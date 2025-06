Décès de Jean Richard, ancien directeur des éditions d'en bas

Né au Lesotho, en Afrique australe, dans une famille suisse, Jean Richard se passionne très tôt pour le monde du livre. Fils d’un typographe et imprimeur, il grandit dans un environnement où les mots et les savoir-faire de l’imprimé tiennent une place essentielle. Après des études de littérature et d’histoire, d’abord à l’Université de Grahamstown en Afrique du Sud, puis à l’Université de Genève, il débute sa carrière comme libraire.

Il rejoint ensuite les éditions Zoé, où il travaille durant plus de treize ans aux côtés de Marlyse Pietri. Il y joue un rôle central dans le développement de la diffusion, notamment en collaboration avec Harmonia Mundi, et dans la mise en valeur de la littérature africaine.

En 2001, il prend la direction des éditions d’en bas, succédant à Michel Glardon. Fidèle à l’esprit de la maison, il s’attache à faire vivre un catalogue engagé, traversé par les questions sociales et littéraires. Il encourage notamment les traductions, convaincu qu'elles permettent de dépasser les frontières linguistiques et culturelles, en Suisse comme au-delà.

Très impliqué dans le développement d’une édition indépendante, Jean Richard participe dès 2002 à la fondation de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants. Il y défend les coéditions entre le Nord et le Sud, mais aussi entre pays du Sud, favorisant la circulation des textes africains sur leur continent et à l’étranger, tout en veillant à préserver l’ancrage culturel et les réalités économiques locales.

Il est également l’un des initiateurs du Salon africain au sein du Salon du Livre et de la Presse de Genève, qu’il contribue à faire rayonner pendant de nombreuses années, avec la volonté constante de promouvoir les littératures du continent africain.

À LIRE — Genève : Le Salon africain du livre prend fin

En 2013, il est fait Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres en France. En 2021, il reçoit le Prix Enrico Filippini, saluant son courage, sa créativité et son esprit d’innovation.

En 2016, il cofonde l’association « Les Insécables : éditeurs suisses d’art, de littérature et de combats », structure collaborative destinée à valoriser l’édition suisse à travers des événements, performances et rencontres.

Tout au long de sa carrière et de sa vie personnelle, Jean Richard n’a cessé de défendre les voix marginalisées et de dénoncer les oppressions systémiques. Les éditions d'en bas lui rendent hommage : « C’était un tisseur de lien qui aimait faciliter les rencontres et confronter les idées. Idées qu’il défendait avec conviction, car non seulement il y croyait, mais surtout elles faisaient bouger des lignes qui semblaient trop souvent immuables. »

À LIRE — Les éditions d'en bas, attachées aux passages de la mémoire

Depuis 2019, il affrontait la maladie, un myélome multiple, avec la même détermination : « C’est avec courage et force qu’il a appris, lu, commenté, partagé et participé à des essais cliniques et différentes recherches, il a même su trouver de la poésie dans les cellules folles de ce cancer de la moelle osseuse. »

Ses collègues, compagnons de route et amis saluent un homme profondément humain : « Les personnes qui l’ont rencontré, ont connu un homme plein de vivacité au sourire espiègle, et au rire tonitruant et contagieux. Un vrai Mensch, un homme d’une profonde humanité. »

Les éditions d’en bas s’associent à la peine de sa famille et de ses proches.

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com