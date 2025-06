Deux trésors de la BnF inscrits à l’UNESCO

Ces inscriptions reconnaissent la valeur historique, culturelle et symbolique de documents rares, témoins marquants de l’histoire européenne du XXe siècle, porteurs de transmission, de mémoire et de dialogue entre les générations.

Les Archives de la parole (1911-1953) : une mémoire vivante des voix

Lancé en 1911 à l’initiative du linguiste Ferdinand Brunot, avec le concours de la firme Pathé, le projet des Archives de la parole a inauguré une approche novatrice dans la préservation des cultures orales par l’enregistrement phonographique. Depuis sa création, ce fonds n’a cessé de s’enrichir.

Conservées aujourd’hui au département Son, vidéo et multimédia de la BnF, ces archives regroupent plus de 3000 documents sonores, illustrant une richesse linguistique et culturelle exceptionnelle : voix célèbres comme celle du commandant Dreyfus, poèmes déclamés par Guillaume Apollinaire, témoignages ethnolinguistiques de locuteurs de dialectes régionaux, ainsi que des documents issus des premières enquêtes d’ethnomusicologie. S’y ajoutent des chants, récits et polyphonies venus des quatre coins du monde.

Les Archives de la parole sont consultables sur Gallica.

Textes et dessins des enfants d’Izieu : une contribution poignante à la mémoire des conflits

La BnF a également participé à une initiative portée par huit pays - Allemagne, Canada, Espagne, France, Pologne, Royaume-Uni, Suisse et Tchéquie - autour du projet Dessins et écrits d’enfants en temps de guerre en Europe : 1914-1950.

Cette inscription internationale regroupe plusieurs centaines de productions réalisées par des enfants durant les deux guerres mondiales et d’autres conflits du premier XXe siècle. Par leur puissance évocatrice, leur sincérité et leur profondeur émotionnelle, ces œuvres constituent des témoignages irremplaçables de la guerre vue à hauteur d’enfant.

Jacques le Poucet et Klapp la Cigogne. Au loup ! Dessin de Max Tetelbaum, 1944 BnF, département des Estampes et de la photographie.

La contribution de la BnF repose sur un ensemble bouleversant : les dessins et écrits des enfants juifs de la colonie d’Izieu, victimes de la rafle du 6 avril 1944. Conservée au département des Estampes et de la photographie, la collection de Sabine Zlatin, fondatrice de la colonie, documente le quotidien des enfants : registres de dépenses, factures, carnets scolaires, listes d’élèves, photographies et créations plastiques.

Parmi les 71 lettres et dessins conservés, les œuvres de Max Tetelbaum se distinguent par leur richesse intérieure et leur talent précoce. Il est l’auteur de deux cahiers rassemblant 13 peintures, ainsi que de plusieurs feuilles libres évoquant des chasses au fauve en Afrique ou dans le Grand Nord, des récits inspirés des Mille et Une Nuits, des scènes de Far West et des figures indiennes, toutes remarquables par leurs couleurs vives.

En 2022, la Maison d’Izieu a accueilli l’exposition Couleurs de l’insouciance, paroles et images des enfants de la Maison d’Izieu dans les collections de la BnF, accompagnée de la publication de deux ouvrages édités par la BnF : On jouait, on s’amusait, on chantait. Paroles et images des enfants d’Izieu, 1943-1944 Histoire d’Ivan Tsarévitch. La lanterne magique des enfants d’Izieu.

Les textes et dessins des enfants d’Izieu sont numérisés et disponibles sur Gallica.

Charles Bruneau et Ferdinand Brunot autour d’un ronéophone utilisé lors d’une mission des Archives de la parole dans les

Ardennes en 1912 BnF, département Son, vidéo, multimédia.

Crédits photo : Portrait de groupe : enfants et éducateurs de la colonie d’Izieu, sur la terrasse,

1943, BnF, département des Estampes et de la photographie

