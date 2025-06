Deux lauréates pour le Prix Maurice Druon du roman historique 2025

Ce prix, créé en 2024 par Hervé Marignac, neveu de Madeleine et Maurice Druon, président de l’association Maison Druon, et François Varay, filleul de Maurice Druon, en collaboration avec l’association Cocktail & Culture, récompense chaque année un roman historique dont l'esprit s'inscrit dans la lignée de l’œuvre de Maurice Druon.

Les romans sélectionnés pour le Prix Maurice Druon 2025 étaient :

Azouz Begag, Les yeux dans le dos (Erick Bonnier)

Alexandra Lapierre, L’ardente et très secrète Miles Franklin (Flammarion)

Camille Pascal, La reine du labyrinthe (Robert Laffont)

Jean-Michel Pitoun, Les amants de la France Libre (Albin Michel)

Jacques Ravenne, Les ressuscités (JC Lattès)

Pascale Roze, Le roman de Mécène (Stock)

Jacques de Saint-Victor, Les loups de Tanger (Calmann Lévy)

Le jury 2025 est présidé par Jean-Christophe Rufin, membre de l’Académie française, et comprend Alya Aglan, historienne et professeure à la Sorbonne ; Dominique Bona, membre de l’Académie française ; Jacques-Olivier Boudon, historien et professeur à la Sorbonne ; Gérard de Cortanze, écrivain, éditeur et dramaturge ; Laurent Decaux, écrivain ; Frédéric Delpech, journaliste et écrivain ; Christine Goguet, journaliste et écrivaine ; Hervé Marignac, président de l’association Maison Druon ; François Varay, écrivain et filleul de Maurice Druon ; Michel Vergé-Franceschi, historien et écrivain ; Alain Vircondelet, écrivain, historien de l’art et critique littéraire ; Olivier Weber, grand reporter, diplomate et écrivain ; Laetitia de Witt, historienne et écrivaine ; Henry Zipper de Fabiani, diplomate et écrivain.

L’an dernier, Philippe Collin a été primé pour Le Barman du Ritz (Albin Michel), et Amélie de Bourbon-Parme a remporté le Prix Maurice Druon - Prix du Maire du VIe pour L’Ambition (Gallimard).

