de notre activité. En parallèle, notre offre de produits dérivés vient compléter notre courant d’affaire.

Pouvez-vous nous décrire précisément votre métier de diffuseur de marques éditoriales ?

Dans le cadre de contrats d’exclusivité BtoB, nous représentons et distribuons aujourd’hui plus de 150 éditeurs français, belges, suisses et québécois spécialisés dans nos domaines historiques : bien-être, vie pratique, ésotérisme, spiritualité, sciences humaines et religion.

Depuis 2024, DG diffusion a décidé de s’ouvrir à d’autres univers et d’accueillir des éditeurs en jeunesse, young adult, polar, fantaisie et littérature. Nous sommes de véritables partenaires pour nos éditeurs, avec lesquels nous entretenons une relation de confiance, parfois depuis plus de 30 ans. Ainsi, chaque jour avec mes équipes, nous améliorons nos process afin de nous adapter aux nouveaux besoins de nos interlocuteurs.

Notre objectif : faire de notre contrat un réel partenariat.

Pouvons-nous nous en dire plus sur ces nouveaux besoins ?

Depuis ma prise de fonction à la tête de DG Diffusion en 2022, l’une de mes principales préoccupations a été de comprendre et d’identifier les besoins réels des éditeurs, afin que mon entreprise puisse y répondre avec réactivité et justesse. Dans cette optique, j’ai participé à plusieurs rencontres ou événements en France, comme les Assises nationales de l'édition indépendante qui se sont tenues en février dernier à Bordeaux et à des moments d’écoute avec des éditeurs indépendants.

Au fil de ces nombreux échanges, une attente récurrente de la part des éditeurs s’est dégagée : celle d’un véritable accompagnement, fondé sur une relation de confiance, un partenariat gagnant-gagnant.

Quelles solutions concrètes proposez-vous ?

A mes yeux, un partenariat durable repose sur un engagement mutuel fondé sur le respect de valeurs communes comme la transparence, la loyauté, l’écoute… Nous investissons sur la qualité de la relation où priment la proximité et le niveau de service offerts à nos éditeurs. La première forme de transparence que nous devons aux éditeurs réside dans le contrat qui nous lie à eux : il doit être clair sur les conditions commerciales, qui constituent le socle de confiance.

Nous proposons un contrat qui expose explicitement les remises ainsi que les différents coûts associés à la distribution et à la diffusion. Afin d’éviter aux éditeurs de supporter une pression excessive sur leur trésorerie, nous avons choisi de ne pas prélever de provision et de ne pas mettre en place de frais annexes en dehors de la remise globale. À cela s’ajoutent une communication régulière et proactive, ainsi qu’une force commerciale engagée.

Notre service commercial est composé de 12 commerciaux couvrant la France et la Belgique. Notre service offre est lui fort de 4 collaborateurs responsables de la relation éditoriale. Ces deux maillons indispensables à notre activité sont chargés de représenter les catalogues, d’en assurer activement la promotion, et de respecter l’indépendance éditoriale et les choix des éditeurs.

Le maitre mot est ici la proximité : nous entretenons un lien permanent avec les éditeurs grâce à des interlocuteurs dédiés, organisons de façon régulière des webinaires pour permettre la présentation des nouveautés, et proposons des rencontres entre les équipes et les éditeurs afin de valoriser au mieux leurs catalogues. Enfin, je suis heureuse d’annoncer une nouveauté bienvenue pour 2026 répondant à une forte demande des éditeurs : nous allons mettre en place 2 offices mensuels. L’objectif qui nous anime est de pouvoir garantir une meilleure présence et une meilleure visibilité des catalogues dans chaque point de vente.

Sur quels autres points vous engagez-vous aujourd’hui ?

En plus des engagements précédemment évoqués, deux éléments sont essentiels à mes

yeux, souvent sensibles pour les éditeurs, et susceptibles de fragiliser leur activité s’ils ne

sont pas suffisamment pilotés :

Notre gestion des stocks : cette dernière repose sur une logistique fiable et sécurisée. Nous avons un engagement fort en matière de qualité logistique. Aujourd’hui, notre système est entièrement maîtrisé et informatisé, ce qui permet une expédition des ouvrages sous un à deux jours maximum. Nous accompagnons également les éditeurs dans la gestion de leur stock à travers des inventaires réguliers et des flux de commandes optimisés. Notre objectif est d’agir en confiance et de garantir la disponibilité des titres tout en maintenant un stock sain. La distribution est un véritable service, qui vise à sécuriser ce qui représente l’un des plus gros postes de coût dans une maison d’édition : le stock et son immobilisation.

Notre engagement éthique et responsable sur les retours. Nous mettons en œuvre une politique de diffusion responsable. Cela passe notamment par la gestion des retours. Lorsque cela est pertinent, et uniquement si l’éditeur le souhaite, nous pouvons proposer un accompagnement à la revente en occasion, en alternative au pilon, utilisé en dernier recours. Cet engagement s’inscrit dans une démarche durable, respectueuse de la valeur des ouvrages et des enjeux économiques des éditeurs.

Pensez-vous que l’arrivée de nombreux nouveaux éditeurs ces derniers mois est le reflet de votre politique volontariste ?

Je l’espère ! (NDLR : rires). C’est avant tout le résultat d’un travail de fond engagé depuis 2024, basé sur une communication sincère à destination des éditeurs indépendants et sur la confiance de nos éditeurs historiques. Nous avons choisi de communiquer nos valeurs, nos forces, nos ambitions d’ouverture et de diversification pour nous faire mieux connaitre des différents acteurs du monde du livre.

J’accorde beaucoup de temps aux échanges directs avec les éditeurs, afin de bâtir une relation pérenne et d’adapter chaque contrat à leurs besoins spécifiques. Ce travail exigeant commence à porter ses fruits : nous n’avons aucun départ depuis plus de 3 ans et nous signons avec plusieurs nouveaux éditeurs. Certains choisissent pour la première fois la voie de la diffusion-distribution, et font confiance à DG Diffusion en particulier. Nous sommes fiers de les accompagner.

