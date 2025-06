Strasbourg : la librairie Kléber fermera 10 mois, pour travaux

Adossée depuis 1962 à la place du même nom, la Librairie Kléber s’est progressivement agrandie pour devenir l’une des plus grandes librairies indépendantes de France. Le bâtiment qu’elle occupe, construit en 1914 est marqué par une histoire architecturale singulière, il a notamment accueilli pendant toute la première moitié du XXe siècle des cafés et dancings emblématiques de la ville.

Classée parmi les cinq plus grandes librairies de France, Kléber emploie aujourd'hui 50 personnes, dont 30 libraires, et propose environ 100.000 références réparties sur trois niveaux. Jugée trop exiguë pour accueillir sa clientèle dans de bonnes conditions, la librairie fera l’objet de travaux de sécurisation et de réaménagement intérieur.

La ville et la librairie, main dans la main

Ce projet s’inscrit dans un partenariat entre les éditions Gallimard, actionnaires de la librairie, la Ville de Strasbourg et Habitation Moderne, gestionnaire du bâtiment. Il inclut des interventions sur la toiture, la plomberie, les menuiseries extérieures et la sécurité intérieure. L’objectif est également de réhabiliter des espaces inoccupés, représentant environ 500 m², rendus inaccessibles en raison de normes de sécurité non respectées.

Outre les aspects techniques, une étude complète de réaménagement intérieur des espaces ouverts au public a été lancée par les éditions Gallimard. Elle vise à moderniser les lieux, en les rendant plus fonctionnels, plus lisibles et mieux adaptés aux usages actuels.

Le chantier se déroulera en deux phases. La première, portée par Habitation Moderne et financée par la ville, durera environ cinq mois pour un montant estimé à 2,7 millions € (4,3 millions € TTC). La seconde, financée par les éditions Gallimard, comprendra les aménagements intérieurs, notamment les sols et le mobilier. L’objectif est de limiter autant que possible l’impact de la fermeture sur l’activité de la librairie.

Une convention signée entre la Ville de Strasbourg et les éditions Gallimard prévoit des mesures d’indemnisation. Durant la période où les travaux relèvent du propriétaire, le bail sera suspendu, et 50 % du loyer des éventuels locaux occupés entre-temps seront pris en charge, à hauteur de 325.000 euros. Le bail sera ensuite revu en fonction des nouveaux mètres carrés occupés par la librairie.

