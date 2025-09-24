De Sarkozy à Macron : le retour de Catherine Pégard à l'Élysée

Historienne et politologue de formation, Catherine Pégard débute en 1977 dans le quotidien éphémère J’informe, puis poursuit au Quotidien de Paris. En 1982, elle rejoint Le Point, où elle devient rédactrice en chef et signe un « bloc-notes politique » très suivi. Sa voix se fait aussi entendre sur Radio Classique et Paris Première.

En mai 2007, elle quitte Le Point pour devenir conseillère politique de Nicolas Sarkozy à l’Élysée, ce qui suscite des critiques sur la porosité entre journalisme et pouvoir. En 2008, elle prend la tête du « pôle politique », épaulée par Jérôme Peyrat et Olivier Biancarelli, et se voit confier aussi des dossiers culturels.

Le 31 août 2011, Catherine Pégard est nommée présidente du château, du musée et du domaine national de Versailles. Sa nomination, perçue comme un « fait du prince », provoque d’abord la polémique, mais elle reste en poste plus de dix ans, reconduite sous François Hollande puis Emmanuel Macron.

Son bilan comprend notamment l’ouverture de 6000 m² supplémentaires. Elle pilote de grands chantiers (bassins de Latone, galerie des Carrosses, pavillon Dufour avec Dominique Perrault). Son mandat est également marqué par quelques polémiques : financements controversés, meubles contrefaits, et l’exposition Dirty Corner d’Anish Kapoor, surnommée « le Vagin de la reine ».

Les dossiers qui l'attendent

Son maintien bien au-delà de la limite d’âge statutaire, faute de successeur désigné, provoque une mise en garde sévère du Sénat, du Conseil d’État et de la Cour des comptes, qui parle d’un « détournement de pouvoir ». Emmanuel Macron consent finalement à son départ en mars 2024, non sans réticence. Elle est remplacée par Christophe Leribault.

Après Versailles, Catherine Pégard rejoint brièvement l’Afalula, l’agence française chargée du développement du site archéologique d’Al-Ula, en Arabie saoudite, où elle prend la direction du développement culturel. Elle n’y reste que quelques mois avant de revenir sur le devant de la scène française.

À l’Élysée, elle retrouve un rôle central, au carrefour de la politique et de la culture. Plusieurs dossiers sensibles l’attendent : la nomination d’un nouveau président pour Universcience, après le départ forcé de Bruno Maquart, la succession à la tête de La Villette - Bianca Li ayant quitté son poste -, la direction de l’INA, après la démission de Laurent Vallet, suspendu et interpellé, ou encore la relance du musée d’Orsay, endeuillé par la mort de son président Sylvain Amic, fin août.

Elle hérite aussi d’une mission complexe : accompagner, avec son prédécesseur Philippe Bélaval, le prêt controversé de la tapisserie de Bayeux au Royaume-Uni.

Crédits photo : Département des Yvelines (CC BY-ND 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com