"C'est mon anniversaire. Il n’y a pas de gâteau à Gaza, seulement mes livres"

Ibrahim Massri, enseignant et auteur de Je suis de Gaza, « un poème né sous le génocide », après avoir découvert le post d'Omar Hamad, a marché vers le nord de Gaza pour apporter « un petit gâteau qui remplissait à peine ma paume » à son camarade de misère.

Il raconte : « Dans un pays ravagé par la faim et les bombes, Je voulais juste dire : Je suis là. Tu n'es pas seul. Même quand il ne reste plus rien, il y a encore des gens qui méritent d’être célébrés, malgré tout. Joyeux anniversaire, Omar. Ta présence est la vie, mon frère. » Une histoire immortalisée par deux photos.

Ce à quoi le célébré a répondu : « Je ne pourrais jamais apprécier mon existence sans toi, mon ami Ibrahim. Ce moment m’a semblé durer toute une vie : si ma vie devait s’arrêter aujourd’hui, je serais content. »

Sur son rapport aux livres, Omar Hamad a par ailleurs partagé : « La lecture, qui fut autrefois mon refuge et mon habitude, est devenue mon échappatoire à tout ce que je vis. Quand j’ai peur, je me réfugie dans les livres. Quand j’ai faim, je dévore un roman. Quand je ressens de la joie, je lis un passage. Au coucher et au lever du soleil, je lis — encore et encore et encore — puis j’écris. Aujourd’hui, je célèbre mon anniversaire avec les livres que j’ai lus cette année. Je n’ai jamais trouvé, et ne trouverai jamais, de compagnon plus loyal et sincère qu’eux. »

Il se raconte ensuite :

Le 19 juin — je suis né dans le village verdoyant de « Beit Hanoun », parmi ses gens simples. Depuis que Dieu a insufflé la conscience dans mon corps et que j’ai commencé à penser, tout ce que j’ai vu autour de moi, c’était le vert de la terre et l’encre noire sur le papier. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à consommer à la fois le vert et l’encre. Je n’ai jamais osé écrire jusqu’à ce que Dieu éclaire ma clairvoyance, et que je tienne mon stylo dans ma main gauche tremblante, le faisant glisser sur le papier et écrivant : « Mes yeux ne t’ont pas quitté et ne te quitteront jamais. » Plus tard cette même année, j’ai écrit : « Mes yeux désiraient te voir, alors je les ai arrachés. » Et entre ces deux lignes, j’ai dispersé d’innombrables lettres dans une âme absente. Je caressais les lettres, et elles me caressaient — jusqu’à ce que ce génocide arrive. À présent, je me trouve dans un combat entre moi et les lettres. Au lieu d’écrire avec de l’encre, j’écris avec du sang — sur le sang. Ma main ne tremble plus. Le chagrin et le sang font taire chaque pulsation.

À ses 40.000 abonnés sur X et près de 14.000 sur Instagram, il livre, de l’intérieur, le récit quotidien de l’offensive israélienne sur Gaza, déclenchée en réponse à l’attaque du 7 octobre perpétrée par le Hamas.

Il confie notamment : « Parce que tu es né dans un endroit que tu n’as pas choisi, tu es contraint d’endurer des choses que personne ne devrait avoir à supporter. Rien que l’idée que tu puisses vivre et mourir sans rien connaître d’autre dans la vie que la douleur et les larmes, tout en sachant qu’il existe un monde beau et lointain auquel tu n’auras jamais accès à cause d’un simple hasard géographique, me rend fou chaque jour. »

Morgan Bell, depuis le Royaume-Uni, a organisé une campagne GoFundMe pour aider « son ami Omar », réfugié à Gaza, dont la famille vit sous les bombes. 24.900 € ont déjà été récoltés.

Crédits photo : Omar Hamad

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com