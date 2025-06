Vigourt enchante Monet

L’écriture est peinture ; nul besoin d’illustrations qui viendraient appuyer cette « fiction documentée », puisque les tableaux de Claude Monet font partie de la construction du livre, ce qui à mes yeux d’écrivaine constitue un exploit qui me laisse très admirative.

Vigourt s’attache ici à retracer sur le vif, au moyen de deux niveaux stylistiques différents, l’existence tumultueusement créative (puisque vie privée et art ont en l’occurrence fusionné) de Monet à Giverny, entre 1893 et 1926.

Il y a la voix de la narration, qui nous restitue de manière saillante l’environnement de l’artiste au moment précis où il vit : famille, amis, épouses – Camille, prématurément décédée, avec qui il a eu deux fils ; Alice, qui avait déjà six enfants d’une première union –, gens de maison (« le peuple invisible des servantes »), climat, affaires politiques… tout y est, décrit avec une gourmandise contagieuse.

Et puis, tel un ventre respirant dans le corps du texte, s’intercale le second palier sonore du récit, sous la forme d’un tutoiement qui incarne à la fois une interpellation secrète de l’écrivaine au peintre et un « je » dédoublé de l’artiste : comme s’il se parlait à lui-même en passant par les lèvres de Catherine Vigourt.

Cette alternance de deux formes littéraires nous place simultanément dans l’époque et dans la création même de Monet – « grand cœur et vilain caractère » qui se « fiche de ce qu’il faut regarder » : ce qu’il veut pour sa peinture, c’est « voir », « saisir au vol le travail de la lumière ». Et pas seulement, car « ce qui s’entend doit s’y voir » aussi.

Alors où est-elle, cette fameuse parcelle du monde que le peintre pense « détenir » d’un bout à l’autre de ce réel « où glisser [s]es tableaux » ? À Giverny, dans l’Eure. C’est là qu’il a enfin « posé » sa « nouvelle vie » avec sa tribu qu’il faut « élever et nourrir sans lâcher la palette ». Au début il jardine en amateur, puis se prend au jeu – au point de transformer les gains issus des ventes de ses tableaux en commandes horticoles.

Des fleurs et des plantes, il n’en a « jamais assez » : « à la terre comme à la toile Claude Monet ne s’arrête pas ». Grâce à la complicité précise et enveloppante de Catherine Vigourt, nous en découvrons de belles (et même de fameuses) sur les mythiques Nymphéas, et sur tant d’autres de ses œuvres qu’il ne s’agit pas de décrypter mais de percevoir.

Monet a « l’œil absolu ». Ainsi nous comprenons que quel que soit son lieu de travail, « tous les extérieurs sont en lui » : « L’ombre portée du pont, la fleur de cire des nénuphars, les mèches de saule jetant leur verticale. Le ciel de l’eau que fait trembler au bord des rives l’herbe profonde. Les arbres inversés vibrant au passage de l’air. Cette sorte de couleur que prend l’air lui-même. Il a tellement vécu ce paysage. Ce paysage voulu pour la toile, planté et contemplé pour elle. »

Concomitamment à ce surprenant voyage au sein même de ce qu’incarnait Monet – vie et création imbriquées sans pour autant constituer un puzzle mais bien plutôt les cercles concentriques d’une présence au monde –, sur cette parcelle où il peint « ce qu’on ne voit pas », Vigourt nous fixe, de date en date, de géniaux rendez-vous.

Par exemple, l’année 1908 de Monet est aussi celle d’un Debussy avec La Mer ; Matisse a une exposition à New York ; Picasso a tout juste terminé Les Demoiselles d’Avignon ; « Apollinaire quitte Montparnasse pour la colline d’Auteuil où l’attend Marie Laurencin ».

Guerre et mort traversent le livre comme l’artiste, Zola et l’affaire Dreyfus, et surtout cette indéfectible amitié avec Clemenceau, dont pour ma part je ne connaissais presque rien, et qui m’a hautement réjouie.

Lire Une parcelle du monde, c’est se régaler d’une écriture qu’aucune Intelligence artificielle ne pourra contrefaire, car Vigourt est inimitable : sa façon de nous toucher personnellement n’a pas d’équivalent, elle compte parmi nos plus grandes écrivaines vivantes. La rencontre avec Claude Monet ne pouvait qu’être stupéfiante – et elle l’est dans tous les sens du terme, méritant d’être portée à l’écran par un réalisateur audacieux. Que Vigourt et Monet fassent leur cinéma : l’on toucherait alors au sublime.

