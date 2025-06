Grève dans les bibliothèques de Paris : les six raisons d'une colère

Une assemblée générale s’est tenue devant la Direction des affaires culturelles, réunissant environ cent grévistes à l’appel du syndicat majoritaire SUPAP-FSU. Ce dernier dénonce l’impact jugé délétère d’un projet qui, sous couvert de moderniser le service, remettrait en cause leurs missions professionnelles, selon Telerama.

Une grève massive pour alerter

Ce conflit local s’inscrit dans un contexte national d’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques, encouragée depuis plusieurs années par le ministère de la Culture. Les personnels parisiens entendent quant à eux défendre leur vision du service public de la lecture. Et Les motifs justifiant de cette mobilisation ne manquent pas...

Uniformisation des horaires d’ouverture

Le plan harmoniserait les horaires en élargissant l’amplitude quotidienne jusqu’à 19 h, y compris le week-end. Les bibliothécaires y voient une augmentation brutale des heures de service public sans création de postes correspondante. D’après l’intersyndicale Supap-FSU, cette mesure se ferait au détriment du travail interne sur les collections et l’action culturelle, et porterait atteinte à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des agents.

Ouverture dominicale étendue

Le projet vise à ouvrir une bibliothèque chaque dimanche par arrondissement, contre dix médiathèques actuellement ouvertes le dimanche. Les professionnels redoutent une remise en cause du volontariat pour le travail dominical, rendu de facto obligatoire par la pénurie de personnel. L’indemnité dominicale, plafonnée à 100 € brut actuellement, est jugée insuffisante malgré la proposition de la porter à 200 € net pour couvrir les frais annexes (garde d’enfants, etc.).

Aucun effectif supplémentaire n’étant prévu, cette extension du dimanche risque d’intensifier la charge de travail des bibliothécaires.

Mutualisation des petites structures

Le PLAP 2 entérine la fin des « petites » bibliothèques de quartier. La Ville préconise de ne plus créer d’établissement inférieur à 1000 m² et d’adosser les bibliothèques de 4-5 agents aux plus grandes à proximité, pointe Livres Hebdo.

Les syndicats s’insurgent contre cette logique de « fusion administrative » qui rationaliserait les effectifs au prix d’une perte d’autonomie des établissements de proximité. Ils réclament à la place le renforcement en personnel des petits équipements pour maintenir un service de qualité au plus près du public.

Baisse des budgets d’acquisition

Le plan prévoit de recentrer les moyens sur la jeunesse, ce qui se traduirait par une diminution des crédits pour les autres collections. Le budget global d’achats de documents écrits, audio et vidéo baisserait d’environ 20 % selon les estimations. Les professionnels alertent sur le risque de suppressions de collections entières jugées non prioritaires (notamment les fonds cinéma et musique). Faute de garantie de maintien, ils craignent un appauvrissement de l’offre culturelle proposée aux usagers.

Absence de concertation : Les bibliothécaires dénoncent une élaboration unilatérale du PLAP 2. Après des mois de silence, ils n’ont reçu le document de 200 pages qu’à quinze jours de son passage devant les élus. La concertation promise s’est limitée à quelques réunions techniques sans retour concret. Surtout, le Conseil de Paris ne pourra ni amender le texte ni en modifier l’orientation, uniquement formuler un vœu symbolique. Cette précipitation, qualifiée de « passage en force », alimente la colère d’une profession qui se sent mise devant le fait accompli.

Conditions de travail et statut

De nombreuses inquiétudes sociales se greffent au débat. Les représentants du personnel pointent un durcissement des conditions de travail si le projet est appliqué en l’état. L’allongement des horaires sans effectifs supplémentaires induirait une intensification du rythme de travail, avec des redéploiements ponctuels de personnels sur plusieurs sites pour combler les manques.

Ils soulignent aussi la stagnation du régime indemnitaire et réclament une revalorisation des primes, notamment pour le travail du dimanche, restées inchangées malgré les engagements antérieurs de la Mairie.

Orientation culturelle contestée

Au-delà des aspects pratiques, c’est la philosophie même du plan qui est contestée. Les grévistes y voient une standardisation du service dictée par des impératifs de rendement, entraînant une remise en cause de l’autonomie locale pourtant essentielle à la diversité de l’offre.

« Aligner les horaires de toutes les sections pourrait passer pour du bon sens, mais pour nous c’est aberrant », résume un délégué syndical, qui y décèle un appauvrissement du service rendu sous couvert de toucher un public plus large. Les bibliothécaires craignent que la priorité donnée aux indicateurs quantitatifs (fréquentation, prêt sur place) ne se fasse au détriment des actions moins visibles vers le public empêché (accueils de classes, interventions en crèche, animation culturelle hors les murs) qui font partie intégrante de leur mission sociale.

Le “Plan lire à Paris” en bref

Présentée en mai 2018 par la mairie de Paris, la première édition du plan “Lire à Paris” visait à moderniser le réseau des bibliothèques municipales autour de trois axes majeurs. Il s’agissait d’une part de réaffirmer le rôle culturel et éducatif des bibliothèques (lieux de pluralisme, de partage des savoirs et de débat), tout en les rendant plus accessibles — notamment via l’ouverture dominicale expérimentée dans plusieurs arrondissements.

D’autre part, la Ville entendait diversifier les publics en soutenant des résidences d’auteurs, des prix littéraires et de nouveaux services innovants (prêt de livres sur smartphone, boîtes de retour 24/7, etc.). À l’époque, l’adjoint à la Culture Bruno Julliard soulignait que les bibliothèques figuraient « parmi les services publics les plus appréciés des Parisiens » et contribueraient activement à la cohésion sociale, justification à l’appui d’investissements malgré un contexte budgétaire contraint.

Et la V2... pas mieux ?

La deuxième mouture “Lire à Paris 2” (2025-2029) s’inscrit dans la continuité de ces objectifs. Dévoilé en juin 2025, ce plan reprend l’ambition d’élargir les horaires d’ouverture afin de toucher un public plus large, avec l’objectif d’ouvrir une médiathèque le dimanche par “grand” arrondissement.

Il met un accent particulier sur le jeune public : le projet prévoit d’accroître la part des espaces et des collections dédiés à la jeunesse (au moins 45 % du budget d’acquisition réservé aux documents jeunesse). Enfin, le plan s’aligne sur le Pacte parisien de proximité de la mandature en renforçant le rôle des bibliothèques dans chaque arrondissement, en concertation avec les élus locaux.

La maire de Paris, Anne Hidalgo, et son équipe défendent ce plan comme un levier de démocratisation culturelle, affirmant vouloir satisfaire davantage d’usagers tout en optimisant les moyens existants. Sa présentation officielle au Conseil de Paris est attendue le 1ᵉʳ juillet 2025, ouvrant la voie à de nouveaux débats entre les élus, la direction des affaires culturelles et les bibliothécaires.

Photo d'illustration : Grève des bibliothécaires parisiens - juin 2014 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

