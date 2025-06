Le nouveau Prix des détectives a son premier lauréat

Dans les Marais rouges au nord-est de la Pologne, rien ne disparaît vraiment. Quand Pavel Wronski, ancien dignitaire du régime communiste, surnommé le « roi des marais », est retrouvé mort chez lui, dévoré par ses chiens, la nouvelle agit comme une détonation. Disparitions suspectes, menaces anonymes, serments anciens : le drame ravive une série d’événements troubles dans ce territoire aussi reculé qu’hostile et bouleverse la vie de ceux qui y ont trouvé refuge.

Parmi eux, Alicja, aubergiste solitaire, qui connaît mieux que quiconque la brutalité de ces terres et des hommes. Maja, ex-militante féministe, rattrapée par une histoire qu’elle croyait enterrée. Et Gaspard, un Français désabusé, ayant fui Paris et pris au piège d’un pays qui n’est pas le sien. Chacun, à sa manière, va devoir affronter les ombres qui gangrènent la région et ce qu’elles réveillent en eux…

Né en 1973, Jean Toulko partage son temps entre Varsovie et son chalet dans la forêt polonaise, se consacrant pour l’essentiel à l’écriture de ses romans. Diplômé de sciences politiques, il a auparavant occupé différents postes dans une dizaine d’entreprises en France et à l’étranger, et passé plusieurs années à courir le monde, avec l’Amérique du Sud et l’Asie comme terrains d’exploration privilégiés.

Jean Toulko aime retourner de temps en temps en Bretagne, d’où il est originaire. Marais rouges est son premier roman, lauréat du Prix des Détectives 2025. Il paraîtra le 27 juin prochain sous le label Verso des éditions du Seuil.

Discours du secrétaire du prix des détectives, Patrick Baudot.

Le jury de cette première édition était composé de 12 membres qui, d'après les organisateurs du prix, « représentent chacun un maillon essentiel de toute investigation judiciaire » :

Patrick Baudot, commandant divisionnaire fonctionnel, ancien chef d’état-major de la brigade criminelle ; Philippe Blanchet, chroniqueur polar au Figaro Magazine ; Rémi Costagliola di Polidori, médecin légiste, expert près la cour d’appel de Toulouse ; Jean-Jacques Delamarle, chef de l’amphithéâtre de l’Institut médico-légal de Paris, expert en restauration d’empreintes digitales ; Janine Drai, magistrate, présidente de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République ; Pierre Louis Durand, ancien procédurier de la brigade criminelle, ancien chef d’état-major à la DRPJ, a participé à la mise en œuvre de la police scientifique et technique.

Mais aussi Maître Léon Lef Forster, avocat pénaliste au barreau de Paris depuis 1972, ancien secrétaire de la Conférence, ancien membre du conseil de l'Ordre ; Patrice Georges-Zimmermann, archéologue à l'Inrap, expert judiciaire près la cour d'appel de Toulouse ; Olivier Marchal, ancien inspecteur au SRPJ de Versailles, acteur, scénariste et réalisateur ; Colette Oper, présidente de la chambre de l’instruction honoraire ; docteur Olivier Pascal, directeur général de l’Institut français des empreintes génétiques, expert agréé par la cour d’appel ; Guy Savoy, membre d’honneur, cuisinier ; Alain Vasquez, ancien chef d’état-major à la DRPJ et ancien procédurier de la brigade criminelle.

