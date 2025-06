Islamophobie, antisémitisme : quand les bibliothèques subissent la haine

Après les attentats de janvier 2015, les actes antimusulmans déclarés ont triplé (+223 % en un an) pour atteindre 429 faits en 2015, tandis que les actes antisémites demeuraient à un niveau très élevé (806 faits la même année), rapportait Le Monde.

Plus récemment, l’onde de choc de la guerre en Israël en octobre 2023 a entraîné une recrudescence historique des actes antisémites : 1676 faits en 2023, puis encore 1 570 en 2024 d’après le Service de protection de la communauté juive, soit plus de trois fois le niveau de 2022 (436 faits). Les actes antimusulmans, eux, se sont maintenus à un niveau moindre (seulement 173 signalements en 2024) sans disparaître totalement.

C’est dans ce climat général qu’il convient de replacer les agressions visant spécifiquement des bibliothèques — des attaques parfois isolées, mais toujours choquantes, contre des symboles de la culture et du savoir.

Premiers cas recensés (2016)

L’un des premiers incidents significatifs est survenu en Bretagne. À Lannion (Côtes-d’Armor), la médiathèque municipale a subi pendant plus d’un an des dégradations à caractère xénophobe et antisémite, perpétrées vraisemblablement par un usager régulier en toute discrétion.

Le phénomène, révélé en 2016, a pris une tournure explicite au mois de juin de cette année-là : les bibliothécaires ont découvert que certains documents étaient méthodiquement sabotés, en particulier des ouvrages et DVD liés à la culture juive. Le film d’animation Le Chat du rabbin — adaptation de la BD de Joann Sfar traitant du judaïsme — a par exemple été retrouvé avec le disque perforé et rendu illisible, un acte volontairement antisémite selon les employés choqués. De même, plusieurs DVD consacrés à la Shoah ont été abîmés ou maculés de tags.

Face à ces attaques, la médiathèque de Lannion a pris des mesures de protection : tous les documents relatifs à l’Holocauste et aux thématiques sensibles ne sont plus consultables que sur demande, afin d’éviter de nouvelles dégradations. Surtout, ces actes ont suscité une forte réaction citoyenne et culturelle. « Heureusement, la mobilisation a été remarquable », souligne le directeur du service culturel local.

En décembre 2016, par exemple, une lecture publique de textes contre la xénophobie a été organisée à la médiathèque et dans un café concert voisin, en partenariat avec des associations antiracistes, pour répondre par la culture à la haine. Autrement dit, l’incident de Lannion, bien qu’isolé, a provoqué une prise de conscience et une réponse collective visant à « tourner la page » de la haine.

Menaces racistes dans des bibliothèques parisiennes (2020)

Quelques années plus tard, c’est à Paris qu’un phénomène préoccupant est apparu. Dans le XVIIe arrondissement, plusieurs bibliothèques de quartier ont subi courant 2020 une série de graffitis injurieux et discriminatoires. La bibliothèque Colette-Vivier, située aux Batignolles, a été la plus touchée : depuis mars 2020, ses murs étaient régulièrement couverts d’insultes ordurières visant le personnel, notamment la directrice, avec une violence verbale extrême. Les inscriptions — « Directrice la pute », « sale pétasse », « salope », mais aussi des menaces explicites (« je vous vois, je vous casse la gueule ») — se sont répétées à sept reprises en quelques mois.

Certaines de ces injures étaient à connotation sexiste, d’autres relevaient de l’homophobie ou du racisme pur et simple, ciblant indistinctement les femmes de l’équipe et la diversité du public. Face à l’escalade — les simples insultes laissant place à des menaces physiques — l’équipe de Colette-Vivier a exercé son droit de retrait le 22 septembre 2020, fermant l’établissement au public pour dénoncer l’insécurité grandissante.

Réaction immédiate : fermeture

« Nous décidons aujourd’hui de ne pas ouvrir la bibliothèque », annonça alors le personnel sur les réseaux sociaux, expliquant être la cible d’injures sexistes répétées, de plus en plus violentes. Cette fermeture inédite a suscité une réaction rapide de la mairie de Paris : Karen Taïeb, adjointe chargée du patrimoine, a saisi le service de protection de la Ville afin de renforcer la sécurité des bibliothèques concernées.

Un vigile a été affecté en journée à Colette-Vivier, et la police a été appelée en renfort — bien qu’intervenir de nuit pour prendre en flagrant délit l’auteur des tags restait difficile. Parallèlement, deux autres établissements du XVIIe — la bibliothèque Edmond-Rostand et la bibliothèque-discothèque des Batignolles — avaient constaté des graffitis similaires sur leurs façades, bien que de façon plus ponctuelle.

Le maire d’arrondissement Geoffroy Boulard a publiquement condamné « la série de dégradations racistes, sexistes et homophobes » visant ces bibliothèques, et appelé à une action coordonnée pour que ces agissements cessent.

Une enquête a été ouverte pour identifier le vandale solitaire qui sévissait après la fermeture, mais d’après les bibliothécaires il s’agissait sans doute d’un usager connu agissant le soir venu. En attendant, la bibliothèque Colette-Vivier a rouvert avec une surveillance accrue. Cet épisode a mis en lumière le mal-être du personnel face à la violence verbale : des bibliothécaires parisiens estimaient alors vivre leur métier en étant confrontés à une violence entre incivilités et propos haineux, qui compliquent leur mission de service public.

Vandalisme islamophobe et antisémite à Toulouse (2023-2025)

C’est à Toulouse que se concentre la vague la plus alarmante et la plus récente d’actes haineux envers des bibliothèques. Depuis environ deux ans et demi, plusieurs médiathèques municipales toulousaines sont la cible d’exactions racistes à répétition. Au total, plus de soixante-dix faits ont été recensés sur cette période, un chiffre qui illustre l’ampleur inédite du problème, rapporte France Info.

La nature des actes, d’une grande violence symbolique, a de quoi glacer : messages et graffitis à connotation islamophobe ou antisémite sur les murs et le mobilier, inscriptions injurieuses visant notamment les personnes d’origine maghrébine, mais aussi dégradations matérielles sordides. Les bibliothécaires ont ainsi retrouvé à de multiples reprises des bouteilles remplies d’urine dissimulées dans les rayonnages, des sacs d’excréments abandonnés dans les couloirs, ou encore des ouvrages de langue arabe souillés intentionnellement, indiquait La Dépêche en janvier dernier.

Quand la haine se déchaîne

« On retrouve des bouteilles d’urine, des sacs d’excréments, et aussi des tags racistes, par exemple sur les bureaux », décrit un représentant du personnel, soulignant le choc ressenti par l’ensemble de l’équipe. Ces actes étant commis anonymement, en l’absence de caméras aux étages, aucun auteur n’a pu être identifié pour l’heure.

Le harcèlement a culminé en violences physiques : au printemps 2024, une agression a carrément eu lieu à l’intérieur de la médiathèque centrale José-Cabanis (la plus grande de Toulouse). Ce déchaînement a conduit la direction, en accord avec la mairie, à prendre des mesures fortes. Le 9 janvier 2025, face à de nouveaux « dépôts d’excréments et tags racistes » découverts dans les locaux, la médiathèque José-Cabanis a fermé ses portes au public pour une journée entière.

Cette fermeture exceptionnelle — décidée comme signal d’alerte lorsque surviendrait un « problème d’ampleur » — a permis d’organiser un temps d’échange entre les 70 membres du personnel rassemblés ce jour-là. La municipalité de Toulouse a apporté son « soutien total et indéfectible » aux agents, en dénonçant des « incivilités inadmissibles dans un lieu de culture et de partage ».

Endiguer les violences ?

Surtout, des mesures de sécurité supplémentaires ont été mises en œuvre dès fin 2024 pour prévenir ces actes : renforcement du système de vidéoprotection dans les bibliothèques, coopération accrue avec la police municipale et les forces de l’ordre, fouille systématique des sacs à l’entrée, etc.

Déjà le 12 décembre 2024, une centaine de bibliothécaires toulousains avaient manifesté en marge d’un conseil municipal pour exprimer leur épuisement et réclamer des moyens de protection.

Ces efforts commencent à porter leurs fruits : une surveillance plus étroite a été instaurée et toute nouvelle dégradation fait l’objet d’un dépôt de plainte. Toutefois, l’inquiétude reste vive parmi les bibliothécaires de Toulouse, confrontés depuis des mois à un climat délétère. « Il ne faut rien laisser passer », martèle un représentant syndical, pour qui chaque insulte ou souillure tolérée pourrait encourager les auteurs à continuer.

Statistiques et vigilance

S’il est difficile d’établir des données précises uniquement pour les bibliothèques, ces cas documentés — de Lannion à Toulouse en passant par Paris — témoignent de la réalité des actes racistes visant des équipements culturels. Ils demeurent minoritaires au regard de l’ensemble des actes haineux (en 2021, par exemple, on dénombrait 213 actes antimusulmans et 589 actes antisémites tous lieux confondus sur le territoire), mais leur impact sur les professionnels et le public est profond. (voir le rapport sur Vie publique)

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) souligne dans ses rapports annuels que les lieux de vie quotidiens (écoles, services publics, bibliothèques…) ne sont pas épargnés par la montée des intolérances. Face à cette menace diffuse, les réponses institutionnelles combinent fermeté judiciaire (dépôt de plainte systématique, enquêtes pour identifier les responsables) et actions préventives (sensibilisation au respect, amélioration de la sécurité).

Quant aux bibliothécaires, ils opposent la résilience de la culture à la bêtise haineuse : lectures publiques, expositions et débats sont utilisés comme autant de contre-feux à l’obscurantisme. « Une médiathèque est une chance d’évoluer », rappelait un usager choqué par le vandalisme subi à Toulouse, auprès de La Dépêche.

Préserver ces lieux de savoir de la haine qui s'y manifeste est devenu un enjeu symbolique : chaque tag raciste effacé, chaque livre sauvé ou remplacé, et chaque journée de mobilisation contre le racisme contribuent à défendre l’esprit d’ouverture et de tolérance que les bibliothèques incarnent.

