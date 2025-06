Quand l’art visuel dialogue avec les mots

Et si les mots n’étaient pas faits que pour être lus ? Dans cette dernière thématique des Mots Libres 2025, l’écriture déborde la page et s’épanouit dans l’espace. Ici, les mots se dessinent, s’installent, se projettent. À travers plusieurs expositions et spectacles, le langage devient un matériau plastique et vivant.

L’exposition « 25 ans dans les pas de Blacksad » (du 6 au 29 juin) retrace l’univers graphique du célèbre détective félin imaginé par Juanjo Guarnido. Un polar dessiné où la narration visuelle prend le pas sur les phrases.

En parallèle, « La Fontaine des mots » du plasticien Olivier Irthum fait jaillir des mots lumineux sur le sol du Café des Mots. Une installation interactive qui invite les visiteurs à nourrir la source du langage, comme on alimente une rivière de pensées.

Pour clore le festival, le spectacle Espèces d’espaces (29 juin) transpose sur scène le texte de Georges Perec. La composition musicale de Philippe Hurel y donne corps à cette écriture à la fois ludique et profonde, explorant tous les lieux possibles : du vide au plein, de la page à la ville.

Une dernière respiration pour dire que les mots sont partout — à condition de savoir les regarder.

Événements à ne pas manquer

Exposition 25 ans dans les pas de Blacksad : Du 6 au 29 juin – Espace Carpeaux, Galerie d’expositions – Gratuit

Installation La Fontaine des mots : Du 10 au 29 juin – Café des Mots – Gratuit

Spectacle Espèces d’espaces d’après Georges Perec : Dimanche 29 juin – 17h00 – Centre événementiel, Salle Bleue – Gratuit (réservation conseillée)

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com