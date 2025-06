Une autre Grèce, loin des dieux et du marbre

« Berceaux » de la démocratie, biberonnés à sa mythologie nous serions finalement de « retour au pays », férocement accrochés à nos souvenirs, ignorant du même coup les 2000 ans d’histoire qui nous séparent de l’Antiquité.

À mille lieues des clichés touristiques et de nos fantasmes des origines, Le Voyage en Grèce de Baptiste Dericquebourg rompt avec nos Grèces imaginaires. D’abord plongés brutalement, comme pour une purge, dans une Athènes en ébullition, secouée par la crise politique de 2008-2015, l’auteur nous invite ensuite à poursuivre notre chemin en Grèce continentale ou sur ces îles parfois oubliées, ces marges aux frontières mouvantes.

Ce carnet de voyage explore un pays et une société grecque abîmés, mais vivants, portés par une énergie rebelle et une mémoire plurielle. On y découvre une autre Grèce, tout aussi belle, telle qu’elle est, une façon de repenser nos voyages, en Grèce et ailleurs.

Les éditions Anacharsis nous en proposent les premières pages en avant-première :

Baptiste Dericquebourg a fait des études en littérature et philosophie. Il a enseigné pendant une dizaine d’années en Grèce et en France, il se consacre aujourd’hui à l’étude du droit. Il a déjà publié chez Allia Le deuil de la littérature (2020) et traduit chez le même éditeur des textes de Platon et Tacite.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com