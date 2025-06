Mona et son manoir : quand Les Chroniques de San Francisco se déplacent en Angleterre

Mona, la fille d’Ana, s’est installée en Angleterre et a hérité du manoir de son époux. Elle vit avec Wilfried son fils adoptif, sauvé d’un père violent. Ce manoir est devenu une chambre d’hôte avec des fuites dans le toit, des souris dans la cuisine et un immense parc dans lequel Mona et Wilfried font pousser leur herbe.

Mona entretient une relation épisodique avec Peggy, la postière du village tandis que Wilfried part de temps en temps à Londres draguer dans les lieux gays emblématiques de la capitale. Un équilibre s’est créé entre ces deux-là, fortement attachés à ce lieu, Easley House, berceau de la famille des Roughton. Un couple d’américain débarque, Ernie et Rondha, pour un court séjour qui va chambouler leur existence.

Armistead Maupin s’amuse dans ce roman en convoquant d’autres personnages de San Francisco tel le défunt époux de Mona qu’elle avait épousé pour qu’il puisse vivre sa vie gay aux Etats Unis, Michael qui entretient à distance une amitié amoureuse avec Wilfried et Ana, la « père-mère » de Mona, figure tutélaire des Chroniques.

C’est tout un monde haut en couleur, queer, que l’auteur invite dans ce manoir de la campagne anglaise à quelques jours de la Saint Jean. Du côté des hôtes hétérosexuels, Ernie se targue d’être un « homme viril », républicain, raciste et homophobe, Mona et Wilfried découvrent cet homme à cheval sur la morale, brutal et violent envers sa femme.

Aidée de Mona et se sentant en sécurité dans cette famille non biologique mais « logique » et aimante, Rondha va imaginer un stratagème pour se libérer de son cogneur de mari. La naïveté de Rondha est touchante et donne l’occasion à l’auteur de décrire son monde par petites touches.

Ce roman est également l’occasion de rappeler les places de chaque personnage dans un puzzle où le lecteur novice arrivera à démêler les fils d’une longue histoire d’amitiés et de filiations amoureuses. Cette famille « logique », a un tronc commun dans un arbre généalogique dont les ramifications sont non une filiation de sang mais une filiation d’affection tenace comme un lierre et ses branches s’étirent au grès des rencontres.

Cette affection contraste avec l’emprise d’Ernie sur Rondha et les coups qu’elle reçoit comme si l’apparence de la normativité cachait le sordide alors que l’exposition de la différence apportait son lot d’humanité.

Mona est toujours fonceuse et n’arrive pas à vivre pleinement son aventure avec la belle postière, Peggy, dans ce petit village où tout se sait, c’est peut-être le moment pour elle, de se poser enfin dans ses sentiments et d’apprécier l’instant présent. Ana se fait vieille et c’est sans doute son dernier voyage pour voir sa fille, les confidences auxquelles elles vont se livrer sont attendrissantes et sincères.

Ajoutons à cette distribution un personnage mystérieux annoncé dès le début et qui apparait en toute fin de roman pour le dénouement, annonciateur de renouveau avec le solstice d’été : l’auteur nous régale de facéties.

C’est une belle histoire de famille qu’Amistead Maupin a écrit, dans un cadre bucolique qui rappelle celui des intrigues d’Agatha Christie, des personnages attachants avec qui on partagerait volontiers une tasse de thé dans ce manoir où règne un ambiance très queer.

Par Christian Dorsan

Contact : contact@actualitte.com