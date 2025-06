Christophe Paviot et le spleen californien

Très imprégné de littérature américaine comme l’ont démontré quelques-uns de ses précédents textes, Christophe Paviot raconte une Californie mythique pseudo-insouciante des années 70. En apparence, l’histoire est calme, les protagonistes prennent leur place au fil de l’eau. Et soudain, tout bascule.

Le père Jimmy part en vrille et Joyce l’adolescente, pour retenir son père, va se battre pour être aimée de lui. Cette histoire vertigineuse est à la fois tendre et dure : elle raconte un sacrifice. En alternance, des passages drôles relaient des moments très acérés, dans le vif. Polar littéraire ? Thriller ? En tout cas, le road-movie façon Tarantino, plein d’imprévus, est bien mené. Le lecteur palpite et n’en perd pas une miette.

Les anges aussi connaissent le spleen est une belle découverte, le lecteur oscille en permanence entre humour et émotion. L’auteur a fait très fort pour restituer parfaitement cette Amérique sensuelle et charnelle des seventies, baignée de sea, sex and sun, celle « qui brandit sa liberté à la face du monde », même si ici, elle est teintée de noirceur.

Il est palpable que Christophe Paviot est fasciné par cet endroit, par ce qu’il en révèle, par ce qu’il en dit et en imagine, et qu’il a sans doute rêvé y vivre. Le lecteur, fait avec lui ce voyage immobile, comme par procuration. Réussite. On ferme le roman à regret.

Dans ce livre lumineux, Christophe Paviot touche et bouleverse. Son écriture est une langue âpre et sans fioritures qui décrit avec puissance et concision les bouleversements intimes de ses héros. L’épilogue du livre est épique, échevelé et à force de dire la perte de l’innocence, le scénario frise parfois avec la transfiguration mystique.

Très grand livre que l’exploration de ce monde étrange et délesté de ses idéaux, forcément insuffisant, fantasque et ravagé. L’auteur enfonce le clou encore une fois. Avec sa construction tout en jeux de miroirs, symboles et symétries, il nous entraîne dans ce vertigineux voyage aussi ludique qu'haletant, fantastique qu'inquiétant. J’adore cet univers romanesque singulier, plein de rebondissements.

Jimmy ne prend pas le temps de prévenir Joyce qu’il sort, il fait comme il a toujours fait, il claque la porte et s’évanouit dans la ville. Allongée sur son lit, elle se demande où il s’échappe encore, déjà le truc du sèche-cheveux tout à l’heure, ça l’a intriguée, mais elle a compris depuis, il est allé récupérer le fric glacé au congélo pour rembourser sa dette et il l’a décongelé avec l’appareil chromé qu’utilise sa mère. Elle a mis un peu de temps à comprendre, mais il était si improbable qu’il prenne une douche et qu’il se fasse un brushing en milieu d’après-midi que Joyce a finalement décrypté ce qu’il fabriquait dans son dos. Et comme toujours, il s‘est enfui, embarquant son portefeuille, ses clefs de bagnole et son veston, il a claqué la porte de la maison, puis celle de la voiture, et la Ford a glissé sur l’asphalte, fidèle attentive et réconfortante, comme à chaque fois qu’il met le contact et débloque le neiman de la colonne de direction. Jimmy est embrumé d’inquiétude et de légèreté, son esprit ne saurait définir quel état privilégier. Alors, il roule, les sourcils froncés, les paupières lourdes, une boule d’angoisse cristallisée au creux de son estomac. Sa boîte de bûche glacée est planquée dans un sac de courses qu’il a glissé sous le siège passager. Il se met à siffloter un air inconnu, il invente, ça n’a rien de mélodieux. Ce sifflement aigu qui sort de son bec délimite l’étendue de sa trouille, il préfère se taire. Il est bien conscient que le jour où un gang le retrouvera et viendra frapper à sa porte pour récupérer son pognon, il sera un homme mort, il sait cela, et pourtant, il va utiliser cet argent qui ne lui appartient pas. — Extrait de Les anges aussi connaissent le spleen

Par Laurence Biava

