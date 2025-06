Et si salons et festivals du livre étaient des services publics éphémères ?

Cette alerte rouge que cosignaient Club 99, la Fédération des festivals BD et arts associés et la Fédération des Salons et Fêtes du livre de jeunesse était limpide : « Nous sommes peu à peu asphyxiés par une stagnation ou une érosion des soutiens publics depuis une dizaine d’années. »

François Annycke, directeur de l’AR2L pointe « l’essoufflement des équipes organisatrices, les limites d’un modèle aujourd’hui à bout de souffle ». En sollicitant les acteurs territoriaux, son agence a produit une première enquête, mais plus encore, l’objet était de réunir des points d’achoppements, pour discuter concrètement avec les partenaires financeurs — DRAC, Sofia, CNL ou Région.

Objectif : renouer un dialogue fécond entre les réalités de terrain et les grandes orientations publiques.

Au moins, l'enthousiasme est là... là ?

Présentée par Marie Meyer-Vacherand, Chargée de mission Rayonnement & Territoire pour l’AR2L, l’étude représente 10 % des manifestations des Hauts-de-France. « Une base de réflexion, qui exprime un ressenti largement partagé », indique-t-elle.

La majorité des événements se tiennent au second trimestre et bénéficient de soutiens institutionnels variés, principalement départementaux et communautaires, mais peu du CNL ou de la Sofia. Les financements sont hétérogènes, avec des budgets allant de 200 à 800.000 €. La médiane, fixée à 14.000 €, souligne une précarité structurelle.

Seuls deux événements disposent de postes salariés dédiés : la plupart reposent sur des agents de collectivités ou des prestataires. Le bénévolat, variable d’un événement à l’autre, reste indispensable, mais s’érode. Cinq structures signalent des menaces immédiates sur l’emploi. La rémunération des auteurs et autrices est globalement assurée, selon les grilles de la Charte ou du CNL, même si quelques événements ne couvrent que les frais.

Fatigue, budgets, partenaires...

Les fréquentations sont stables ou en légère hausse, mais cela ne suffit pas à contrebalancer la fatigue des équipes et les baisses de subventions. Les principales difficultés concernent les finances, la mobilisation de nouveaux publics et la lourdeur administrative. S’y ajoutent des inquiétudes liées à l’évolution du secteur et à la difficulté d’adapter les formats aux pratiques actuelles.

« L'étude appelle à repenser les politiques culturelles régionales, en intégrant les enjeux écologiques et en renforçant le lien entre institutions et acteurs de terrain » reprend François Annycke, à l'attention des personnes présentes.

Pour Élise Viguier, co-présidente de la Fédération des salons et fêtes du livre de jeunesse et directrice de l’Action culturelle à la ville d’Eaubonne, qui organise un festival du livre jeunesse, les constats s’opèrent souvent sur les mêmes bases : « Les coûts augmentent, du fait d’inflations diverses, des obligations et normes de sécurité qui sont des dépenses incompressibles. » Et de redouter qu’à l’avenir, avec la rémunération obligatoire des auteurs, les plateaux d’invités « ne deviennent des variables d’ajustement ».

Toute la question est alors de s’adapter à une hausse des coûts, alors que les aides au mieux stagnent, voire diminuent drastiquement.

Faire mieux, avec moins ? On en rêve...

Des solutions ? Tout un chacun en cherche, sur la base des difficultés que rencontre son événement — du manque de visibilité sur les aides à venir aux sentiments de désengagement des collectivités, en passant par l’épuisement des bénévoles, sans lesquels, bien souvent, rien ne serait possible. « On nous demande une fréquentation en hausse, sans quoi la collectivité se désengagerait », assure l’une des organisatrices. Mais comment attirer plus de visiteurs, quand les moyens demeurent à budget constant, permettant tout juste de maintenir ce qui était proposé l’année passée.

« Comment construire un projet pérenne quand les financements sont mis en péril chaque année ? En parallèle, on lit dans l’étude du CNL que les lecteurs désertent les livres : face à cette érosion, les manifestations seront-elles sanctionnées, comme moins attractives, ou soutenues pour lutter contre ce désengagement ? », s’interroge une autre.

Chacun ses propres préoccupations, mais tous partagent une même inquiétude : l’avenir. Une matinée de partage, d’échange, pour aboutir à des problématiques identifiées que l’AR2L présenterait par la suite à la Sofia, la Région, au CNL et la DRAC. Pas de chance, seuls les deux premiers ont répondu présents.

Si seulement on pouvait plus...

Face aux intervenants de la matinée, Geoffroy Pelletier, directeur général de la Sofia, et Cécile Hautière, chargée de mission Livre et Lecture au Conseil régional ont apporté quelques réponses, dressant un constat passablement similaire.

Reconnaissance acquise, budgets de plus en plus instables

Geoffroy Pelletier a rappelé d’emblée que suite aux Etats généraux des festivals et salons du livre la question de la légitimité des festivals ne se posait plus. Ceux-ci participent pleinement à la chaîne du livre, tant sur le plan culturel que professionnel. Mais leur diversité va de pair avec une grande fragilité. « On leur demande de faire aussi bien, sinon mieux, avec des coûts décuplés », a-t-il résumé, pointant les hausses liées à la sécurité, aux cachets des auteurices, à la technique et aux frais généraux, alors que les subventions, elles, stagnent voire diminuent.

Cécile Hautière, Geoffroy Pelletier et François Annycke

La majorité des aides publiques repose sur la condition d’inviter des auteurs — une demande exprimée aussi par les collectivités — mais cette exigence renforce la pression budgétaire. « Même lorsqu’on n’invite personne, l’organisation coûte cher. Quand on invite, c’est encore plus », a-t-il souligné. Il plaide pour une approche réaliste : « Inviter moins pour inviter mieux », tout en évitant l’écueil d’une programmation figée autour des mêmes têtes d’affiche.

En région, maintien des engagements, mais critères resserrés

Cécile Hautière a complété cette analyse en apportant le point de vue régional. Selon elle, la situation des Hauts-de-France est paradoxale : sous-dotée en nombre de manifestations littéraires selon le diagnostic du CNL, elle n’en abrite pas moins un foisonnement d’initiatives locales. Beaucoup, cependant, ne répondent pas aux critères actuels d’éligibilité, ce qui appelle à un travail de sensibilisation et de clarification.

La Région, a-t-elle précisé, n’a pas stoppé son soutien aux festivals déjà accompagnés. Des ajustements ont été opérés dans l’évaluation des projets, avec une attention accrue portée à la qualité des programmations, au renouvellement des formes et à l’accessibilité des publics. Elle a évoqué la volonté politique de s’engager davantage sur le registre du « plaisir de lire », notamment en développant des actions ciblées vers des publics très diversifiés.

Arbitrer entre consolidation et émergence : un dilemme stratégique

Pelletier a ensuite insisté sur une tension de fond qui traverse aujourd’hui les politiques de soutien : faut-il aider les festivals existants à se pérenniser, ou accompagner de nouvelles formes ? La Sofia, qui distribue 4 millions d’euros chaque année sur l’ensemble du territoire, n’a ni la vocation ni la capacité à compenser un désengagement local. « Nous sommes un soutien complémentaire, pas une subvention décisive », a-t-il insisté.

Il alerte sur les limites du « saupoudrage » : aider un trop grand nombre de structures de manière marginale revient parfois à n’en aider véritablement aucune. Dans ce contexte, le rôle des agences régionales du livre est essentiel : elles doivent permettre une vision partagée du terrain, pour éviter de se tromper lorsqu’il faudra faire des choix.

Vers une meilleure connaissance de l’écosystème

Pour conclure, Geoffroy Pelletier a formulé un souhait clair : « Disposer enfin d’un état des lieux fin et segmenté de l’écosystème des festivals, en distinguant les modèles économiques selon les porteurs (collectivités, librairies, bibliothèques, etc.), et en documentant leur impact réel, tant sur l’économie locale que sur les pratiques de lecture. » Un modèle de données consolidées, en somme.

Une telle étude, encore inexistante à l’échelle nationale, permettrait d’objectiver les arbitrages, d’adapter les aides, et de faire valoir la place des manifestations littéraires au même titre que d’autres secteurs culturels mieux dotés.

Cécile Hautière a souligné que la Région Hauts-de-France commence déjà à intégrer de nouveaux critères, notamment en matière d’écologie (empreinte carbone, sobriété logistique), dans le cadre de la dynamique actuelle. Elle insiste sur la nécessité d’accompagner ce virage en sensibilisant les porteurs de projets, sans sacrifier la richesse territoriale de l’offre littéraire.

Infrastructures culturelles de proximité

Alors quid ? Repenser les actions, les financements, ou plus largement la place des salons et festivals dans la société ? « Combien d’heures de travail invisibles pour trois jours de visibilité ? » Aujourd’hui, les festivals et salons du livre sont souvent considérés par les financeurs comme des événements ponctuels et évalués au cas par cas, sur des projets annuels à déposer, souvent avec des critères fluctuants ou orientés.

Ils ne bénéficient ni de la régularité, ni de la sécurité, ni de la reconnaissance statutaire qu’implique une infrastructure culturelle de proximité.

Les envisager comme telles affirmerait que les manifestations jouent un rôle structurel : il ne se contente pas d’animer, il lie des bibliothèques, des librairies, des auteurs, des enseignants, des bénévoles et des publics éloignés du livre. Il entretient un lien régulier avec les populations, parfois mieux que d’autres équipements culturels permanents.

De quoi dépasser des questions idéologiques, pour aborder un enjeu structurel des politiques publiques actuelles (centrées sur la logique de projet et de rentabilité immédiate). Et d’interroger également le rôle démocratique des festivals littéraires : un lieu de débat, d’éducation artistique, d’inclusion.

En sortant de ce point d’orgue qu’incarne l’événement sur les 2, 3 ou 4 journées qu’il dure, on soulignerait combien l’organisation mobilise plusieurs mois de préparation, une équipe en activité quasi permanente, un travail de maillage avec les écoles, les bibliothèques, les librairies, les auteurs, les bénévoles, les financeurs, etc.

L’idée d’« infrastructure culturelle de proximité » prendrait alors tout son sens : non pas au regard de la durée visible de l’événement, mais au regard de sa fonction réelle dans l’écosystème local.

Car si toute manifestation est ponctuelle, mais l’activité qu’il génère est structurelle. Le déséquilibre, c’est qu’il est financé et reconnu comme un événement, pas comme un maillon culturel permanent. On en parle ?

