Se faire louve pour ne pas être proie

Car ici, tout le monde se connaît depuis toujours. On s’aime trop ou on se hait et ce sont les hommes qui font la loi et dictent leur violence. Pour découvrir ce qui se cache sous la surface des choses, Célia devra se tailler un chemin, entre mensonges et superstitions. Et se faire louve pour ne pas être proie.

Les éditions du Rouergue nous en proposent les premières pages en avant-première :

Après des études de littérature anglophone, Stéphane Servant a été intervenant artistique en milieu scolaire et associatif. Il s’est ensuite aventuré dans le développement culturel, les arts du cirque, le graphisme, l’illustration de presse. Il se consacre aujourd’hui pleinement à l’écriture d’albums jeunesse et de romans. Il a publié plusieurs romans jeunesse au Rouergue dont Sirius (Prix Sorcières 2018, Prix Chapitre Nature 2018 et finaliste du Prix Vendredi 2017) et Félines.

Parution le 27 août.

Par Clément Solym

