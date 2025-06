Une sorcière qui sort des clichés

Mais au fil du temps, des failles apparaissent dans les conjurations de Sainte. De nouveaux arrivants, avec leurs propres pouvoirs, parviennent à s’introduire dans Ours. Et certains habitants commencent à se demander si la sécurité de leur communauté ne cache finalement pas une autre forme d’asservissement. Saga qui se déroule sur quatre décennies, empreinte de réalisme magique, de mythologies africaines et de spiritualité vaudou, Chez nous est aussi une exploration du pouvoir, des limites de l’amour, et une réflexion sur la liberté, servie par une écriture poétique et ensorcelante.

Les éditions Robert Laffont nous en proposent les premières pages en avant-première :

Phillip B. Williams (né en 1986) est un poète américain multiprimé. Né à Chicago, il est l’auteur des recueils de poésie Bruised Gospels et Burn, de Thief in the Interior (qui a remporté le Kate Tufts Discovery Award et un Lambda Award) et Mutiny (couronné par le 2022 American Book Award). Chez nous, acclamé à sa parution aux États-Unis, est son premier roman.

Traduit par Charles Recoursé.

Parution le 21 août.

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com