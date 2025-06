Urasawa, prix, fréquentation : ce qu’il faut retenir des RDVBD d’Amiens 2025

« Je voudrais que la façon dont mon travail a été valorisé ici devienne la norme pour mes prochaines expositions », assurait Naoki Urasawa (en photo ci-dessus), mangaka invité d’honneur de ces 29es Rendez-vous.

Malgré un week-end de festivités en moins, le festival affiche un bilan remarquable, porté par une fréquentation en hausse et des retours unanimes — de la part des auteurices, des partenaires, des professionnel·les du secteur comme du public, toujours plus nombreux et divers.

Une fréquentation solide, un public fidèle

Avec 22.258 visiteuses et visiteurs au total, cette édition confirme l’attachement du public à l’événement picard. Le premier week-end a rassemblé à lui seul 12.600 personnes, suivi d’un second plus intimiste à 2420 festivaliers, avant un week-end de clôture dynamique avec 4025 entrées. En parallèle, plus de 900 personnes ont bénéficié de visites privées des expositions, signe d’un intérêt croissant pour les formats plus immersifs.

Du côté des jeunes publics, 2 313 élèves venus des Hauts-de-France et d’Île-de-France ont franchi les portes du festival au mois de juin. Au programme : découverte des expositions et ateliers pédagogiques, conçus pour éveiller la curiosité et transmettre le goût de la bande dessinée.

Cette année encore, ICI Picardie (ex-France Bleu) et ActuaBD s’associent pour décerner le prix de la BD ICI Picardie x ActuaBD 2025, visant à récompenser un album francophone, à destination d’un public ado.

Toute la richesse de la production BD est mise en avant grâce à une sélection éclectique et créative ! Chacun des 6 albums de la sélection a été chroniqué sur l’antenne de la radio locale ICI Picardie et sur ActuaBD.com. Un jury composé de binômes parent/ado, tous originaires de Picardie, a décerné le prix.

Déjà gratifié d’un Fauve Jeunesse, dans la catégorie 12-16 ans à Angoulême, Retour à Tomioka de Laurent Galandon et Michael Crouzat (Jungle) est lauréat cette année.

Proche des yôkai, ces esprits malicieux et légendaires du folklore japonais, Osamu vit à l’écart du monde depuis l’exode de Tomioka, désertée après la catastrophe nucléaire de Fukushima. Coupé des humains, il refuse pourtant de tourner le dos à ses racines. À la mort de Bâ-chan, leur grand-mère, il ne supporte pas l’idée de l’éloigner de la maison familiale. Alors, il convainc sa sœur Akiko de s’enfuir avec lui, pour ramener ses cendres jusqu’à l’autel des ancêtres, au cœur de la zone interdite.

Le Prix révélation des lycéens des Hauts de France a été décerné à Une nuit avec toi, de Maran Hrachyan (Glénat).

Brune, jeune Parisienne au charme magnétique, a l’habitude des regards qui se retournent sur son passage. Un soir, après une fête, elle accepte qu’un ami la raccompagne en voiture. Une décision en apparence anodine. Mais quand les avances deviennent pressantes, tout bascule. Brune n’a pas le temps de fuir, ni même de réfléchir : en un instant, elle se retrouve piégée.

Ce qui devait être un simple retour devient le point de départ d’une nuit de cauchemar. Un cadavre sur les bras, le cœur affolé, Brune s’engage dans une course contre la montre, multipliant les choix hasardeux pour dissimuler le corps. Une fuite en avant haletante, dans les rues sombres d’un Paris nocturne, où chaque détour la pousse un peu plus dans un engrenage macabre.

Le Prix des collégiens de la Somme va cette année à Retour à Neverland, signé Tom Taylor et Jon Sommariva (Dupuis).

Un groupe d’enfants sans abri, âgés de 9 à 14 ans, vit soudé par la solidarité et l’instinct de survie. Ensemble, ils forment une famille de fortune, unie par le quotidien de la rue. Un soir, ils croisent la route de Paco, un nouveau venu mystérieux... accompagné d’une fée guerrière, aussi intrépide qu’énigmatique. Elle leur propose l’impensable : partir avec elle pour un voyage extraordinaire, direction le Pays Imaginaire.

Mais le royaume merveilleux de l’enfance est en danger. Assiégé par des pirates, des sirènes redoutables, des fées renégates et d’étranges créatures de l’Autre Monde, il risque de sombrer. Face à cette menace, les enfants devront s’unir, combattre, se dépasser. Au fil des épreuves, ils deviendront à leur tour les nouveaux Enfants Perdus. Et parmi eux, un seul sera choisi. Qui deviendra le nouveau Pan ?

Enfin, le prix des écoles d’Amiens revient, pour sa deuxième édition ayant impliqué cinq classes dans cinq écoles de la ville, durant 6 mois de travail à… Mardival, de Yann Cozic (Glénat, également prix des collèges d’Angoulême).

Comme sa mère avant elle, Moira est servante au château de Mardival. Mais lors d’une grande cérémonie en l’honneur du Comte Albinus, l’illustre aïeul du seigneur, elle entre accidentellement en contact avec les reliques sacrées du défunt. La malédiction s’éveille. Chassée du château, rejetée par les villageois, Moira devient la proie d’une bête monstrueuse qui la suit dans l’ombre.

En fuite, elle croise Grégoire, un soldat déserteur au passé trouble. Ensemble, ils entreprennent un voyage à travers forêts, ruines et zones interdites, pour comprendre l’origine du mal qui la ronge. Une complicité naît entre ces deux âmes perdues. Peu à peu, Moira découvre qu’elle est peut-être plus liée qu’elle ne le croyait à la créature qui la traque.

Et Grégoire ? Il porte un secret d’État qui pourrait, s’il venait à éclater, faire vaciller le pouvoir de la couronne...

Signé Naoki Urasawa

