Sur les routes de France : La Maison de la Presse lance son été

La campagne « Sur les routes de France » se décline en une série d'initiatives locales et nationales. Elle est déployée en magasin, en ligne, et sur les réseaux sociaux, à travers des visuels estivaux et un slogan : « Peu importe où vous êtes et ce qu’il vous manque… 1000 magasins en France, toujours là pour vous ! »

Durant l’été, plusieurs animations sont proposées dans les points de vente. Parmi celles-ci figurent un calendrier scolaire aux couleurs du film Super Grand Prix, un livret d’activités pour enfants autour du film Falcon Express, ainsi qu’un livret de jeux et quizz pour adultes sur la thématique des routes de France.

Un concours photo participatif, en partenariat avec les campings Sanday, est également proposé, incitant commerçants et clients à se prendre en photo. Les clichés les plus créatifs seront partagés sur les réseaux sociaux de l’enseigne, permettant ainsi de mettre en lumière les villes de France tout au long de l’été.

Avec un réseau de plus de 1000 points de vente répartis sur tout le territoire, Maison de la Presse a à coeur de se positionner comme un partenaire culturel important dans le quotidien des Français, notamment en vacances.

À travers cette animation, le groupe souhaite réaffirmer son rôle de relais culturel et de commerce de proximité essentiel. En 2024, les enseignes Maison de la Presse et Point Plus représentent 17% du chiffre d'affaires de la presse en France et se classent quatrièmes dans la vente de livres.

Crédits illustration : Maison de la Presse







Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com