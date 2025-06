Libraire, un métier passion : que reste-t-il quand elle s’effrite ?

Donc veuillez m’excuser vous avez juste la version skyblog de 2005. Sachez d’ailleurs que je vis très mal le changement de ton de cette infolettre, pourtant créée avec toute l’intelligence du monde (rien que ça) afin de partager mes lectures et mon point de vue militant (rires dans l’assemblée) sur la production éditoriale et qui se retrouve aujourd’hui à être un ramassis de posts « ouin-ouin » sur mon métier et sur moi-même. Quelle vie on mène.

Mais c’est finalement assez révélateur de qui je suis devenue. Depuis 2017 je suis passée de doucement et passionnément engagée pour la visibilité des autrices au questionnement quotidien de mon réel impact à ce sujet (nul) et si la passion est toujours là (quasi nul également).

En soit si bien sûr que la lecture reste une activité qui trouve grâce à mes yeux, mais comme pour toute chose parfois on se lasse.

Peut-on se lasser de la passion du métier passion ? (Vraiment Gallimard toujours pas n’essayez pas de me relancer non s’il vous plaît)

Qui suis-je sans ce métier ? Qui vais-je être alors que libraire était mon seul trait de personnalité ? Mon entourage s’est essentiellement construit autour de ce métier et du livre, alors si je retire ça de ma vie, que me reste-t-il comme intérêt aux yeux de tous et toutes ? On ne m’apprécie pas pour une quelconque finesse d’esprit, pour un quelconque humour, pour une quelconque présence réconfortante, on m’a apprécié parce que « boh tu parlais bien des livres c’était cool » « tu as l’air passionnée et c’est agréable ». C’est bien un des problèmes d’exercer ce genre d’emploi, c’est que dès qu’on perd l’un ou l’autre, on se sent bien démuni.

Bientôt les mois avant l’arrêt du métier passion se compteront sur les doigts d’une seule main, la seule chose qui me remonte le moral c’est que j’arrêterai de voir la déception dans les yeux des gens qui ouvrent les paquets cadeaux venant de ma part « Oh bah un livre dis donc c’est étonnant ».

Tais-toi un peu et parle de livres :

Quelle jolie surprise que ma lecture du récemment réédité Moi qui n’ai pas connu les hommes de Jacqueline Harpman. Très honnêtement, j’y allais avec un peu d’appréhension, pas très encline à lire une « énième dystopie féministe » (je me suis lassée du genre, veuillez m’excuser), et donc, comme annoncé, quelle jolie surprise. C’est un roman bouleversant, post-apocalyptique (et attention : on ne découvre RIEN sur cette apocalypse, frustrant ? Un peu.

Suspense ? À gogo), dans lequel 40 femmes enfermées dans un bunker (pourquoi ? Mystère) peuvent mystérieusement sortir suite à une alarme extérieure toute aussi mystérieuse. BEAUCOUP DE MYSTERES !!! Somme toute, j’ai trouvé les réflexions sur l’enfermement, la liberté, la solitude assez brillantes. C’pas un p’tit roman feel good pour l’été (donc je ne vais pas le commander pour ma librairie, résultat : j’ai lu un livre super que je ne pourrai conseiller à personne) je vous préviens, mais c’était vraiment super.

Dans la lignée des romans feel bad : j’ai lu le court texte de William Styron Face aux ténèbres (trad. Maurice Rambaud) dans lequel il raconte sa dépression et c’était également une superbe lecture. Je trouve toujours beaucoup de courage aux gens qui prennent leur combat avec la maladie mentale de front et en parlent avec beaucoup de sincérité.

Le week-end dernier, j’ai sorti de ma bibliothèque Le regard féminin d’Iris Brey que j’ai dévoré lors d’un voyage en train. Beaucoup de choses dont elle parle peuvent s’appliquer à la littérature (notamment la façon dont on romantise les violences sexistes et sexuelles *tousse*la dark romance*tousse*) et j’ai adoré faire ces petits ponts dans mon coin.

C’est très accessible et peut tout à fait être lu dès le lycée (et devrait même être une lecture obligatoire en études de cinéma allez hop qu’est-ce que tu vas répondre à cet argument implacable ??)

N’hésitez pas à suivre l’Instagram de ma librairie qui est en toute modestie très chouette et a toujours besoin de soutien.

On a également un site internet si jamais vous voulez nous soutenir économiquement !

