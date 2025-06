Une jeune poétesse iranienne tuée dans une frappe israélienne

Selon des proches, interrogés par le Washington Post, elle vivait avec ses parents et son jeune frère dans un nouvel appartement récemment acquis. Son père, Parviz, était retraité du ministère de l'Éducation ; sa mère, Masoumeh, ancienne employée de banque. Son frère s’appelait Parham. Le père se rendait régulièrement dans le village d’Arim, dans le nord du pays, pour rendre visite à sa propre mère. D’après ses amis, Parnia avait notamment cité Nader Naderpour comme l’un de ses poètes favoris.

« Rien ne justifie leur mort »

D’après des informations publiées par les médias iraniens, l’armée israélienne visait Abdolhamid Minouchehr, professeur à l’université Shahid Beheshti et directeur du département de génie nucléaire. L’immeuble où résidait la famille Abbasi a été touché. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont confirmé avoir ciblé et « éliminé » Minouchehr, présenté comme un spécialiste de la physique des réacteurs. Les FDI n’ont pas commenté la mort de Parnia Abbasi mais ont déclaré que « les FDI ne visent que des cibles militaires et agissent pour éviter les pertes civiles ».

Une image montre les décombres d’un bâtiment, où l’on distingue une chevelure sur une taie d’oreiller tachée de sang. Une amie de Parnia Abbasi, prénommée Maryam, a déclaré au journal Hammihan qu’il s’agissait d’elle.

Des publications sur les réseaux sociaux ont associé la mort de Parnia Abbasi à celle de Fereydoon Abbasi, autre victime des frappes. Ses amis ont fourni des documents montrant que son nom complet, Abbasi-Arimi, différait de celui du scientifique. D'autres rumeurs affirmaient qu’elle avait écrit un poème en hommage à Qasem Soleimani, ancien commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique tué en 2020. Selon le site de vérification iranien Factnameh, cette affirmation est fausse.

Plusieurs hommages lui ont été rendus, notamment lors d’un événement organisé à Paris par les délégués vénézuéliens à l’Assemblée de la Convention sur la diversité des expressions culturelles de l’UNESCO. À cette occasion, ils ont notamment salué une voix disparue, « un legs en devenir, une nouvelle occasion manquée pour le dialogue culturel entre les peuples ».

Zahra Rahnavard, universitaire renommée et militante des droits des femmes, assignée à résidence depuis 2011, a également pris la parole lors d’un hommage organisé en Iran. Elle a rappelé que « les femmes ont toujours été les premières victimes en temps de conflit ». Et d’ajouter, en désignant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, visé par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale : « Cette fois, elles sont tombées sous les bombardements d’un criminel tristement célèbre pour avoir tué femmes et enfants, de Gaza à l’Iran. »

Parmi les autres réactions, déjà nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux, CODEPINK, organisation à but non lucratif américaine, oeuvrant pour la paix et les droits humains, a partagé : « La poétesse iranienne Parnia Abbasi et sa famille ont été tuées vendredi par une attaque israélienne. Ils font partie des centaines de personnes tuées par la guerre d’agression américano-israélienne contre l’Iran. Nous nous souvenons d'eux. Nous les pleurons. Rien ne justifie leur mort. »

Le Tehran Times l'a présente, de son côté, comme « une étoile montante de la nouvelle génération de poètes iraniens ». Elle était également enseignante d’anglais et tenait un journal poétique quotidien.

Un extrait de son poème le plus célèbre, L'étoile éteinte, initialement traduit en anglais par Ghazal Mosadeq, a été largement partagé :

toi et moi, nous toucherons à notre fin

quelque part

le plus beau poème du monde

se tait

tu commences

quelque part

à pleurer le

murmure de la vie

mais moi, je finirai

je brûle

je serai cette étoile éteinte

dans ton ciel

comme une fumée

Israël a frappé l’Iran pour la septième nuit consécutive, ciblant des sites proches d’installations nucléaires, dont Arak et Khondab. Téhéran a répliqué par des tirs de missiles, causant des dégâts en Israël, notamment à Tel-Aviv et dans un hôpital au sud. Depuis le 13 juin, le conflit a fait 224 morts en Iran, selon un représentant du ministère iranien de la Santé. Le groupe Human Rights Activists, basé à Washington, affirme avoir identifié 239 des morts comme étant des civils et 126 comme des membres des forces de sécurité.

AP évoque de son côté 585 personnes tuées à travers l'Iran et 1326 autres blessées. L'agence reprend les chiffres d'un groupe non cité, qui avait également fourni des chiffres détaillés sur les victimes lors des manifestations de 2022 après la mort de Mahsa Amini, en recoupant les rapports locaux en République islamique avec un réseau de sources qu’il a développé dans le pays. En Israël, le bureau du Premier ministre a indiqué que 24 personnes avaient été tuées par des missiles iraniens.

Bien que Donald Trump affirme ne pas vouloir la guerre, il n’exclut pas une intervention militaire pour empêcher l’Iran d’obtenir la bombe nucléaire. Depuis la Situation Room, il a insisté sur la nécessité d’« agir » si Téhéran franchit un seuil critique, partage l'AFP. L’Iran a démenti toute tentative de négociation, qualifiant les propos américains de mensongers. L’ONU, par la voix d’Antonio Guterres, alerte de son côté sur le risque d’embrasement régional.

À Téhéran, les autorités renforcent les restrictions sur internet, accusant Israël de mener une guerre numérique. Donald Trump dit par ailleurs avoir rejeté une offre de médiation russe, renvoyant Vladimir Poutine à la guerre en Ukraine. Sur place, les conditions de vie se détériorent : magasins fermés, pénuries, files d’attente et hausse des prix accentuent l’angoisse de la population.

