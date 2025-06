Annie Ernaux bientôt adaptée par Judith Godrèche

Une adaptation de plus ? Non : le Grand Œuvre d’Amazon sur Prime Video, et une réalisation des studios MGM à la hauteur de la guerre que se livrent les acteurs du streaming à coups d’exclusivités. L’adaptation de Consider Phlebas, de l’écrivain Iain M. Banks était exhumée, après sept années de silence… avant que l’information ne soit de nouveau démentie. Définitivement ?