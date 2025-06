Angelo Rinaldi, plume haute face à la tiédeur de la critique

La mort du plus grand critique littéraire français est une perte immense pour les écrivains, critiques, journalistes littéraires de ce pays. Aucun ne possède et ne possédera autant que lui un esprit si libre, et une pointure de jugement aussi élevé. Sa distinction et son élégance étaient à l’image de ses productions racées et peu communes, c’est-à-dire peu académiques

Ses précédents ouvrages sont en tête de mon panthéon littéraire. Le dernier publié par Stéphane Bernard, le fondateur des Éditions des instants, rejoindra ses acolytes en haut de la pile. Aussi élitiste que les précédents, il réunit en un seul volume cinquante-huit chroniques de Rinaldi l’académicien. Ces critiques ont paru dans un hors-série de L’Express en 1990.

De mouture classique, le recueil Les roses et les épines est divisé en cinq parties, « Un peu », « Beaucoup », « Passionnément », « À la folie », « Pas du tout ». Chaque partie est introduite par un extrait de l’entretien que Rinaldi donna à Pierre Boncenne dans le Lire d’octobre 1980.

Quantité d’écrivains sont cités pêle-mêle. Impossible de tous les reprendre. Les notes rinaldiennes ne font pas de quartier mais, en effet, elles sont précises et argumentées. Bien sûr, rien de surprenant de l’engouement du connaisseur pour Jean Rhys, Jorge Luis Borges, Paul Léautaud. Rinaldi aime beaucoup Michelet ; Gracq avec passion.

De François Mauriac, il ne loue véritablement que le Bloc-Notes tout en saluant aimablement l’œuvre de son confrère académicien. Sans surprise toujours, Mallarmé trouve grâce à ses yeux, comme Céline : la démonstration convaincante qu’il en fait est extraordinaire.

Le livre, sans concessions on l’aura compris, présente un panorama littéraire particulièrement averti. L’auteur tacle aussi les auteurs les plus modernes, les m’as-tu-vu. Il accable les novateurs qui ne trouvent pas grâce à ses yeux, et les mondains. Sollers en prend pour son grade : c’est injuste ! Mais les portraits littéraires sont complets et pleins de sagacité.

La grande vertu de ce livre est que l’on entend Rinaldi le puriste jubiler à chaque page.

Par les temps qui courent, « Les roses et les épines » fait un bien fou : tout à la fois objectif et subjectif, il s’avère totalement à rebrousse-poil de l’entre-soi séculaire qui pollue le milieu éditorial.

Merci aux Editions des Instants d’avoir restitué la saveur et l’intelligence de ces pages inoubliables qui charrient le cœur et l’âme de tout lecteur averti.

Extrait

Passionnément - Retz – « Chapeau pour le cardinal », « esprit dangereux » selon Richelieu et génie de l’intrigue. Insolent dans le pourpre, il a écrit d’une encre de jouvence le bréviaire des ambitieux. Les rééditions dans La Pléiade, qui s’accompagnent toujours d’un perfectionnement de l’appareil critique ramènent à notre porte des écrivains perdus dans ces lointains historiques où souvent, pour nous, Jules César et Jules II se confondent. En voici un que l’érudition n’est pas parvenue à momifier, et dont la physionomie littéraire a gardé le feu des gestes du comploteur professionnel, prompt à tirer la rapière. Aramis s’échappant des mains de Dumas pour s’établir à son compte donnerait une idée assez juste de ce que fut Paul de Gondi, l’homme le plus intelligent de son époque. Son chapeau de cardinal traverse le XVIIème siècle à la manière d’une soucoupe volante. C’est, à ce jour, l’unique prince de l’Eglise dont on connaisse avec exactitude le nombre de maîtresses, de duels et de blennorragies. Mais, comme il le dit superbement lui-même, « les vices d’un archevêque peuvent être, dans une infinité de rencontres, les vertus d’un chef de parti ». Archevêque, il le devient malgré lui, parce que le siège archiépiscopal de Paris se transmettait d’oncle à neveu depuis que sa famille était arrivée en France dans les bagages de Catherine de Médicis, lourds d’astrologues et d’aventuriers.

Par Laurence Biava

