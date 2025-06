Marché du livre : chute des ventes, mais les stars résistent

En tête, le troisième volet, La femme de ménage se marie reste campé à la première place avec 34.160 exemplaires écoulés. Derrière, les tomes 1 et 2 s’alignent avec l’ordre impeccable d’un intérieur bien briqué : 27.176 ventes pour le premier, 22 767 pour le deuxième. La quatrième position revient à La psy, thriller psychologique signé de la même, vendu à 22.437 exemplaires. Un succès qui rejaillit nécessairement sur la traductrice, Karine Forestier, et les éditeurs poche, J'ai Lu et City.

Virginie Grimaldi s’installe à la cinquième place (+1) avec Plus grand que le ciel (Le livre de poche) et ses 11.219 ventes. Raphaël Quenard signe de son côté une belle percée avec Clamser à Tataouine (Flammarion), qui gagne 9 places (10.501 exemplaires vendus).

Juste derrière, le manga My Hero Academia de Kohei Horikoshi (Ki-oon) résiste avec panache : le tome 42, La cavalerie est là, reprend 2 places et séduit encore 8864 lecteurs, preuve que la saga n’a rien perdu de son souffle épique. Franck Thilliez, lui, joue sur deux tableaux. Avec À retardement (Fleuve éditions), il grimpe de 5 rangs et totalise 8714 exemplaires, tandis que Norferville, en poche chez Pocket, s’accroche avec 8541 ventes, grappillant encore une place.

Virginie Grimaldi ferme également le top 10 toujours fidèle avec Les heures fragiles (Flammarion), qui glisse en 10e position mais rassemble encore 7934 lecteurs : une douce preuve que son lectorat, lui, reste au rendez-vous.

Scooby-Doo en chute libre

Plus généralement, 41 nouveautés font leur apparition dans le top 200, Et à noter : la plus forte chute revient au livret Atelier créatif ; coloriages mystères ; Scooby-Doo !, qui dégringole dans le classement (-119 places, pour se raccrocher à la 142e). À l’inverse, la meilleure entrée est signée Sous les eaux d’Avalon de Michael Connelly, qui se hisse directement en haut du classement des nouveautés et à la 17e du classement général.

En librairie aussi, Freida McFadden règne en maîtresse absolue. En tête, La femme de ménage se marie, troisième tome de sa série à succès, s’impose avec 6594 exemplaires vendus. Elle est suivie de très près par le tome 1 (6593 ex.) et le tome 2 (5008 ex.). À la quatrième place, La psy, avec 4663 ventes.

Le marché du livre enregistre une baisse globale de 7 % en volume par rapport à la semaine précédente (S23), avec 4,54 millions d’exemplaires vendus. Dans ce total, les librairies (tous niveaux) représentent 32 % des ventes, avec 1,43 million d’exemplaires écoulés, en recul de 10 %. Les grandes surfaces alimentaires chutent de 8 %, à 798 000 ventes (18 % du marché), tandis que les grandes surfaces spécialisées restent dominantes : 2,31 millions d’unités vendues, soit plus de la moitié du marché (51 %), malgré une baisse de 6 %.

Côté chiffre d’affaires, la dynamique est similaire : 56,6 millions d’euros générés cette semaine, en repli de 6 % par rapport à S23. Les grandes surfaces spécialisées concentrent 52 % du CA (29,7 M€), les librairies 35 % (19,6 M€), et les GSA 13 % (7,3 M€). La part de marché des titres du Top reste stable à 13 %, bien que légèrement en retrait par rapport à la semaine précédente.

Crédits photo : Raphaël Quenard, qui s’illustre avec une belle progression cette semaine. Zoom sur la couverture de Clamser à Tataouine (Flammarion)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com