De Harlan Coben à Mathieu Belezi : quelques auteurs de la rentrée littéraire 2025

Olivier Adam revient le 20 août prochain avec Et toute la vie devant nous, publié chez Flammarion. Dans ce nouveau roman, c’est dans la voiture, lors du trajet de retour, que Paul et Sarah ont commencé à se raconter leur propre histoire. « Ça te paraissait le bon moment pour tout récapituler, et nous dire ce que nous n’avions jamais réussi à nous dire jusqu’alors. Le bon moment aussi pour nous rappeler ensemble ce que nous avions partagé. »

Pourquoi ont-ils décidé de revenir sur ces quarante années d’amitié ? Est-ce pour tenter de saisir l’insaisissable et irrésistible Alex, qui était la pierre angulaire de leur trio ? Depuis leur enfance en banlieue pavillonnaire, où leur pacte s’est forgé à l’ombre d’un secret et au cœur de leurs aspirations communes, jusqu’à leur vie d’adultes, faite de joies et d’épreuves, ils cherchent sans doute à comprendre ce qui les a unis et séparés au fil du temps. Ces « inséparables » tentent ainsi d'examiner ce lien complexe.

Un roman à la Olivier Adam, en somme : introspection et exploration des relations humaines, souvent marquées par des secrets. L'auteur de Je vais bien, ne t’en fais pas - vendu à près de 300.000 exemplaires dans sa version poche chez Pocket selon Edistat -, a publié son dernier roman en date, Il ne se passe jamais rien ici, écoulé à 22.242 exemplaires, toujours d'après Edistat. L'écrivain des Lisières - et ses près de 200.000 exemplaires vendus, tous formats confondus -, ne profite plus des mêmes chiffres, mais garde son noyau de fidèles.

Outre ce dernier, un autre auteur qui a connu les très grands tirages, revient le 11 septembre prochain, Didier Van Cauwelaert, avec L'Impasse des rêves.

À noter, toujours chez Flammarion et le 20 août, le retour de Vanessa Schneider avec La peau dure, dans lequel elle explore l’héritage complexe de son père, Michel Schneider, en revisitant son enfance et son engagement politique, tout en décryptant les silences laissés par un homme difficile à cerner... La grande reporter, autrice de plusieurs essais et six romans, a connu un grand succès avec Tu t’appelais Maria Schneider (Grasset, 2018, près de 50.000 exemplaires cédés selon Edistat), adapté au cinéma en 2024.

Chez Robert Laffont, on profitera d'une belle recrue, en la personne de Mathieu Belezi, arrivé dans les valises du fondateur du Tripode, Frédéric Martin, qui a pris la tête de la maison de Ken Follett le 1er janvier dernier.

Après Attaquer la terre et le soleil (prix Inter 2023, près de 85.000 exemplaires écoulés, tous formats confondus), Mathieu Belezi revient avec un nouveau roman le 21 août prochain, Cantique du chaos, un road-movie d’un desperado qui cherche à sublimer notre époque par la littérature.

Le monde est au bord de la folie : des cataclysmes dévastateurs frappent la planète, des régimes totalitaires s’embrasent partout, et l’humanité semble prête à se résigner. Pourtant, Théo, indifférent au tumulte qui l’entoure, se lance dans un périple pour affronter ce chaos et préserver sa liberté... Cantique du chaos est un livre d’un « lyrisme que l’on n’aurait pas imaginé possible dans la littérature française », promet son éditeur. Rien que ça...

La Prix Goncourt 2014 Lydie Salvayre publiera également son premier ouvrage chez Robert Laffont, le 4 septembre, Autoportrait à l'encre noire : « Un jeu sur l’autobiographie. Une déclaration d’amour à la littérature. »

Erik Orsenna publie le 28 août chez L'Iconoclaste Adopte ta rivière, un récit où, alors qu'elle se promène au bord du Trieux, Valentine entend cette petite rivière des Côtes-d'Armor lui lancer un appel au secours... Chez Calmann-Lévy le 10 septembre, Nicolas d’Estienne d’Orves racontera Signoret-Montand, histoire d’un amour; chez Anne-Carrière le 19 septembre, l'autrice, chroniqueuse et illustratrice Maïa Mazaurette proposera un essai graphique où elle invite chacun à créer sa propre « maison close » pour libérer ses fantasmes et redéfinir son imaginaire érotique...

Le Prix Goncourt des lycéens 2018, et prix international Booker 2021, pour Frère d'âme, David Diop, est de retour le 14 août avec Où s'adosse le ciel, non pas au Seuil mais chez Julliard. Avec son dernier roman en date, on était au XVIIIe siècle, cette fois on se retrouve à la fin du XIXe siècle : Bilal Seck termine son pèlerinage à La Mecque et s'apprête à retourner à Saint-Louis du Sénégal lorsqu'une épidémie de choléra frappe la région. Contre toute attente, il survit, au grand étonnement d’un médecin français qui cherche à comprendre le secret de son immunité, en vain. Bilal, porté par un mythe ancestral, suit l'odyssée d'Ounifer, grand prêtre d'Osiris, qui mena son peuple égyptien vers une terre promise. En revenant au Sénégal, il passe par Djenné, où le voyage de ses ancêtres s’était arrêté.

La Porte du voyage sans retour, son précédent roman, s'est vendu à 100.000 exemplaires, tous formats confondus.

La Prix de Flore 2023, Maria Pourchet, revient le 20 août avec Tressaillir, toujours chez Stock. Cette fois, une femme est partie. Elle a quitté la maison et défait sa vie, espérant découvrir une « liberté neuve ». Cependant, elle se retrouve, prosternée dans une chambre d'hôtel, confrontée à l' « élémentaire supplice de l'arrachement ». Et si rompre n'était pas à sa portée ? Si la seule issue au chagrin était de revenir ? Car sans un homme à ses côtés, cette femme ressent une peur profonde. Toujours sur le qui-vive, elle a peur. Mais au fond, de quoi ? Western, son dernier roman, s'est écoulé à près de 35.000 exemplaires, tous formats confondus.

Une autre grande sensation de la rentrée littéraire 2023, Gilles Marchand, est aussi de retour le 22 août prochain, avec Les promesses orphelines, toujours au Forges de Vulcain. Cette fois, Gino vit dans un village reculé, loin des rêves technologiques des Trente Glorieuses, entre un bulletin scolaire en berne et un amour impossible pour Roxane. L'auteur, fidèle à ses personnages décalés, nous plonge dans l'univers d'un jeune idéaliste, fasciné par un monde en pleine accélération. À travers lui, l’auteur évoque une époque où l'avenir semblait prometteur et où les rêves de progrès étaient à portée de main...

Le soldat désaccordé, entre autres Prix des libraires, Naissance d'une oeuvre et Eugène Dabit 2023, a été cédé à près de 70.000 exemplaires, tous formats confondus.

L'écrivaine et productrice de l’émission Le Book Club sur France Culture depuis la rentrée 2023 édite Officier radio, toujours chez Sabine Wespieser. Un roman entre enquête historique et introspection personnelle, qui révèle la littérature comme « un puissant outil de questionnement ». Jours de naissance, publié en 2023, s'est écoulé à 2016 exemplaires selon Edistat.

À noter, le second livre de Clément Camar-Mercier, après le remarqué par la critique, Roman de Jeanne et Nathan. Avec La Tentation artificielle, publié chez Actes Sud, il entend poursuivre l'exploration de notre époque désenchantée à travers le portrait d’un codeur brillant qui choisit de fuir le monde moderne pour se retirer dans un monastère...

Côté romans étrangers, du beau monde, à commencer par un certain Harlan Coben. Dans Rappelle-toi (trad. Daphné Bernard), qui sortira le 25 septembre prochain chez Belfond, il y a vingt ans, un décès suspect a laissé des questions sans réponses, un passé troublant et une mémoire trompeuse. Et si le présent pouvait enfin éclairer ce mystère ? Dans cette nouvelle intrigue, Simon Kierce, marqué par un passé tragique, croise la route d’une jeune femme qu’il croyait morte depuis vingt ans. Ce mystère le pousse à rechercher la vérité sur cette nuit fatale, avec l’aide de ses apprentis détectives.

Harlan Coben est le premier auteur à avoir remporté les trois grands prix de la littérature à suspense aux États-Unis : le Edgar Award, le Shamus Award et l'Anthony Award. Depuis Ne le dis à personne... (2002) – qui a remporté le Grand Prix des lectrices Elle et a été adapté avec succès au cinéma par Guillaume Canet –, Belfond a publié une vingtaine de ses romans. Plusieurs d’entre eux ont été adaptés en miniséries, dont Une chance de trop et Juste un regard, diffusées sur TF1, ainsi que Intimidation (The Stranger), Dans les bois (The Woods), Innocent (The Innocent) et Disparu à jamais (Gone for Good), disponibles en streaming sur Netflix. Tous ses ouvrages sont publiés chez Pocket.

Une autre vedette mondiale, Dan Brown, signe son grand retour avec Le secret des secrets (trad. Dominique Defert et Carole Delporte), publié chez JC Lattès le 9 septembre. Après huit ans d'absence, l’auteur du Da Vinci Code met à nouveau en scène son héros emblématique, Robert Langdon. L'éminent professeur de symbologie se rend à Prague pour assister à une conférence révolutionnaire sur la noétique, donnée par Katherine Solomon, avec laquelle il débute une relation. Katherine, une scientifique de renom, est sur le point de publier un essai explosif sur la nature de la conscience humaine, susceptible de bouleverser des siècles de croyances.

Cependant, un meurtre brutal transforme leur séjour en chaos et Katherine disparaît avec son manuscrit. Langdon devient alors la cible d’une organisation puissante et est poursuivi par une créature terrifiante issue de la plus ancienne mythologie de Prague. Alors que l’intrigue se déplace à Londres et New York, Langdon se lance dans une quête désespérée pour retrouver Katherine et découvrir la vérité. Dans une course contre la montre, il navigue entre la science futuriste et les traditions mystiques, dévoilant un projet secret qui redéfinira à jamais notre compréhension de l’esprit humain...

Il est également l’auteur de Forteresse digitale, Déception Point, Anges & Démons, Inferno et Origine. Il a vendu plus de 250 millions d'exemplaires à travers le monde.

L'International Booker Prize 2023, le Bulgare Guéorgui Gospodinov, fait paraître le 28 août prochain son second roman dans notre hexagone, Le pays du passé (trad. Marie Vrinat-Nikolov), aux éditions Gallimard.

Cette fois, il raconte l’histoire d’un jardinier bulgare, né à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et de sa relation avec son fils. Après la perte de son père, le narrateur cherche à exprimer son amour et à comprendre ce qu’un père peut transmettre. Son précédent ouvrage publié en France a été cédé à près de 5000 exemplaires, tous formats confondus.

Chez Actes Sud, l'Espagnol Javier Cercas et la Franco-Canadienne Nancy Huston, reviennent tous deux en septembre. D'un côté « un roman sans fiction », Le Fou de Dieu au bout du monde (trad : Aleksandar Grujicic et Karine Louesdon) : un Javier Cercas, athée et rationaliste, accepte d'accompagner le pape dans un voyage en Mongolie sous la condition de poser à François la question de la résurrection et de la vie éternelle, une promesse faite à sa mère... Dans Les Indicibles, Nancy Huston livre un autoportrait sans compromis, explorant son rapport à la sexualité et aux grandes étapes de sa vie de femme.

Crédits photo : Harlan Coben - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com