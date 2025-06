L'enfance, la source de tout

Anne est journaliste. Son dernier article, écrit en réaction au procès d’un chasseur jugé pour avoir tué une louve, la plonge dans une tempête médiatique. Mise en retrait des sujets sensibles, elle va quitter la Bretagne pour le Sud et enquêter sur un phénomène paranormal survenu quarante ans plus tôt. Un marronnier le temps de calmer les esprits.

Persuadée, alors, de s’offrir une parenthèse estivale, Anne embarque avec elle sa mère, sa fille et une vieille amie. Mais dès leur arrivée, l’étrange s’invite dans leur quotidien : événements inexpliqués, coïncidences, déjà-vu... Les détracteurs d’Anne auraient-ils décidé de ne plus la laisser en paix ? Ou est-ce autre chose, de plus ancien et de plus sauvage, qui s’éveille autour d’elle ? Ce qui démarrait comme une simple enquête devient un été déroutant où vont resurgir les fantômes de l’enfance.

Les éditions Phébus nous en proposent les premières pages en avant-première :

Sophie Pointurier est enseignante-chercheuse et directrice de la section Interprétation en langue des signes à l’Ecole supérieure d’interprètes et de traducteurs (ESIT) – université Sorbonne-Nouvelle. Son deuxième livre, Femme portant un fusil (HarperCollins « Traversée », 2023), a conquis les libraires et les lecteurs. Elle signe ici son troisième roman.

Parution le 21 août 2025.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com