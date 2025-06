"Le décrochage de la lecture chez les jeunes n'est pas une fatalité"

Mais en quoi ça consiste exactement, le Livrodrome ? Chaque été, pendant un mois, le parc d'attractions littéraire sillonne la France et s’installe, étape par étape, dans une dizaine de villes le temps d'une journée, pour proposer vingt animations à la fois ludiques et participatives. À la clé pour les adolescents : des livres à emporter grâce aux chèques-lire distribués sur place, mais aussi et surtout un attachement plus grand à la littérature.

Cette année, la première escale avait lieu le 17 juin à Mulhouse, au parc Salvator. Celle d'après se tenait le 20 juin à Asnières-sur-Seine. Alors on a préféré attendre trois jours pour s'économiser 26h et 500 km de vélo. Nous voici donc en ce vendredi matin caniculaire, chevauchant notre fidèle destrier, direction le Nord-Ouest de l'Ile-de-France à la rencontre de ces mômes qui, c'est bien connu, ne lisent pas.

Une fois sur place, on est accueilli par l'équipe du CNL. Parmi eux, Gauthier Morax, le directeur et concepteur du Livrodrome, qui nous amène dans une visite guidée autour du parc avec les élus de la ville, d'attraction en attraction. On commence sur les chapeaux de roue avec « A la barre », un des ateliers préférés de Gauthier Morax, proposé par l'association BD 92, et dans lequel les adolescents deviennent libraires le temps d'un instant.

Le principe : chaque jeune est invité à découvrir un ensemble de bandes dessinées, en sélectionne une, puis s'installe dans l'espace librairie — tenu ici par La Librairie Nouvelle et La Case à bulles — et interpelle le public du Livrodrome pour lui vendre la BD choisie. Pour les quatre participants à l'atelier au moment où nous passions, la pêche fut bonne : un des membres de notre groupe s'est laissé convaincre et leur a acheté un album.

Gauthier Morax (à gauche), accompagné de Jérôme Leroix, auteur jeunesse venu animer quelques ateliers. (Crédit : ActuaLitté)

Gauthier Morax nous explique qu'il s'agit d'une des trois attractions exclusives à Asnières. En effet, chaque étape a ses propres spécificités, un moyen de dynamiser les journées, mais aussi de tester les ateliers pour peut-être les réutiliser plus tard.

Vient ensuite « À voix haute », une sorte de The Voice poétique et littéraire. Par groupe, chaque adolescent choisit un poème parmi les quatre qui lui sont proposés, puis l'interprète devant un jury d'adultes. L'auteur ou l'autrice de la récitation la plus convaincante repart avec comme récompense une bande dessinée illustrant le poème qu'il ou elle a choisi.

Dessin par un enfant du Livrodrome (Crédits : ActuaLitté)

Un peu plus loin, « La Machine à écrire » et la « La Fabrique à bulles » sont deux attractions créatives plus classiques. Dans la première, quatre auteurs et autrices se relaient toute la journée pour mener un atelier d'écriture auprès du jeune public. Dans la deuxième, ce sont des dessinateurs et scénaristes de BD qui permettent de découvrir les techniques et les processus de création spécifiques au 9e art.

Parmi les autres attractions qui nous ont personnellement marqués, « Le Cabinet d'ordonnance littéraire » consiste à conseiller quelques oeuvres à un jeune, après s'être entretenu avec lui pour comprendre ses goûts et ses attentes en matière de livres.

Toujours pour mobiliser l'imagination des enfants et leur énergie créatrice, « Le caviardage express » propose, à partir d’un texte existant, extrait du livre d'un des auteurs invités, d'en isoler 10 mots pour lui donner un sens nouveau. Dessins, ratures, cercles, coloriages, tout procédé est bon pour se réapproprier les lettres et la page.

Exemples de caviardage express (Crédit : ActuaLitté)

« Le principe est que l'adolescent doit avoir un rôle actif dans chaque attraction », nous explique Gauthier Morax. Une manière de les faire entrer dans les livres par la bonne porte : « Il faut leur montrer que la littérature, c'est quelque chose de vivant. » Un premier objectif qui se double d'un second, plutôt à destination des adultes, élus et membres des collectivités en tête : « On veut semer, montrer l'exemple. On veut prouver que le décrochage de la lecture chez les jeunes n'est pas une fatalité. »

Donner une nouvelle perspective à l'activité de lecture, en baisse chez les jeunes comme dans — presque — toutes les tranches d'âge. La faire sortir, notamment, du carcan scolaire dans lequel elle demeure trop souvent enfermée aux yeux de beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, 1600 d'entre eux étaient attendus tout au long de la journée, des collégiens principalement.

Nous nous sommes entretenus avec certains d'entre eux. Tous nous partageaient la même sensation globale de lassitude vis-à-vis de la lecture des ouvrages classiques qu'on leur propose en classe, même si quelques-uns espèrent un jour trouver goût à ce type d'oeuvres. En revanche, ils étaient nombreux à déclarer lire plusieurs livres par mois. Des mangas, surtout, pour les garçons, et de la romance principalement du côté des filles. Des livres qu'ils jugent beaucoup plus proches d'eux et de leurs affinités.

Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement à Asnières, le Livrodrome se déplace dans toute la France jusqu'au 11 juillet. L'ensemble du programme est à retrouver à ce lien.

