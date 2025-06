La BnF toujours en lutte : nouvelle grève le samedi 21 juin

Le samedi 7 juin, un rassemblement de soutien s'est tenu sur l’esplanade du site François-Mitterrand, à l’appel des personnels en grève depuis mars, mobilisés contre ce qu’ils estiment être une dégradation continue de leurs conditions de travail et d’emploi.

Comptabilisées début juin, principalement les samedis, pour dénoncer une situation jugée « Intenable ». Les agents rappellent qu' « avec plus de 300 postes supprimés en une décennie, il devient impossible d’assurer les missions fondamentales de la bibliothèque », et s’inquiètent du lancement régulier de nouveaux projets, sans moyens humains ni budgets supplémentaires. Les budgets de la BnF restent insuffisants au regard des besoins réels, tandis que les suppressions de postes annoncées à l’automne dernier se confirment. Le mal-être au travail s’amplifie, sans réponse de la direction malgré les alertes répétées des agents.

Les syndicats de la BnF alertent toujours sur les conséquences de la réforme du service public de 2022, qu’ils tiennent pour responsable de l’« ultra-précarité » instaurée au sein de l’établissement. En ligne de mire : le recours massif aux contractuels en CDD d’un an, renouvelables une seule fois, employés à temps incomplet (entre 60 et 80 heures mensuelles) et rémunérés selon eux par des salaires « très bas ». Ces personnels, appelés ACTI, occupent pourtant des fonctions essentielles, en particulier à l’accueil du public et dans la circulation des collections. À cela s’ajoute la demande d’un passage à 110 heures mensuelles — le maximum légal — pour celles et ceux qui le souhaitent.

Les organisations syndicales dénoncent également les « inégalités de droits, l’insécurité sociale et la fatigue accumulée » devenues selon elles « la norme ». Elles pointent en outre des atteintes récurrentes aux droits des agents, notamment sur les congés, l’accès aux formations, ou encore le non-remboursement de frais universitaires. Le sous-effectif, déjà dénoncé, serait renforcé par la perte de plus de 300 postes en quinze ans, dont près d’un tiers parmi les personnels de catégorie C, en particulier les magasiniers. D'autres secteurs spécialisés, comme les métiers d’art ou le catalogage, seraient également fragilisés.

À ces tensions s’ajoute l’insuffisance budgétaire, qui entraverait l’attribution systématique de la prime d’ancienneté et limiterait les achats de matériel de conservation. Toujours aucune réponse claire n’a été apportée concernant cette prime, que devraient normalement toucher les fonctionnaires ayant plus de dix ans de service, selon l'intersyndical.

Par ailleurs, les grévistes reprochent à la direction son refus de remettre en question les restrictions d’accès aux documents le matin, imposées aux lecteurs, qui, selon les syndicats, dégradent les conditions de travail, abîment les missions des agents et alimentent la précarité Enfin, une heure mensuelle d’information (HMI) a été déposée auprès de l’administration afin que les agents puissent participer au rassemblement sur leur temps de travail.

La direction de la BnF répond en rappelant que depuis 2016, certains anciens contractuels (désignés comme ANTI) peuvent accéder à des CDI, avec des augmentations de quotité horaire pouvant aller jusqu’à 110 heures mensuelles. Elle justifie la réforme de 2022 par la baisse de fréquentation consécutive à la crise sanitaire, tout en soulignant que 1,1 million de visites ont été enregistrées en 2024, contre 920.818 en 2019. Elle affirme également avoir renforcé les effectifs de magasiniers titulaires depuis 2022.

Après trois mois de conflit, les agents en lutte demandent l’embauche en CDI des contractuels à temps incomplet, l’arrêt des suppressions de postes et la création de nouveaux emplois, notamment dans les filières fragilisées et les catégories les plus touchées. Ils appellent aussi à un renforcement des moyens budgétaires pour permettre à l’établissement de remplir ses missions dans de bonnes conditions, financer les primes, garantir l’égalité professionnelle entre femmes et hommes, et renouveler des infrastructures jugées vétustes.

Une pétition en ligne, lancée le 21 mars, relaie cet appel avec un message sans détour : « Arrêtez la précarité à la BnF : cessons les contrats intolérables et le sous-effectif ! ». Une caisse de solidarité a également été mise en place.

À nouveau, « face à l’immobilisme et au déni de l’administration quant aux problèmes des personnels, de budgets et de précarité », l’intersyndicale CGT-FSU-SUD « appelle l’ensemble des agent.e.s à agir par la grève le samedi 21 juin (AG 12h hall EST) et à interpeller ensemble le Ministère de la Culture lors du conseil d’administration du mercredi 25 juin (rdv 14h hall EST) ! »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

